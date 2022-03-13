2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte Fiat Egea Mart 2022 fiyat listesi

- 2022 Fiat Egea Sedan fiyat listesi
- 2022 Fiat Egea Cross fiyat listesi
- 2022 Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi
- 2022 Fiat Egea SW fiyat listesi
- Yorumlar
Fiat Egea ailesiyle ilgili beklenen iki önemli gelişme var: otomatik şanzıman seçeneği ve hibrit versiyonun seriye dahil olması. Bunlar sırasıyla mart ve nisan aylarında gerçekleşecek ancak onun öncesinde fiyatlar artmaya devam ediyor.
2022 Fiat Egea fiyat listesi kısa süre önce bir kez daha güncellendi. Egea Sedan'ın 257 bin TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 265.900 TL'ye yükseldi. Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 370.900 TL'den 381.900 TL'ye çıktı.
Egea Sedan'ın Urban donanım seviyesindeki ilk basamak zaten 300 bin TL sınırındaydı. Aynı donanım seviyesinde sunulan 1.6 M.Jet 130 HP versiyonun fiyatı ise 459.900 TL'ye kadar yükselmiş. Bu versiyonun fiyatı, otomatik şanzımanlı seçenekler için biraz daha belirleyici zira DCT şanzıman 1.6 M.Jet motorla kombine edilecek.
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Easy
|265.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Easy
|381.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|307.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|397.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Urban
|459.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|332.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Lounge
|448.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|305.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|393.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|322.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|433.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|315.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|429.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|332.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|444.900 TL
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|380.900 TL
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|446.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|451.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|429.900 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
134 Kişi Okuyor (13 Üye, 121 Misafir) 11 Masaüstü 123 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2122 kez okundu.
13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
fiat, egea ve