Kripto para dünyasında dolandırıcılık zirve yaptı

Dolandırıcılık zirvede
Hazırlanan rapora göre 2022 yılı dolandırıcıların zirve yaptığı bir yıl oldu. 1 Aralık 2021 tarihinden bu yana toplamda 117 629 sahte kripto para projesi piyasaya çıktı. Gün başına 350 gibi bir ortalama yakalanırken yatırımcıların on milyonlarca doları heba oldu.
En dikkat çekici proje ise yüzde 45000 artan The Squid Game oldu zira alış yapılıyor ancak satılamıyordu. Dizinin popülaritesini kullanarak 3 milyon dolarla ortadan kayboldu. Dolandırıcıların en çok kullandığı ağ ise düşük ücretler nedeniyle BNB Chain oldu.
2020 yılından bu yana ise 153 merkezi kripto para borsası saldırıya uğradı ve 11 milyar dolarlık Ethereum çalındı. Yaklaşık 2 milyon yatırımcı bu saldırılardan etkilendi. FTX, Voyager ve Celsius gibi platformların iflası ile de 1.8 milyon kişi mağdur oldu. 2023 yılında ise bu ivmenin hız kesmeden artacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...