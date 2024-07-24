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    Fiat Egea Cross'a yeni standart özellik: Traction+

    Egea Cross'un tüm versiyonlarına standart özellik olarak eklenen Traction+ çekiş teknolojisi ile çekiş gücünün düşük olduğu tekerlek tespit edilerek motor torku tutunabilen tekerleğe aktarılıyor.

    Türkiye otomotiv pazarının en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Fiat Egea Cross modelinde Traction+ çekiş sistemi standart donanım olarak devreye alındı. Egea Cross’un SUV özelliğini destekleyen, sürüş performansını zorlu zeminlerde ve arazi koşullarında daha da ileri taşıyan bu sistemle kullanıcılara keyifli bir sürüş deneyimi vadediliyor.

    Egea Cross’un tüm versiyonlarında standart olarak sunulan Traction+ özelliği ile yağmurlu, çamurlu ve benzeri zorlu zeminler ile arazi koşullarında güçlü çekiş sağlanıyor.

    Traction+ teknolojisi, çekiş gücünün düşük olduğu tekerleği tespit ederek motor torkunu efektif bir şekilde tutunabilen tekerleğe doğru aktarıyor. Bu sayede fren ve motor gücü yönlendirmeleri ile patinajı önlüyor ve güvenli bir şekilde yola devam edilmesini sağlıyor.

    Fiat Egea Cross'a yeni standart özellik: Traction+ Tam Boyutta Gör
    Egea Cross’un Limited versiyonunda standart olarak sunulan All-Season (Dört Mevsim) lastikler sayesinde, zorlu yol koşullarında daha da iyi yol tutuşu sağlanıyor. Egea Cross’un Traction+ donanımı dış tasarımda da Traction+ logosu ile görünür hale geliyor.

    Yeni güvenlik  standartlarını tüm versiyonlarda karşılayan ve ilave güvenlik özellikleri eklenen Egea Sedan ve Egea Cross modellerinde giriş seviyesinden itibaren gelişmiş sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

    Konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimini sağlayan bu özellikler arasında, yollardaki hız tabelalarını algılayarak sürücüye görsel ve sesli uyarılar veren trafik işareti tanıma ve akıllı hız destek sistemi, sinyal verilmeden istem dışı şerit değiştirme durumunda devreye giren şerit takip asistanı, çarpışma riski tespit edildiğinde uyaran ve gerekli durumlarda otonom frenleme yapan otomatik acil durum freni, aracın hareketlerini izleyerek yorgunluk belirtilerini algılayan ve sürücüyü uyaran yorgunluk asistanı, daha güvenli park ve parktan çıkış sağlayan geri görüş kamerası ile aracın belirli bir hızın üzerinde gitmesini önleyen hız sınırlama sistemi gibi donanımlar öne çıkıyor.

    Egea Cross modelinde giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunulan bu özelliklere ilaveten, Lounge ve Limited versiyonlarda “Akıllı Uzun Farlar” standart olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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