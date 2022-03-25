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    Dell XPS 15 ve 17 güncellendi

    2022 Dell XPS 15 ve 17 dizüstü modelleri Intel Core i9-12900HK seviyesine kadar işlemciler ve RTX 3060 ekran kartı opsiyonları ile en güçlü hallerine ulaştılar. 
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    2022 Dell XPS 17
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    Dell markasının sevilen dizüstü serisi XPS yavaş yavaş yeni nesil Alder Lake işlemcilere terfi etmeye başladı. XPS 15 ve XPS 17 dizüstü modelleri performansa odaklı Intel Alder Lake H işlemciler ile güncelleniyor.

    Yeni Dell XPS 15 ve 17 dizüstüler

    Dell tarafından yapılan açıklamada XPS 15 ve XPS 17 dizüstü modelleri en yüksek performansı verecek şekilde güncellendi. Intel Core i5-12500H, Core i7-12700H ve Core i9-12900HK işlemciler ile serinin en güçlü modelleri ortaya çıktı.

    64GB’a kadar DDR5-4800 RAM ve 4TB’a kadar PCIe x4 SSD ile desteklenen yeni modeller 4K dokunmatik IPS veya Full HD IPS ekran seçeneklerine sahip. 15 inçlik modelde bir de OLED seçeneği yer alıyor.

    Dahili grafik birimleri ile yetinmek istemeyenler için 15 inçlik modelde RTX 3050, 17 inçlik modelde ise RTX 3060 ekran kartı seçeneği mevcut. 2022 Dell XPS 15 modeli 1449$, 2022 Dell XPS 17 modeli ise 1849$ seviyesinden başlıyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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