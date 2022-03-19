Time kapağında Vitalik Butterin

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Kripto para dünyası yavaş yavaş global çapta popüler dergilerin konusu olmaya başladı. İlk kez Time dergisi bir blok zinciri geliştiricisini kapağına taşıdı. Ethereum geliştiricisi Vitalik Butterin , Time dergisine kapak oldu.

Kripto dünyasının zirvesi

Çocukluğundan beri teknolojiye ilgi duyan Vitalik Butterin, bir arkadaşının tavsiyesi sonrasında Bitcoin ile tanıştı. Blok zinciri teknolojilerini incelemeye başlayan Butterin bir yandan bu alternatif finansal sistemi incelerken diğer yandan5 BTC karşılığında da haftalık bir dergiye yazılar yazıyordu.

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Daha sonra kendi haftalık dergisini de çıkarmaya başlayan Butterin bu esnada herkesin erişebileceği ve uygulamalar geliştirebileceği bir açık kaynak blok zinciri üzerinde çalışmaya başladı. Bitcoin topluluğuna 36 sayfalık bir manifesto gönderen Butterin, aynı fikirde olduğu 7 kişi ile birlikte İsviçre’de buluştu ve Ethereum ağının temelleri atıldı.

Bugün Bitcoin’in ardından ikinci en büyük blok zinciri olan Ethereum, birikim yapılan para miktarı açısından ise lider. Akıllı kontrat sistemi sayesinde Tron, EOS gibi pek çok dev blok zincirinin de doğmasına öncülük etti.

Merkeziyetsiz borsalar, ICO olarak tanımladığımız ön satışlar, ödeme sistemleri ve bugün NFT dünyası Ethereum’un kripto para dünyasını şekillendirmesini sağladı. Time dergisinin geçen yılın en önemli kişileri arasında gösterdiği Butterin nihayet derginin kapağına taşındı.

Devasa bir dünya yaratmış olsa da Butterin bugün çok da memnun değil. Servet değerinde satışlara ev sahipliği yapan NFT dünyasını abartılı buluyor ve kumar olarak niteliyor. Ethereum kazımı için çalışan sistemlerin sebep olduğu karbon salınımı, köprü sistemlerin yapılan sayısız siber saldırı, kara para aklama, vergiden kaçınmaya çalışanlar derken Ethereum ağı özelinde kripto para dünyasının karanlık bir tarafı da var.

Özellikle bu yıl madencilik sisteminden coin tutma sistemine doğru bir geçiş hedefleyen Butterin, karbon salınımını bitirmeyi istiyor. Sonrasında daha verimli bir ağ için geliştirmeler devam edecek. Time ilk kez tüm dergisini NFT olarak da yayınlayacak.

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Ethereum geliştiricisi Time dergisine kapak oldu