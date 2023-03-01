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    En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları

    Android akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Peki bu rekabette en uzun Android güncellemesi sunan markalar hangisi? Bu yazımızda markaların güncelleme sürelerini bir araya getirdik.
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    En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin ilerlemesiyle beraber günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, temel özelliklerin yanı sıra güncelleme desteğiyle de öne çıkmaya başladı. Bu noktada aralarında Google, Samsung ve Xiaomi'nin de bulunduğu bir dizi şirket daha uzun Android güncellemeleri için harekete geçmiş durumda. Bu yazımızda sizler için en uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markalarını bir araya getirdik.

    En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları

    Günümüzde Samsung, Google, OnePlus, Oppo, Xiaomi ve Honor gibi büyük akıllı telefon markaları, güncelleme desteği konusunda listenin tepesinde yer alıyor. Bilmeyenler için bu markalar, son modellerinden başlayarak cihazlarının çoğu için birkaç yıl boyunca önemli Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları sağlama sözü verdiler. Gelin Samsung'dan başlayarak en uzun Android güncellemesi sunan markalara göz atalım. 

    Samsung

    Apple'ın en büyük rakiplerinden ve pazarın önde gelen isimlerinden Samsung, en uzun Android güncellemesi sunan markalar arasında ön saflarda yer alıyor. Galaxy S21'den başlayarak amiral gemisi telefonlar için dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi sağlamayı taahhüt eden Samsung, benzer bir desteği Galaxy A53 ev A73 gibi orta seviye Galaxy A serilerine de ulaştırdı.

    En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları Tam Boyutta Gör
    Bu noktada Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinden oluşan Galaxy S23 ailesinin, 2027 yılına kadar güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım.

    Google

    Android ekosisteminin başında yer alan Google, yazılımsal hataları bir kenara bırakırsak güncelleme desteği konusunda parlak bir geçmişe sahip. Nitekim beş yıllık yazılım desteği vaadiyle Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, diğer akıllı telefon markalarında bulunması zor bir kullanım ömrü ve güvenilirlik seviyesi ile kullanıcıları karşıladı.

    En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları Tam Boyutta Gör

    Güncel modeller de dahil olmak üzere Google, üç yıllık Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi sunuyor. Böylece kutusundan Android 13 ile birlikte çıkan Pixel 7 serisi, Android 16'ya kadar işletim sistemi güncellemesi alacak. 

    OnePlus 

    Kısa süre önce OnePlus, OnePlus 11'den başlayarak amiral gemisi cihazlar için dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi sağlamayı taahhüt etti. Bütçe odaklı OnePlus 11R ise 3 büyük Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

    OPPO

    Telefon pazarında uzun süredir amiral gemisi ve orta seviye modeller ile varlık gösteren OPPO, yazılım desteği konusunda Samsung ve OnePlus'a katılıyor. Günümüzde Çinli marka, amiral gemisi telefonları için dört büyük Color OS güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yaması sunuyor.

    En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kısa süre önce OPPO, uzun bir güncelleme desteğiyle katlanabilir Find N2 Flip ve Find N2 modellerini tanıttı. Mart ayı içerisinde ise amiral gemisi OPPO Find X6 serisinin vitrine çıkması bekleniyor. 

    Xiaomi

    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda en tanınan markalardan biri olan Xiaomi, kısa süre önce güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe imza attı. Marka, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinin duyurusuna ek olarak kullanıcılara üç nesil Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yaması sunacağını duyurdu. Bu hamle ile Xiaomi, Google'ın Pixel telefonları ile benzer politikaya geçiş yapmış oldu diyebiliriz.

    En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için sadece bir yıl önce Çinli dev, yalnızca dört yıllık güvenlik yaması desteğiyle Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modellerini piyasaya sürdü. Bu noktada yeni değişiklik, Xiaomi'de önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

    Honor

    Honor, kısa süre önce tanıtılan amiral gemisi Magic 5 Pro ile heyecan verici bir duyuruya imza attı. Yapılan duyuruda şirket, akıllı telefonları için üç yıllık işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik yamaları sağlama sözü verdi.  Böylece Honor Magic 5 Pro'nun 2026'ya kadar en son Android ve 2028'e kadar güvenlik yamaları ile güncel kalacağını belirtelim.

    Markaların güncelleme süreleri
    Marka Android Güncellemesi Güvenlik Yamaları
    Samsung 4 YIL 5 YIL
    OPPO 4 YIL 5 YIL
    OnePlus 4 YIL 5 YIL
    Google 3 YIL 5 YIL
    Xiaomi 3 YIL 5 YIL
    Honor 3 YIL 5 YIL
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