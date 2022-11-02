Tam Boyutta Gör

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Buna göre, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,7 oranında azalarak 585.752 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446.664 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 azalarak 139.088 adet oldu.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65.222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47.440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artarak 17.782 adet oldu.

2022 Toyota Corolla Cross Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

2022 Ocak-Ekim dönemi gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde yüzde 40,9 paya sahip SUV'ların liderliği sürüyor. Sedan otomobiller ise yüzde 37,3 pay ile yakın takipte. Motor tipine göre ise benzinli otomobil satışları yüzde 70,8 paya sahip. Hibrit otomobil satışlarının yüzde 9,8 pay aldığı pazarda toplam 4.939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

ODD'nin tablosunda, otomobillerdeki ÖTV dilimlerinin vahameti bir kez daha gözler önüne seriliyor. Zira yüzde 45, 50 ve 60'lık dilimlerde araç kalmamış durumda. Yüzde 70'lik dilim ise satışlarda sadece yüzde 10 pay sahibi. Geriye kalan tüm otomobiller yüzde 80'lik dilim ve üzerinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomobil satışları 2022 Ekim ayında yüzde 17 arttı