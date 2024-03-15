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    2023'ün dijitalde en çok izlenen filmi Leave the World Behind oldu

    Nielsen, geçtiğimiz yıl çıkan filmler arasından hangilerinin dijitalde daha çok izlendiğini tespit etti. 2023'ün dijitalde en çok izlenen filmi Leave the World Behind oldu.
    2023'te Dijitalde En Çok İzlenen Filmler Belli Oldu Tam Boyutta Gör
    TV'deki ve dijital platformlardaki izlenme rakamlarını takip eden şirketlerin başında gelen Nielsen, geçtiğimiz günlerde önemli bir rapor yayınladı. Pek çok farklı kriteri göz önüne alarak 2023'te en çok hangi filmlerin izlendiğini tespit etmeye çalışan Nielsen, bu çalışmasının sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Nielsen'in ABD'deki izlenme rakamları üzerinden derlediği "2023'ün dijitalde en çok izlenen filmleri" listesi, zirveyi sürpriz bir filmin aldığını gösterdi.

    Nielsen tarafından yayınlanan rapora göre 2023'ün dijitalde en çok izlenen filmi, Netflix yapımı Leave the World Behind oldu. Mr. Robot ve Homecoming gibi dizilerin yaratıcısı olarak tanınan Sam Esmail'in imzasını taşıyan film, özellikle ABD'de izleyenlerden büyük ilgi gördü. Bunun başlıca sebeplerinden biri de Obama çiftinin yapımcısı olduğu filmin sosyal medyada büyük yankı uyandırması oldu. Bilinmeyen bir felaket sonrası medeniyetin çöktüğü bir senaryo hayal eden filmde Obamalar'ın da parmağının olması, komplo teorilerinin gündeme taşınmasına sebep oldu. Sosyal medyadaki bu tartışmaların yarattığı merak, izlenme rakamlarına yansıdı.

    2023'ün Dijitalde En Çok İzlenen Filmleri

    Leave the World Behind'ın ardından ikinci sırayı The Super Mario Bros. Movie alırken, üçüncü sırada, gişeyi domine ettikten sonra dijitalde de büyük ilgi gören Barbie yer aldı.

    Stüdyoların da izleyicilerin de tanınmış bir IP (fikri mülkiyet) ile bağı olmayan işlere pek şans vermediği bu dönemde, Leave the World Behind gibi bir filmin vizyonda böylesine bir başarı yakalaması imkânsızdı. Ancak Netflix benzeri dijital platformların varlığı, Leave the World Behind gibi yapımların da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabiliyor. Bu da dijital platformların, özellikle bu tarz orta bütçeli, herhangi bir IP ile bağlantılı olmayan filmler için ne kadar önemli hâle geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Kaynakça https://entertainment.substack.com/p/the-top-streaming-films-in-2023 https://www.worldofreel.com/blog/2024/3/13/leave-the-world-behind-was-the-most-streamed-movie-of-2023
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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