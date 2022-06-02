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    Otoyollarda yükseltilen hız limitleri belirlendi: İşte yeni otoban hız sınırları

    Otobanlardaki hız sınırı artırıldı. Peki 2022 otoyol hız sınırı ne kadar oldu? İşte otobanlara göre yeni otomobil hız limitleri:                                 
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    otoban hız sınırı 2022

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, otobanlardaki hız limitlerinin artırılacağını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, otoyollarda otomobiller için uygulanan yeni hız sınırları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

    Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

    Ayrıca yazıda, yol standartları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü ile İçişleri Bakanlığının, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 kilometre/saate kadar artırmaya yetkili olduğu aktarıldı.

    Otomobiller için 2022 otoban hız sınırı 130 km/saat oldu

    Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle, 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

    Bu tarihten itibaren, Edirne-İstanbul, İstanbul-Ankara, Niğde-Mersin-Şanlıurfa Tarsus-Şanlıurfa, Çeşme-İzmir-Aydın otobanlarındaki 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate çıkarılacak.

    Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü ile Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir, Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak.

    Ayrıca yapımı devam eden veya yeni projelendirilecek otobanlarda hız sınırı 140 kilometre/saat olacak. Yeni uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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    biembo 2 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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