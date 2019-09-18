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    2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı

    Türkiye'nin teknoloji ihracatını arttırmaya ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya yönelik hedeflerin bulunduğu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı. Öne çıkan maddeleri derledik.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni açıkladı. Açıklanan strateji, Türkiye’nin ileri teknoloji ürün ihracatını arttırmaya yönelik hedefler içeriyor. Ayrıca girişimlerin desteklenmesine yönelik planlar da var.

    2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin öne çıkan maddeleri

    • Teknoloji alanında küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarılması hedefleniyor.
    • 2023’e kadar değeri 1 milyar doları aşan en az 10 adet girişim çıkması hedefleniyor.
    • Kimya, ilaç, ulaşım, makine, bilgisayar, elektronik, optik ve elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimine teşvik sağlanacak. Makine sektörüne yönelik öncelikli ürün listesi bugün Resmi Gazete yayımlandı. Bu listedeki ürünlerin üretimini gerçekleştirecek yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilecek.
    • Girişimcileri yatırımcılar ile bir araya getiren Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu kuruluyor.
    • Veri analitiği ve okur-yazarlığı alanlarında eğitimler verilecek. Bu alanlarda yetkinliğe ulaşanlara Dijital Rozet verilecek

    Ayrıca Bkz. "BMC'nin yeni pickup modeli Teknofest İstanbul'da: İşte tasarımı ve özellikleri"

    • Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz
    • Bulut Bilişim ve Veri Merkezi kurulacak
    • Ulusal Blokzincir Altyapısı hazırlanacak
    • Otomotiv akreditasyon ve sertifikasyon merkezi açılacak
    • 5G, robot ve otonom araçlar gibi alanlardaki mevzuat çalışmaları hızlandırılacak
    • Fikri mülkiyet halklarının altyapı ve uygulama çerçevesi güçlendirilecek. Kamunun elindeki patent ve faydalı malların envanteri
    • Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkıkacak.
    • 2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.


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    pyrotechnician 1 sa.
    Şahsi kanaatimce bu hükümet hedefleri, hedef koymuş olmak için yada PR yapmak için belirliyor. Koyduğu hedefi tutturma gibi bir ciddiyet veya endişe içerisinde olduklarını üzülerek görmüyorum.
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    the_dedektif 1 sa.
    Uçan arabamız göklerde.
    Harbiden göklerde şaka değil :)
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    WB 1 sa.
    Teknokent’lerden yana oldukca umutluyum, gecte olsa bir seylerin filizlendigini gormek hala heyecan verici..
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    İl teber 1 sa.
    İnsan gücü konusunda sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Bu konulara meraklı ve bu meslekler ile ilgili eğitim hedefi olan çok kişi var.
    Birincisi 1 milyar dolar < 10 adet unicorn girişim zor gibi. 3-4 tane olsa gene kafi.
    İkinci mesele bu konular ile alakalı sermaye yatırımı önem arz ediyor.
    Üçüncü mesele en kolay hedef imalat sanayinin %16.5 'dan %21 e çıkarılması ekonomi içindeki payının.
    TL'nin şu an ki değeri ile yapılır gibi.
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