Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte Fiat Egea Mart 2022 fiyat listesi

    2022 model Fiat Egea ailesinde otomatik şanzıman ve hibrit versiyon merakla beklenirken fiyatlardaki artış sürüyor. Gelin Fiat Egea mart 2022 fiyat listesine birlikte göz atalım.
    2

    2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte fiyat listesi

    Fiat Egea ailesiyle ilgili beklenen iki önemli gelişme var: otomatik şanzıman seçeneği ve hibrit versiyonun seriye dahil olması. Bunlar sırasıyla mart ve nisan aylarında gerçekleşecek ancak onun öncesinde fiyatlar artmaya devam ediyor.

    2022 Fiat Egea fiyat listesi kısa süre önce bir kez daha güncellendi. Egea Sedan'ın 257 bin TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi 265.900 TL'ye yükseldi. Yine Easy donanım seviyesindeki 1.3 M.Jet 95 HP versiyonun fiyatı ise 370.900 TL'den 381.900 TL'ye çıktı.

    Egea Sedan'ın Urban donanım seviyesindeki ilk basamak zaten 300 bin TL sınırındaydı. Aynı donanım seviyesinde sunulan 1.6 M.Jet 130 HP versiyonun fiyatı ise 459.900 TL'ye kadar yükselmiş. Bu versiyonun fiyatı, otomatik şanzımanlı seçenekler için biraz daha belirleyici zira DCT şanzıman 1.6 M.Jet motorla kombine edilecek.

    2022 Fiat Egea Sedan fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat
    1.4 Fire 95 HP Easy 265.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Easy 381.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Urban 307.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Urban 397.900 TL
    1.6 M.Jet 130 HP Urban 459.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Lounge 332.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Lounge 448.900 TL

    2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte fiyat listesi

    2022 Fiat Egea HB fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat
    1.4 Fire 95 HP Street 305.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Street 393.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Urban 322.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Urban 433.900 TL

    2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte fiyat listesi

    2022 Fiat Egea Cross fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat
    1.4 Fire 95 HP Street 315.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Street 429.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Urban 332.900 TL
    1.3 M.Jet 95 HP Urban 444.900 TL
    1.4 Fire 95 HP Lounge 380.900 TL
    1.0 Firefly 100 HP Lounge 446.900 TL

    2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte fiyat listesi

    2022 Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat
    1.0 Firefly 100 HP Lounge 451.900 TL

    2022 Fiat Egea fiyatları bir kez daha arttı: İşte fiyat listesi

    2022 Fiat Egea SW fiyat listesi
    Versiyon Donanım Fiyat
    1.3 M.Jet 95 HP Street 429.900 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 3 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    134 Kişi Okuyor (13 Üye, 121 Misafir) 11 Masaüstü 123 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2122 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fiat, egea ve
    4 etiket daha mart fiyat listesi Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili106,8b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı320b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız