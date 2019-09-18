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    BMC'nin yeni pickup modeli Teknofest İstanbul'da: İşte tasarımı ve özellikleri

    Geliştirdikleri yeni pickup modelini Teknofest İstanbul'da sergileyen BMC, aracın teknik özellikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ocak ayının ilk haftasında seri üretime başlanacağı belirtildi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMC'nin yeni pickup modeli Teknofest İstanbul'da: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz haftalarda yalnızca iç ve dış tasarımını görme şansı elde ettiğimiz BMC’nin yeni pickup modeli TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde sergilendi. Böylece aracın bazı teknik özellikleri ve BMC’nin bu modelle ilgili planları da ortaya çıktı.

    BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda aracın önce İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik personelinin meskun mahal ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlandığını, sonrasında ise değişip geliştiğini ifade etti. Öztürk, Aracın hem sivil versiyonunu geliştirmek, hem de askeri ihtiyaçları karşılayabilmek için yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını vurguladı.

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN, Nano İHA'yı sergiliyor"

    Taha Yasin Öztürk, pickup aracın isminin Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Aracın teknik özellikleri hakkında ise şöyle konuştu:

    BMC'nin yeni pickup modeli Teknofest İstanbul'da: İşte tasarımı ve özellikleri
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    3 kilogram TNT'ye dayanıklı

    “Araç 6 ton ağırlığında, 5 kişi taşıma kapasitesi var. Arkasına doçka dediğimiz makineli tüfek takabiliyorsunuz. 3 bin 800 motor, 2 bin 800 tork var; 280 beygir gücünde. BR 7 balistik koruma seviyesinde, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı vaziyette. Ocak ayının ilk haftasında büyük ihtimalle seri üretime gireceğiz. İlk hedefimiz de bir aksilik çıkmazsa İçişleri Bakanlığı, onlara vermeyi düşünüyoruz. Hatta bu araçları Suriye sınırındaki güvenlik tedbirlerinde görme ihtimalimiz de var.”

    Geliştirdikleri pickup aracın sonradan zırhlandırma yerine doğrudan zırhlı şekilde üretildiğini belirten Öztürk, bu sebeple Orta Doğu’da kullanılan diğer pickup tipi araçlardan daha sorunsuz olduğunu ifade etti. Aracın en az 2 yıl sahalarda hiç sorunsuz kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bmcden-yeni-yerli-araclar-geliyor/1586985 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Source 14 dk.
    Canlı gördüm gerçekten çok güzel olmuş içide dışı kadar güzel, sivil versiyonu en kısa sürede çıkar inşallah.
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