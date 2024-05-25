Netflix son dönemde çıkan film ve dizilerinin izlenme rakamlarını paylaştı

Netflix tarafından paylaşılan veriler, 2023'ün ikinci yarısında en çok izlenen filmin Leave the World Behind, en çok izlenen dizinin ise live-action One Piece uyarlaması olduğunu gösteriyor. Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali gibi ünlü isimlerin başrolünü üstlendiği Leave the World Behind, bu dönemde 121 milyon izlenmeye ulaştı. One Piece'in izlenme rakamı ise 72 milyon olarak açıklandı. Öte yandan dizinin toplam izlenme süresinin yarım milyardan fazla olduğu belirtildi.
Netflix Uyarlaması, One Piece'e Olan İlgiyi Arttırdı
Beğeniyle karşılanan live-action One Piece uyarlamasının yayınlanması, anime One Piece eserlerine de ilgiyi arttırdı. Netflix platformdaki anime One Piece film ve dizilerinin toplamda 50 milyon izlenme aldığını açıkladı.
Bu dönemde ilk 10'a giren diğer yapımlar; Dear Child, Lupin 3. sezon, The Witcher 3. sezon, Sex Education 4. sezon, Beckham, Who is Erin Carter?, CoComelon 8. sezon, Virgin River 5. sezon ve The Lincoln Lawyer 2. sezon oldu.
Öte yandan Wednesday, Red Notice, Squid Game gibi çıkışının üzerinden epey vakit geçen popüler yapımların hâlâ yüksek izlenme rakamlarına ulaşması, dikkat çeken bir diğer detay oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.