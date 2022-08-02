2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller (Ocak-Temmuz)

- 2022 Ocak-Temmuz döneminde en çok satılan otomobiller
- 2022'nin Temmuz ayında en çok satılan otomobiller
- Yorumlar
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin bugün paylaştığı verilere göre 2022'nin Ocak-Temmuz döneminde 319.313 adet otomobil satıldı. Temmuz ayında ise 41.031 adet otomobil satıldı. Peki en çok satılan otomobil modelleri hangileri oldu?
Hem Temmuz ayında hem de yedi aylık süreçte Egea Sedan'ın liderliği söz konusu. Egea Sedan, Ocak-Temmuz döneminde 36.102 adet satmış ve bunun 7.252 adedi geçen aya ait. İkinci sırada ise 24.377 adetle Renault Clio geliyor. Toyota Corolla 18.961 adetle üçüncü sırada yer alırken Dacia Duster 15.128 adetle dördüncülük koltuğunda oturuyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|36.102
|2.
|Clio
|24.377
|3.
|Corolla
|18.961
|4.
|Duster
|15.128
|5.
|Egea Cross
|14.125
|6.
|Megane Sedan
|11.854
|7.
|i20
|8.947
|8.
|Taliant
|8.725
|9.
|Bayon
|7.768
|10.
|Crossland
|6.363
Temmuz ayında ise lider Egea Sedan'ı onun bir başka gövde tipi Egea Cross takip ediyor. Ardından sadece yedi adetlik satış farkı ile Corolla ve Duster takip ediyor. 1.576 adetle i20'nin beşinci sırada yer aldığı liste şöyle:
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|7.252
|2.
|Egea Cross
|3.123
|3.
|Corolla
|2.178
|4.
|Duster
|2.171
|5.
|i20
|1.576
|6.
|Clio
|1.561
|7.
|Passat
|1.527
|8.
|Sandero
|1.061
|9.
|Taliant
|1.049
|10.
|Bayon
|965
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw