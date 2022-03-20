Dell Vostro 3420 sadece 1 saatte yüzde 80 doluma ulaşıyor

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İlk etapta akıllı telefonlarda gördüğümüz hızlı şarj teknolojisi artık tabletler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar derken dizüstü bilgisayarlara da geldi. Bu segmentte de hızlı şarj teknolojisinde rekabet yaşandığını görüyoruz.

Dell Vostro 3420 özellikleri ve fiyatı

Dell Vostro 3420 dizüstü modeli 3 hücreli bir 41Whr batarya barındırıyor. Dell Express Charge adı verilen teknoloji sayesinde bataryanın yüzde 80’i 1 saat içerisinde dolabiliyor. Böylece acil durumlarda bir kaç saatlik kullanım elde edilebiliyor.

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14 inçlik Full HD ekrana sahip olan Dell Vostro 3420 modeli on birinci nesil Intel işlemci seçenekleri sunuyor. 8GB DDR4 bellek ve 256GB NVMe M.2 SSD depolama yine başlangıç seçenekleri arasında.

En ince noktasında 18.62mm kalınlık sunan cihaz WiFi 5, Bluetooth, GbE girişi, SD kart okuyucu, mavi ışık filtresi, 1.48Kg ağırlık, TPM 2.0 şeklinde özelliklere sahip. Dell Vostro 3420 dizüstü modeli Intel Core i3-1115G4 işlemcisi ile başlıyor ve 699$ fiyat etiketine sahip.

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Dell Vostro 3420 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı