Fiat Egea Cross'a yeni standart özellik: Traction+

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Türkiye otomotiv pazarının en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Fiat Egea Cross modelinde Traction+ çekiş sistemi standart donanım olarak devreye alındı. Egea Cross’un SUV özelliğini destekleyen, sürüş performansını zorlu zeminlerde ve arazi koşullarında daha da ileri taşıyan bu sistemle kullanıcılara keyifli bir sürüş deneyimi vadediliyor.

Egea Cross’un tüm versiyonlarında standart olarak sunulan Traction+ özelliği ile yağmurlu, çamurlu ve benzeri zorlu zeminler ile arazi koşullarında güçlü çekiş sağlanıyor.

Traction+ teknolojisi, çekiş gücünün düşük olduğu tekerleği tespit ederek motor torkunu efektif bir şekilde tutunabilen tekerleğe doğru aktarıyor. Bu sayede fren ve motor gücü yönlendirmeleri ile patinajı önlüyor ve güvenli bir şekilde yola devam edilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Egea Cross’un Limited versiyonunda standart olarak sunulan All-Season (Dört Mevsim) lastikler sayesinde, zorlu yol koşullarında daha da iyi yol tutuşu sağlanıyor. Egea Cross’un Traction+ donanımı dış tasarımda da Traction+ logosu ile görünür hale geliyor.

Yeni güvenlik standartlarını tüm versiyonlarda karşılayan ve ilave güvenlik özellikleri eklenen Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde giriş seviyesinden itibaren gelişmiş sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

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Konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimini sağlayan bu özellikler arasında, yollardaki hız tabelalarını algılayarak sürücüye görsel ve sesli uyarılar veren trafik işareti tanıma ve akıllı hız destek sistemi, sinyal verilmeden istem dışı şerit değiştirme durumunda devreye giren şerit takip asistanı, çarpışma riski tespit edildiğinde uyaran ve gerekli durumlarda otonom frenleme yapan otomatik acil durum freni, aracın hareketlerini izleyerek yorgunluk belirtilerini algılayan ve sürücüyü uyaran yorgunluk asistanı, daha güvenli park ve parktan çıkış sağlayan geri görüş kamerası ile aracın belirli bir hızın üzerinde gitmesini önleyen hız sınırlama sistemi gibi donanımlar öne çıkıyor.

Egea Cross modelinde giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunulan bu özelliklere ilaveten, Lounge ve Limited versiyonlarda “Akıllı Uzun Farlar” standart olarak sunuluyor.

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