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    Anlık Bildirim

    Netflix son dönemde çıkan film ve dizilerinin izlenme rakamlarını paylaştı

    Netflix, 2023'ün ikinci yarısına odaklanan kapsamlı bir rapor yayınladı. Bu dönemde platformda en çok izlenen film Leave the World Behind olurken, en çok izlenen dizi One Piece oldu.
    Netflix son ayların izlenme rakamlarını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman film ve dizilerinin izlenme rakamlarına dair kapsamlı raporlar yayınlayan Netflix, dün de 2023'ün ikinci yarısını kapsayan bir izlenme raporu yayınladı. 2023'ün ikinci yarısında izleyici ile buluşan yapımlara dair pek çok veri barındıran bu rapor, birkaç ilgi çekici detayı da gözler önüne serdi.

    Netflix tarafından paylaşılan veriler, 2023'ün ikinci yarısında en çok izlenen filmin Leave the World Behind, en çok izlenen dizinin ise live-action One Piece uyarlaması olduğunu gösteriyor. Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali gibi ünlü isimlerin başrolünü üstlendiği Leave the World Behind, bu dönemde 121 milyon izlenmeye ulaştı. One Piece'in izlenme rakamı ise 72 milyon olarak açıklandı. Öte yandan dizinin toplam izlenme süresinin yarım milyardan fazla olduğu belirtildi.

    Netflix Uyarlaması, One Piece'e Olan İlgiyi Arttırdı

    Beğeniyle karşılanan live-action One Piece uyarlamasının yayınlanması, anime One Piece eserlerine de ilgiyi arttırdı. Netflix platformdaki anime One Piece film ve dizilerinin toplamda 50 milyon izlenme aldığını açıkladı.

    Bu dönemde ilk 10'a giren diğer yapımlar; Dear Child, Lupin 3. sezon, The Witcher 3. sezon, Sex Education 4. sezon, Beckham, Who is Erin Carter?, CoComelon 8. sezon, Virgin River 5. sezon ve The Lincoln Lawyer 2. sezon oldu.

    Öte yandan Wednesday, Red Notice, Squid Game gibi çıkışının üzerinden epey vakit geçen popüler yapımların hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaşması, dikkat çeken bir diğer detay oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    param güvende dolandirildim telefona yağ kaçtı ne yapmalıyım iphone 15 imei atma baykuşla göz göze gelmek ne anlama gelir son bağlantı kurmanızdan bu yana bazı bilgiler değişti

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