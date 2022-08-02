2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller (Ocak-Temmuz)

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin bugün paylaştığı verilere göre 2022'nin Ocak-Temmuz döneminde 319.313 adet otomobil satıldı. Temmuz ayında ise 41.031 adet otomobil satıldı. Peki en çok satılan otomobil modelleri hangileri oldu?

Hem Temmuz ayında hem de yedi aylık süreçte Egea Sedan'ın liderliği söz konusu. Egea Sedan, Ocak-Temmuz döneminde 36.102 adet satmış ve bunun 7.252 adedi geçen aya ait. İkinci sırada ise 24.377 adetle Renault Clio geliyor. Toyota Corolla 18.961 adetle üçüncü sırada yer alırken Dacia Duster 15.128 adetle dördüncülük koltuğunda oturuyor.

2022 Ocak-Temmuz döneminde en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 36.102 2. Clio 24.377 3. Corolla 18.961 4. Duster 15.128 5. Egea Cross 14.125 6. Megane Sedan 11.854 7. i20 8.947 8. Taliant 8.725 9. Bayon 7.768 10. Crossland 6.363

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Temmuz ayında ise lider Egea Sedan'ı onun bir başka gövde tipi Egea Cross takip ediyor. Ardından sadece yedi adetlik satış farkı ile Corolla ve Duster takip ediyor. 1.576 adetle i20'nin beşinci sırada yer aldığı liste şöyle:

2022'nin Temmuz ayında en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 7.252 2. Egea Cross 3.123 3. Corolla 2.178 4. Duster 2.171 5. i20 1.576 6. Clio 1.561 7. Passat 1.527 8. Sandero 1.061 9. Taliant 1.049 10. Bayon 965

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