- En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları
- Samsung
- OnePlus
- OPPO
- Xiaomi
- Honor
- Markaların güncelleme süreleri
- Yorumlar
En uzun Android güncellemesi sunan akıllı telefon markaları
Günümüzde Samsung, Google, OnePlus, Oppo, Xiaomi ve Honor gibi büyük akıllı telefon markaları, güncelleme desteği konusunda listenin tepesinde yer alıyor. Bilmeyenler için bu markalar, son modellerinden başlayarak cihazlarının çoğu için birkaç yıl boyunca önemli Android işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları sağlama sözü verdiler. Gelin Samsung'dan başlayarak en uzun Android güncellemesi sunan markalara göz atalım.
Samsung
Apple'ın en büyük rakiplerinden ve pazarın önde gelen isimlerinden Samsung, en uzun Android güncellemesi sunan markalar arasında ön saflarda yer alıyor. Galaxy S21'den başlayarak amiral gemisi telefonlar için dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi sağlamayı taahhüt eden Samsung, benzer bir desteği Galaxy A53 ev A73 gibi orta seviye Galaxy A serilerine de ulaştırdı.
Android ekosisteminin başında yer alan Google, yazılımsal hataları bir kenara bırakırsak güncelleme desteği konusunda parlak bir geçmişe sahip. Nitekim beş yıllık yazılım desteği vaadiyle Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, diğer akıllı telefon markalarında bulunması zor bir kullanım ömrü ve güvenilirlik seviyesi ile kullanıcıları karşıladı.
Güncel modeller de dahil olmak üzere Google, üç yıllık Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi sunuyor. Böylece kutusundan Android 13 ile birlikte çıkan Pixel 7 serisi, Android 16'ya kadar işletim sistemi güncellemesi alacak.
OnePlus
Kısa süre önce OnePlus, OnePlus 11'den başlayarak amiral gemisi cihazlar için dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi sağlamayı taahhüt etti. Bütçe odaklı OnePlus 11R ise 3 büyük Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi alacak.
OPPO
Telefon pazarında uzun süredir amiral gemisi ve orta seviye modeller ile varlık gösteren OPPO, yazılım desteği konusunda Samsung ve OnePlus'a katılıyor. Günümüzde Çinli marka, amiral gemisi telefonları için dört büyük Color OS güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yaması sunuyor.
Xiaomi
Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda en tanınan markalardan biri olan Xiaomi, kısa süre önce güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe imza attı. Marka, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinin duyurusuna ek olarak kullanıcılara üç nesil Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yaması sunacağını duyurdu. Bu hamle ile Xiaomi, Google'ın Pixel telefonları ile benzer politikaya geçiş yapmış oldu diyebiliriz.
Honor
Honor, kısa süre önce tanıtılan amiral gemisi Magic 5 Pro ile heyecan verici bir duyuruya imza attı. Yapılan duyuruda şirket, akıllı telefonları için üç yıllık işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik yamaları sağlama sözü verdi. Böylece Honor Magic 5 Pro'nun 2026'ya kadar en son Android ve 2028'e kadar güvenlik yamaları ile güncel kalacağını belirtelim.
|Marka
|Android Güncellemesi
|Güvenlik Yamaları
|Samsung
|4 YIL
|5 YIL
|OPPO
|4 YIL
|5 YIL
|OnePlus
|4 YIL
|5 YIL
|3 YIL
|5 YIL
|Xiaomi
|3 YIL
|5 YIL
|Honor
|3 YIL
|5 YIL
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