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    Oscar'ın habercisi 2023 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 80. Altın Küre Ödülleri kazananları

    Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından her yıl verilen Altın Küre Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. 80. Altın Küre Ödülleri 2023 yılı için ödül alamayanlarıyla da dikkat çekmeyi başardı.
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    2023 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılkı Altın Küre ödülleri 15 yıldır ilk defa televizyonda yayınlanmamıştı ve 80. Altın Küre Ödülleri’nin bir geri dönüşe ihtiyacı vardı. Bu geri dönüş 2023 Altın Küre Ödülleri sayesinde olduğu diyebiliriz. İşte Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ödüller.

    Kâr amacı gütmeyen kuruluş, o zamandan beri, üyelikteki ırksal ve etnik çeşitliliğini artırma ve düzenlemelerini sıkılaştırma (ödül karşılığında stüdyolardan hediye ve rüşvet verilmesini yasaklamak gibi) dahil olmak üzere, kamusal imajını düzeltmek için değerli zamanını ve kaynaklarını harcadı. Şimdi 2023'te, Altın Küre oylama organı da 62 ülkeden gazetecileri ve sektör profesyonellerini içine alacak şekilde gemişletildi ve daha şeffaf bir hale büründürüldü.

    Gecenin öne çıkanları

    The Banshees of Inisherin, The Fabelmans ve Everything Everywhere All at Once 2023 Altın Küre ödüllerine damga vurdu. Martin McDonagh'ın The Banshees of Inisherin’i toplamda üç ödül kazandı: En İyi Film - Müzikal veya Komedi, Colin Farrell için En İyi Erkek Oyuncu ve McDonagh'ın kendisi için En İyi Senaryo. Steven Spielberg, 2023 Altın Küre'de iki kez sahneye çıktı ve En İyi Film - Drama ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı. Michelle Yeoh ve Ke Huy Quan,Everything Everywhere All at Once'ıkendi kategorilerinde galibiyetlerle temsil ettiler ve her ikisi de ilk kez Altın Küre kazandı.

    Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever galibiyetiyle bu ödül sezonunda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu yarışının önüne geçti. Austin Butler'ın Elvis'teki Rock 'n' Roll Kralı yorumu ona 2023'te Komedi veya Müzikal Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü kazandırdı ve Oscar yolunda güçlü olduğunu gösterdi. Aynı şey Tár'daki rolüyle Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Cate Blanchett için de geçerli. Ve beklendiği gibi Guillermo del Toro’s Pinocchio, En İyi Animasyon Filmi dalında Altın Küre’yi evine götürdü.

    Listenin tamamına geçmeden, Wednesday, Only Murders in the Building, Better Call Saul, Avatar: The Way of Water ve Top Gun: Maverick eli boş dönen yapımlar oldu. Bunların ödül almasına neredeyse kesin gözüyle baklıyordu.

    2023 Altın Küre Ödülü Kazananları

    2023 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    • En İyi Film (Drama): The Fabelmans
    • En İyi Film (Komedi / Müzikal): The Banshees of Inisherin
    • En İyi Yönetmen: Steven Spielberg, The Fabelmans
    • En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Cate Blanchett, Tár
    • En İyi Kadın Oyuncu (Komedi / Müzikal): Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once
    • En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Austin Butler, Elvis
    • En İyi Erkek Oyuncu (Komedi / Müzikal): Colin Farrell, The Banshees of Inisherin
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Hey Quan, Everything Everywhere All at Once
    • En İyi Senaryo: Martin McDonagh,“The Banshees of Inisherin”
    • En İyi Orijinal Film Müziği: Justin Hurwitz, Babylon
    • En İyi Animasyon Film: Guillermo del Toro’s Pinocchio
    • Yabancı Dilde En İyi Film: Argentina, 1985
    • En İyi Orijinal Şarkı: “Naatu Naatu”, RRR
    • En İyi Dizi (Drama): House of Dragon
    • En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Zendaya, Euphoria
    • En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Kevin Costner, Yellowstone
    • En İyi Dizi (Komedi / Müzikal): Abbott Elementary
    • En İyi Kadın Oyuncu (Komedi / Müzikal): Quinta Brunson, Abbott Elementary
    • En İyi Erkek Oyuncu (Komedi / Müzikal): Jeremy Allen White, The Bear
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner, Ozark
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tyler James Williams, Abbott Elementary
    • En İyi Mini Dizi / TV Filmi: The White Lotus
    • En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Amanda Seyfried, The Dropout
    • En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Evan Peters, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Jennifer Coolidge, The White Lotus
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Paul Walter Hauser, Black Bird
    • Cecil B. DeMille Ödülü: Eddie Murphy
    • Carol Burnett Ödülü: Ryan Murphy
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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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