Otoyollarda yükseltilen hız limitleri belirlendi: İşte yeni otoban hız sınırları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, otobanlardaki hız limitlerinin artırılacağını duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliğine otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi. Buna göre, otoyollarda otomobiller için uygulanan yeni hız sınırları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

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Ayrıca yazıda, yol standartları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü ile İçişleri Bakanlığının, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 kilometre/saate kadar artırmaya yetkili olduğu aktarıldı.

Otomobiller için 2022 otoban hız sınırı 130 km/saat oldu

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da uygun görüşüyle, 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak.

Bu tarihten itibaren, Edirne-İstanbul, İstanbul-Ankara, Niğde-Mersin-Şanlıurfa Tarsus-Şanlıurfa, Çeşme-İzmir-Aydın otobanlarındaki 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate çıkarılacak.

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Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü ile Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir, Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden veya yeni projelendirilecek otobanlarda hız sınırı 140 kilometre/saat olacak. Yeni uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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2022 otoban hız sınırı ne kadar? İşte yeni hız limitleri