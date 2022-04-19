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    Elektrikli Mercedes-Benz EQS SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Bir süredir ipucu görselleriyle karşımızda olan Mercedes-Benz EQS SUV'un resmi tanıtımı yapıldı. 5 ve 7 kişilik koltuk düzeniyle tercih edilebilen lüks SUV'un öne çıkan özellikleri haberimizde:
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    2022 Mercedes EQS SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli araç pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirket bu kez yeni Mercedes-Benz EQS SUV ile karşımızda. EQS SUV, güçlü motorları, 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ve akıllı offroad sürüş moduyla dikkat çekiyor.

    EQS SUV özellikleriyle neler sunuyor?

    Mercedes-Benz EQS SUV, 5125 mm uzunluğa, 1959 mm genişliğe ve 1718 mm yüksekliğe sahip. 3210 mm'lik aks mesafesi EQS Sedan ile aynı fakat yükseklik olarak 20 cm fark ile bir SUV olmanın avantajını yaşatıyor. 7 koltuk düzenine sahip yaşam alanının aynı lüks özellikleri paylaştığını da belirtmeden geçmeyelim.

    Motor seçenekleri

    Yeni EQS SUV'un üç farklı versiyonu mevcut: EQS 450+, EQS 450 4MATIC ve EQS 580 4MATIC. İlk versiyon tek elektrik motoruna sahip ve arkadan itişli. EQS 450 4MATIC ise iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş düzenine sahip. İki versiyon da 355 hp (265 kW) ile aynı güce sahip fakat tork değerleri farklı. İlk versiyon 568 Nm, ikincisi ise 800 Nm tork üretiyor.

    2022 Mercedes EQS SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    EQS 580 4MATIC ise şimdilik ailenin en güçlü versiyonu. Ön ve arka akslarda bulunan iki elektrik motorundan 536 hp (400 kW) güç alan elektrikli SUV'un tork değeri de 858 Nm. Tüm versiyonlarda 107.8 kWsa'lik lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya paketinin zemine yerleştirildiği modelin Mercedes ürün gamı içerisinde en düşük ağırlık merkezine sahip SUV olduğu belirtiliyor.

    Şarj ve menzil

    Tüketim değerlerine baktığımızda EQS 450+'ın WLTP'ye göre 23 - 18.6 kWsa/100 km aralığında olduğunu görüyoruz. Diğer iki versiyonda ise bu aralık 24 - 20 kWsa/100 km olarak karşımıza çıkıyor. Sürüş menzili olarak giriş seviyesi için 536 - 660 km aralığı verilmiş. 4MATIC versiyonlar için bu değer 507 - 613 kilometre aralığında. Elbette bu değerler de WLTP için geçerli.

    EQS SUV, 200 kW hızlı şarj desteğine sahip ve bu hızla batarya kapasitesi 30 dakika şarj ile %10'dan %80'e çıkabiliyor. EQS 450+ için ayrıca 200 kW sarj ile 15 dakikada 250 kilometre sürüş menzili elde edilebildiği de not düşülmüş. Diğer versiyonlar için bu değer henüz açıklanmamış.

    2022 Mercedes EQS SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    İç mekan

    Yeni Mercedes-Benz EQS SUV'un iç mekanını daha önce görmüştük. İlk iki versiyonda 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12.8 inç portre stili multimedya ekranı standart. EQS 580 4MATIC'te standart olan MBUX Hyperscreen, bu versiyonlarda opsiyon olarak tercih edilebiliyor. 8 çekirdekli işlemci ve 24 GB RAM'e sahip MBUX Hyperscreen, yüksek mukavemetli cam panel arkasına gizlenmiş 12.3 inç gösterge ekranı, 17.7 inç OLED multimedya ekranı ve ön yolcunun önünde bulunan 12.3 inç bir ekran da dahil olmak üzere 3 ekrandan oluşuyor.

    Bunun yanı sıra opsiyon olarak sunulan artırılmış gerçeklik destekli head-up display ve ön koltuk sırtlarına konumlandırılan tablet ekranlarla bu sayı artırılabiliyor. EQS SUV, standart olarak beş koltuklu düzene sahip ancak 7 kişilik üç sıra koltuklu düzenle de tercih edilebiliyor. Beş koltuklu düzende 645 litre bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar katlandığında bu değer 2100 litreye kadar çıkıyor. 7 koltuk düzeninde ise sunulan bagaj hacmi 565 litreye kadar düşüyor.

    Diğer özellikler

    EQS SUV, önde dört noktadan bağlantılı arkada ise multi-link düzene sahip. Adaptif amortisörlere sahip Airmatic havalı süspansiyon sistemi standart. Bunun yanında Konfor, Spor, Eko ve Bireysel sürüş modları sunan Dynamic Select sistemi ve arka tekerlekleri 10 derece açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemi de mevcut. Sürüş asistan teknolojileri tarafında da adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip ve kör nokta yardımcısı, aktif dur-kalk yardımcısı, çapraz trafik fonksiyonuna sahip aktif fren yardımcısı gibi pek çok özellik karşımıza çıkıyor.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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