Kripto para dünyasında dolandırıcılık zirve yaptı

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyası en fazla insanın mağdur olduğu ve en fazla varlığın dolandırıldığı bir yer haline geldi. Siber saldırganlar en fazla kripto para platformlarına saldırırken kendi borsasını iç ederek iflas edenler bile gördük. Durum git gide daha tedirgin edici bir hal alıyor.

Dolandırıcılık zirvede

Hazırlanan rapora göre 2022 yılı dolandırıcıların zirve yaptığı bir yıl oldu. 1 Aralık 2021 tarihinden bu yana toplamda 117 629 sahte kripto para projesi piyasaya çıktı. Gün başına 350 gibi bir ortalama yakalanırken yatırımcıların on milyonlarca doları heba oldu.

Squid Game dolandırıcılığına dikkat 1 yıl önce eklendi

En dikkat çekici proje ise yüzde 45000 artan The Squid Game oldu zira alış yapılıyor ancak satılamıyordu. Dizinin popülaritesini kullanarak 3 milyon dolarla ortadan kayboldu. Dolandırıcıların en çok kullandığı ağ ise düşük ücretler nedeniyle BNB Chain oldu.

2020 yılından bu yana ise 153 merkezi kripto para borsası saldırıya uğradı ve 11 milyar dolarlık Ethereum çalındı. Yaklaşık 2 milyon yatırımcı bu saldırılardan etkilendi. FTX, Voyager ve Celsius gibi platformların iflası ile de 1.8 milyon kişi mağdur oldu. 2023 yılında ise bu ivmenin hız kesmeden artacağı tahmin ediliyor.

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2022 yılında günde 350 kripto dolandırıcılığı