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    Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası 9-10 Eylül'de Yenikapı - İstanbul'da düzenlenecek

    Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe katılım için kayıtlar, etkinlik günü alandaki kayıt masalarından veya elektriklisurushaftasi.com adresli web sitesi üzerinden yapılabilecek.
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    Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektörü elektromobilite sürecinde hızlı bir dönüşüm yaşarken, Türkiye’de de elektrikli araçların deneyimlenmesi ve tüketicinin daha yakından inceleyerek bilinçlendirilmesi için önemli adımlar atılıyor. Çevreci, sessiz ve teknoloji odaklı elektrikli ve hibrit otomobillerin yer aldığı etkinlikler, bunların en başında geliyor. Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın dördüncüsü 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Yenikapı, İstanbul’da gerçekleştirilecek. 

    Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen etkinliğe geçtiğimiz yıl 24 otomobil markası, 32 elektrikli ve hibrit modeliyle destek verdi. En yeni modeller ilk kez bu etkinlikte ziyaretçiler ile buluştu. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023 yılında da otomotiv, teknoloji, finans, mobilite markalarının desteklediği ve Eylül ayında gerçekleştirilecek etkinlikte, ülkemizde pazara sunulan modellerden henüz Türkiye’de yollara çıkmayan modellere kadar, birbirinden özel elektrikli ve hibrit araçlar boy gösterecek. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunulacak.

    Etkinlik kapsamında, otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı bulacak. Bununla birlikte ziyaretçiler, drone yarışları, otonom araç parkuru, elektrikli karavan çalışmaları, elektrikli deniz araçları ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı çalışmayı yakından izleme şansına sahip olacak. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası kapsamındaki tüm aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar kayıtlarını etkinlik alanında veya elektriklisurushaftasi.com web sitesi üzerinden yapabilecekler. 

    “Elektromobilite artık tüketicinin odağında, farkındalığı artırmaya çalışıyoruz”

    Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Her yıl dünya çapında elektrikli araçlar günü olarak kutlanan 9 Eylül tarihi, ülkemizde de TEHAD öncülüğünde temsil ediliyor. Bu özel günün önemine vurgu yapan TEHAD Başkanı Berkan Bayram, “Otomotiv ve mikromobilite sektörü hızlı bir şekilde elektrifikasyon sürecinden geçiyor. Biz de bu yönde olan farkındalığı artırmak için her yıl elektrikli araçlar gününü özel bir etkinlikle kutluyoruz. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası’nın önceki 3 etkinliğinde 10 bine yakın katılımcı ile bu alandaki farkındalığın artırılması için önemli bir katkı sağladık.

    Etkinliğimizden mutlu ayrılan ziyaretçiler, elektrikli ve hibrit araçlar ile içerisinde bulunduğu geniş ekosisteme çok daha aşina oldu. Geçtiğimiz yıl ziyaretçiler pistte bulunan 32 elektrikli ve hibrit otomobil modeliyle toplamda 6 bin tur attı. Bu sene ise yeni lokasyonda bu rakamı çok daha yukarılara çekmeyi ve heyecanı yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Yeni teknolojiler ve modeller hakkında özel etkinlikler

    “Duymak Yetmez, Denemek Gerek” sloganıyla düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası etkinlikleri kapsamında elektrikli araçların çevreye sağladığı büyük katkıların yanı sıra elektrikli araç çözümlerinde geliştirilen yeni teknolojilerin ve modellerin, otomobil ve teknoloji meraklıları tarafından deneyimlenmesi sağlanıyor. Tüketiciler, elektrikli ve hibrit araçları deneyimlerken etkinliğe katılan sektör profesyonellerinden; elektrikli araçlar, otonom sürüş, hibrit motorlar, şarj istasyonları, batarya teknolojileri ve güneş panelleri gibi birçok farklı konu hakkında bilgiler de alabiliyor. Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası, çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından da önemli bir rol üstleniyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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