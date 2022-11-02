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    2022 Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    Araç bulunurluğunun önemli rol oynadığı satışlarda bu ay BMW ve Mercedes ilk 10'a girerek şaşırttı. En çok satılan otomobiller modellerinde ise listenin başında tanıdık bir isim var.
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    2022 Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller Tam Boyutta Gör

    Kasım ayına giriş yapmamızla birlikte 2022 Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin paylaştığı verilere göre otomobil satışlarında Fiat lider konumda.

    Son yıllarda fiyatların yanı sıra araç bulunurluğunun da önemli rol oynadığı listenin ilk sıralarında tanıdık markalar var. Fiat, 9.085 adetle ilk sırada yer alırken Renault, 6.038 adetle ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise 3.687 adetle Dacia var.

    En çok satan markalar listesinde ilk 10 sırada görmeye alışık olduğumuz Opel ve Toyota, Ekim ayında rakiplerinin epey gerisinde kalmış. Ayrıca ilk 10'a BMW ve Mercedes gibi markaların girmiş olması da dikkat çekici. Söz konusu iki marka yedinci ve dokuzuncu sırada yer alıyor.

    2022 Ekim ayında en çok satan otomobil markaları 🚗
    Sıra Marka Adet
    1. Fiat 9.085
    2. Renault 6.038
    3. Dacia 3.687
    4. Hyundai 3.327
    5. Volkswagen 3.055
    6. Skoda 2.520
    7. BMW 2.496
    8. Kia 2.027
    9. Mercedes 1.757
    10. Honda 1.741

    2022 Ekim ayında en çok satılan otomobil modellerine baktığımızda ise Egea Sedan büyük farkla lider. Giriş seviye versiyonuyla segmentinin en erişilebilir modellerinden olan Egea Sedan'ı 2.884 adetle Megane Sedan takip ediyor. İlk yedi sırada Türkiye'de üretilmeyen tek model Dacia Duster.

    2022 Ekim ayında en çok satılan otomobil modelleri 🚙
    Sıra Model Adet
    1. Egea Sedan 6.226
    2. Megane Sedan 2.884
    3. Egea Cross 2.752
    4. Duster 2.448
    5. Clio HB 2.409
    6. i20 1.224
    7. Bayon 1.119
    8. Stonic 1.057
    9. City 953
    10. Corolla 905
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