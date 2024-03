2023'ün dijitalde en çok izlenen filmi Leave the World Behind oldu

Tam Boyutta Gör TV'deki ve dijital platformlardaki izlenme rakamlarını takip eden şirketlerin başında gelen Nielsen, geçtiğimiz günlerde önemli bir rapor yayınladı. Pek çok farklı kriteri göz önüne alarak 2023'te en çok hangi filmlerin izlendiğini tespit etmeye çalışan Nielsen, bu çalışmasının sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Nielsen'in ABD'deki izlenme rakamları üzerinden derlediği "2023'ün dijitalde en çok izlenen filmleri" listesi, zirveyi sürpriz bir filmin aldığını gösterdi.

Nielsen tarafından yayınlanan rapora göre 2023'ün dijitalde en çok izlenen filmi, Netflix yapımı Leave the World Behind oldu. Mr. Robot ve Homecoming gibi dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Sam Esmail'in imzasını taşıyan film, özellikle ABD'de izleyenlerden büyük ilgi gördü. Bunun başlıca sebeplerinden biri de Obama çiftinin yapımcısı olduğu filmin sosyal medyada büyük yankı uyandırması oldu. Bilinmeyen bir felaket sonrası medeniyetin çöktüğü bir senaryo hayal eden filmde Obamalar'ın da parmağının olması, komplo teorilerinin gündeme taşınmasına sebep oldu. Sosyal medyadaki bu tartışmaların yarattığı merak, izlenme rakamlarına yansıdı.

The Crow yeniden çevriminden ilk fragman 22 sa. önce eklendi

2023'ün Dijitalde En Çok İzlenen Filmleri

Leave the World Behind'ın ardından ikinci sırayı The Super Mario Bros. Movie alırken, üçüncü sırada, gişeyi domine ettikten sonra dijitalde de büyük ilgi gören Barbie yer aldı.

Stüdyoların da izleyicilerin de tanınmış bir IP (fikri mülkiyet) ile bağı olmayan işlere pek şans vermediği bu dönemde, Leave the World Behind gibi bir filmin vizyonda böylesine bir başarı yakalaması imkânsızdı. Ancak Netflix benzeri dijital platformların varlığı, Leave the World Behind gibi yapımların da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabiliyor. Bu da dijital platformların, özellikle bu tarz orta bütçeli, herhangi bir IP ile bağlantılı olmayan filmler için ne kadar önemli hâle geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

2023'te Dijitalde En Çok İzlenen Filmler Belli Oldu