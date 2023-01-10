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    Ant-Man and the Wasp: Quantumania’dan Fatih Kang'li ve MODOK’lu yeni fragman geldi

    Ant-Man and the Wasp: Quantumania'nın son fragmanı, Kuantum Diyarı'na ve güce aç fatih Kang’a daha da iyi bir bakış sunuyor. Aynı zamanda MCU’da ilk defa MODOK’u görüyoruz.
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    Ant-Man ve Wasp: Quantumania’dan MODOK’lu yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Ant-Man ve Wasp: Quantumania) yepyeni bir fragman ile karşımızda ve bu kez bir değil birçok Paul Rudd'u içeriyor. Rudd’un canlandırdığı Scott Lang’in çoklu evrenlerde gezen Fatih Kang (Kang the Conqueror) ile bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Fragmanda ayrıca Marvel Sinematik Evreni’nde ilk defa MODOK’u görüyoruz.

    Fatih Kang bir sonraki baş kötümüz

    Ant-Man ve Wasp: Quantumania’dan MODOK’lu yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Scott Lang’in elinde kaybettiği 5 yıllık bir zaman var ve fragmanda o zamanı bir şekilde telafi etme niyetinde gibi görülüyor. Bu kaybedilen süre zarfında kızı Cassie Lang bir genç olmuş ve görünüşe göre Scott onunla kaybettiği zamanı telafi etmek için her şeyi yapacak. Fragmanda aynı zamanda süper kötü ve süper zeki olan MODOK’u da kısa bir şekilde görüyoruz. Bu filmde ise nasıl bir rolü olacağını şimdilik bilmiyoruz.

    Ant-Man and the Wasp: Quantumania ayrıca Evangeline Lilly'yi Hope Van Dyne olarak, Michael Douglas'ı Hank Pym olarak ve Michelle Pfieffer'ı Janet Van Dyne olarak geri getirecek. Loki 1. Sezon’da gördüğümüz Kang karakteri de yine Jonathan Majors tarafından canlandırılacak. İlk iki Ant-Man filminin de yönetmeni olan Peyton Reed'in yönettiği film, 17 Şubat'ta vizyona girecek.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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