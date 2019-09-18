2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. Açıklanan strateji, Türkiye’nin ileri teknoloji ürün ihracatını arttırmaya yönelik hedefler içeriyor. Ayrıca girişimlerin desteklenmesine yönelik planlar da var.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin öne çıkan maddeleri

Teknoloji alanında küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarılması hedefleniyor.

çıkarılması hedefleniyor. 2023’e kadar değeri 1 milyar doları aşan en az 10 adet girişim çıkması hedefleniyor.

çıkması hedefleniyor. Kimya, ilaç, ulaşım, makine, bilgisayar, elektronik, optik ve elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimine teşvik sağlanacak. Makine sektörüne yönelik öncelikli ürün listesi bugün Resmi Gazete yayımlandı. Bu listedeki ürünlerin üretimini gerçekleştirecek yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Girişimcileri yatırımcılar ile bir araya getiren Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu kuruluyor.

kuruluyor. Veri analitiği ve okur-yazarlığı alanlarında eğitimler verilecek. Bu alanlarda yetkinliğe ulaşanlara Dijital Rozet verilecek

Ayrıca Bkz. "BMC'nin yeni pickup modeli Teknofest İstanbul'da: İşte tasarımı ve özellikleri"

Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz

kuruyoruz Bulut Bilişim ve Veri Merkezi kurulacak

Ulusal Blokzincir Altyapısı hazırlanacak

Otomotiv akreditasyon ve sertifikasyon merkezi açılacak

5G, robot ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmaları hızlandırılacak

Fikri mülkiyet halklarının altyapı ve uygulama çerçevesi güçlendirilecek. Kamunun elindeki patent ve faydalı malların envanteri

Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkıkacak.

2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.