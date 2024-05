Netflix son dönemde çıkan film ve dizilerinin izlenme rakamlarını paylaştı

Tam Boyutta Gör Zaman zaman film ve dizilerinin izlenme rakamlarına dair kapsamlı raporlar yayınlayan Netflix, dün de 2023'ün ikinci yarısını kapsayan bir izlenme raporu yayınladı. 2023'ün ikinci yarısında izleyici ile buluşan yapımlara dair pek çok veri barındıran bu rapor, birkaç ilgi çekici detayı da gözler önüne serdi.

Netflix tarafından paylaşılan veriler, 2023'ün ikinci yarısında en çok izlenen filmin Leave the World Behind, en çok izlenen dizinin ise live-action One Piece uyarlaması olduğunu gösteriyor. Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali gibi ünlü isimlerin başrolünü üstlendiği Leave the World Behind, bu dönemde 121 milyon izlenmeye ulaştı. One Piece'in izlenme rakamı ise 72 milyon olarak açıklandı. Öte yandan dizinin toplam izlenme süresinin yarım milyardan fazla olduğu belirtildi.

Netflix Uyarlaması, One Piece'e Olan İlgiyi Arttırdı

Beğeniyle karşılanan live-action One Piece uyarlamasının yayınlanması, anime One Piece eserlerine de ilgiyi arttırdı. Netflix platformdaki anime One Piece film ve dizilerinin toplamda 50 milyon izlenme aldığını açıkladı.

Bu dönemde ilk 10'a giren diğer yapımlar; Dear Child, Lupin 3. sezon, The Witcher 3. sezon, Sex Education 4. sezon, Beckham, Who is Erin Carter?, CoComelon 8. sezon, Virgin River 5. sezon ve The Lincoln Lawyer 2. sezon oldu.

Öte yandan Wednesday, Red Notice, Squid Game gibi çıkışının üzerinden epey vakit geçen popüler yapımların hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaşması, dikkat çeken bir diğer detay oldu.

