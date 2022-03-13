2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte Fiat Egea Mart 2022 fiyat listesi

Fiat Egea ailesiyle ilgili beklenen iki önemli gelişme var: otomatik şanzıman seçeneği ve hibrit versiyonun seriye dahil olması. Bunlar sırasıyla mart ve nisan aylarında gerçekleşecek ancak onun öncesinde fiyatlar artmaya devam ediyor.

2022 Fiat Egea fiyat listesi kısa süre önce bir kez daha güncellendi. Egea Sedan'ın 257 bin TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 265.900 TL'ye yükseldi. Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 370.900 TL'den 381.900 TL'ye çıktı.

TOGG C-SUV, -40 dereceye varan zorlu koşullarda test ediliyor 4 sa. önce eklendi

Egea Sedan'ın Urban donanım seviyesindeki ilk basamak zaten 300 bin TL sınırındaydı. Aynı donanım seviyesinde sunulan 1.6 M.Jet 130 HP versiyonun fiyatı ise 459.900 TL'ye kadar yükselmiş. Bu versiyonun fiyatı, otomatik şanzımanlı seçenekler için biraz daha belirleyici zira DCT şanzıman 1.6 M.Jet motorla kombine edilecek.

2022 Fiat Egea Sedan fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat 1.4 Fire 95 HP Easy 265.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy 381.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban 307.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban 397.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban 459.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge 332.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge 448.900 TL

2022 Fiat Egea HB fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat 1.4 Fire 95 HP Street 305.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street 393.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban 322.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban 433.900 TL

2022 Fiat Egea Cross fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat 1.4 Fire 95 HP Street 315.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street 429.900 TL 1.4 Fire 95 HP Urban 332.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban 444.900 TL 1.4 Fire 95 HP Lounge 380.900 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge 446.900 TL

2022 Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat 1.0 Firefly 100 HP Lounge 451.900 TL

2022 Fiat Egea SW fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat 1.3 M.Jet 95 HP Street 429.900 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte fiyat listesi