2023'ün Temmuz ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85.916 adet oldu.

Temmuz ayı özelinde yeni bir satış rekoruyla karşı karşıya olduğumuz geçen ayki otomobil satışları, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 79,5 artış gösterdi.

Ocak-Temmuz dönemindeki otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde SUV'ların yüzde 48,5 pay ve 250.311 adet ile liderliği koruduğu görülüyor. SUV'ları yüzde 27,9 pay ve 144.025 adet ile sedanlar takip ediyor.

Motor tipine göre satışlarda benzinli otomobiller 355.927 adet ile yüzde 68,9 paya sahip. Hibrit otomobil satışları payını yüzde 10'un (53.049 adet) üzerine çıkarırken, elektrikli otomobiller de yüzde 3,4 pay (17.307 adet) ile otogazlı otomobilleri geride bırakmış durumda.

2023'ün Temmuz ayında en çok otomobil satan marka Fiat. İkinci sırada Volkswagen yer alırken, üst sıralarda görmeye alıştığımız Renault'nun altıncı sıraya konumlandığını görmekteyiz. Çinli Chery ise SUV modellerinin satışlarıyla Temmuz ayında ilk 10'a yedinci sıradan giriş yapmış durumda.

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2023 Temmuz ayında en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Fiat 11.615 2. Volkswagen 10.500 3. Peugeot 6.659 4. Opel 6.256 5. Dacia 6.235 6. Renault 5.186 7. Chery 5.030 8. Hyundai 4.516 9. Citroen 3.207 10. Toyota 3.157

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında en çok satılan modellere baktığımızda da Egea'nın üstünlüğü hemen dikkat çekiyor. Sedan ve Cross gövde tipleriyle ilk iki sırayı kapatan otomobili sürpriz bir şekilde Opel'in B-SUV modeli Mokka takip ediyor. Yakında yeni neslini göreceğimiz 3008 de dördüncü sıraya yükselmiş durumda.

2023 Temmuz ayında en çok satılan otomobiller🥇 Sıra Model Adet 1. Fiat Egea Sedan 6.595 2. Fiat Egea Cross 4.517 3. Opel Mokka 3.449 4. Peugeot 3008 2.838 5. Dacia Sandero Stepway 2.775 6. Volkswagen T-Roc 2.754 7. Volkswagen Polo 2.364 8. Dacia Duster 2.302 9. Peugeot 408 2.288 10. Renault Megane Sedan 2.283

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2023'ün Temmuz ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller