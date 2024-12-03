2024 Ocak-Kasım'da Türkiye'de en çok satılan otomobiller

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Otomobil satışları Kasım ayında 94.595 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde ise toplam 845.530 adet otomobil satıldı. Yılın bitmesine yakın gerçekleştirilen kampanyalar ve filo satışlarının etkisiyle rekor gerçekleşti.

Peki bu yıl satışlardaki rekabet ne durumda? Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan verilere göre Renault hem geçen ayki hem de ilk 11 aylik dönemdeki satışlarda lider konumda. İkinci sırada yer alan Fiat'ın özellikle 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 32 oranında kan kaybetmiş olması dikkat çekici.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, elde ettiği satış rakamlarıyla listenin üst sıralarında yer almaya devam ederken Peugeot, kampanyaların etkisiyle kasım ayı satışlarını neredeyse yüzde 50 artırmış durumda. Listelere geçmeden önce Tesla'ya ilişkin verilerin kamuoyuna yapılan açıklamalara göre tahmini olarak verildiğini belirtelim. Bu veriler bizlere şirketin kasım ayında 1.860 adet, 11 aylık dönemde ise 9.227 adet satış yaptığını gösteriyor.

Elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları yüzde 144 arttı 14 sa. önce eklendi

İşte 2024 Kasım ayında en çok satılan otomobiller:

2024 en çok otomobil satan markalar💸 Sıra Marka Kasım Sıra Marka Ocak-Kasım 1. Renault 11.343 1. Renault 101.701 2. Fiat 9.194 2. Fiat 77.131 3. Volkswagen 8.258 3. Volkswagen 63.131 4. Peugeot 6.250 4. Chery 53.196 5. Hyundai 5.886 5. Hyundai 50.288 6. Toyota 5.194 6. Peugeot 46.180 7. Opel 4.258 7. Toyota 44.206 8. Togg 4.221 8. Opel 39.340 9. BMW 3.783 9. Skoda 37.762 10. Skoda 3.674 10. Citroen 37.166

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2024 en çok satılan otomobiller🚗 Sıra Model Kasım Sıra Model Ocak-Kasım 1. Fiat Egea Sedan 6.399 1. Fiat Egea Sedan 52.410 2. Renaul Clio HB 5.109 2. Renaul Clio HB 43.519 3. Togg T10X 4.221 3. Renault Megane Sedan 35.546 4. Renault Megane Sedan 3.222 4. Toyota Corolla 26.647 5. Toyota Corolla 3.053 5. Togg T10X 24.361 6. Fiat Egea Cross 2.664 6. Fiat Egea Cross 22.809 7. Chery Tiggo 7 Pro Max 2.461 7. Chery Tiggo 7 Pro Max 20.703 8. Hyundai Bayon 2.429 8. Chery Tiggo 7 Pro Max 20.410 9. Nissan Qashqai 2.231 9. Hyundai i20 18.432 10. Hyundai i20 1.992 10. Nissan Qashqai 15.420

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2024 Ocak-Kasım'da Türkiye'de en çok satılan otomobiller