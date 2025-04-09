Düne 3'ün oyuncu kadrosuna yıldız bir isim daha katılmak üzere

Tam Boyutta Gör Dune filmleriyle etkileyici bir iş ortaya koyan Denis Villeneuve, çok yakında Dune 3 için sete dönecek. Dune: Messiah adını taşıyan üçüncü filmin çekimlerine birkaç ay içinde başlanması planlanıyor. Filmin prodüksiyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte oyuncu kadrosuna dair ilk duyumlar da gelmeye başladı.

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem ve Anya Taylor-Joy'un önceki filmlerdeki rolleriyle geri döneceğini bir süredir biliyorduk. Geçtiğimiz günlerde Jason Momoa da ilk filmdeki rolüyle geri döneceğini açıklamıştı. Görünen o ki üçüncü filmde onlara sürpriz bir isim daha katılacak. Birden fazla güvenilir kaynağın aktardığına göre Dune 3'te rol alması için Robert Pattinson ile anlaşılmak üzere.

Twilight serisiyle çıkış yapan genç oyuncu, The Batman'de Batman rolünü üstlenerek yıldızını daha da parlatmıştı. Şimdi onun da ekine katılması, Dune 3'ün hâlihazırda epey zengin olan kadrosunu daha da zenginleştirecek.

Robert Pattinson Dune 3'te Scytale'ı Canlandırabilir

Tam Boyutta Gör Warner Bros. henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da stüdyoya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiler, Robert Pattinson'ın filmin kötü adamı olan Scytale'ı canlandıracağını gösteriyor.

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Dune: Messiah, ilk iki filmde işlenen ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor. Robert Pattinson'ın canlandıracağı Scytale, bu yeni düzende İmparator'a karşı komplo kuran bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

İlk iki filmi sevenlerin izlemek için adeta gün saydığı Dune: Messiah, 18 Aralık 2026'da gösterime girecek.

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Dune 3'ün oyuncu kadrosuna yıldız bir isim katılıyor