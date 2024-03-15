2023'ün dijitalde en çok izlenen filmi Leave the World Behind oldu

Nielsen tarafından yayınlanan rapora göre 2023'ün dijitalde en çok izlenen filmi, Netflix yapımı Leave the World Behind oldu. Mr. Robot ve Homecoming gibi dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Sam Esmail'in imzasını taşıyan film, özellikle ABD'de izleyenlerden büyük ilgi gördü. Bunun başlıca sebeplerinden biri de Obama çiftinin yapımcısı olduğu filmin sosyal medyada büyük yankı uyandırması oldu. Bilinmeyen bir felaket sonrası medeniyetin çöktüğü bir senaryo hayal eden filmde Obamalar'ın da parmağının olması, komplo teorilerinin gündeme taşınmasına sebep oldu. Sosyal medyadaki bu tartışmaların yarattığı merak, izlenme rakamlarına yansıdı.
2023'ün Dijitalde En Çok İzlenen Filmleri
Leave the World Behind'ın ardından ikinci sırayı The Super Mario Bros. Movie alırken, üçüncü sırada, gişeyi domine ettikten sonra dijitalde de büyük ilgi gören Barbie yer aldı.
Stüdyoların da izleyicilerin de tanınmış bir IP (fikri mülkiyet) ile bağı olmayan işlere pek şans vermediği bu dönemde, Leave the World Behind gibi bir filmin vizyonda böylesine bir başarı yakalaması imkânsızdı. Ancak Netflix benzeri dijital platformların varlığı, Leave the World Behind gibi yapımların da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabiliyor. Bu da dijital platformların, özellikle bu tarz orta bütçeli, herhangi bir IP ile bağlantılı olmayan filmler için ne kadar önemli hâle geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.Kaynakça https://entertainment.substack.com/p/the-top-streaming-films-in-2023 https://www.worldofreel.com/blog/2024/3/13/leave-the-world-behind-was-the-most-streamed-movie-of-2023 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.