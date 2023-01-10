Ant-Man and the Wasp: Quantumania’dan Fatih Kang'li ve MODOK’lu yeni fragman geldi

Fatih Kang bir sonraki baş kötümüz
Ant-Man and the Wasp: Quantumania ayrıca Evangeline Lilly'yi Hope Van Dyne olarak, Michael Douglas'ı Hank Pym olarak ve Michelle Pfieffer'ı Janet Van Dyne olarak geri getirecek. Loki 1. Sezon’da gördüğümüz Kang karakteri de yine Jonathan Majors tarafından canlandırılacak. İlk iki Ant-Man filminin de yönetmeni olan Peyton Reed'in yönettiği film, 17 Şubat'ta vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..