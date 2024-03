The Crow yeniden çevriminden beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör 90'lı yılların en ikonik filmlerinden olan Ölümsüz Aşk (The Crow), çıkışından 30 yıl sonra yeni bir yeniden çevrime konu oldu. Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan bu yeniden çevrim için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

"Snow White and the Huntsman" ve "Ghost in the Shell" gibi filmlerle tanınan Rupert Sanders'ın yönettiği The Crow yeniden çevriminin başrolünde Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Skarsgård'a FKA Twigs ve Danny Huston eşlik ediyor.

The Crow, 7 Haziran'da Vizyona Girecek

Alex Proyas'ın yönettiği 1994 yapımı film, kendisini ve nişanlısını öldüren çeteden intikam almak için ölümden dönen Eric Draven karakterini takip ediyordu. Yayınlanan ilk fragman, bu yeniden çevrimin de oldukça benzer bir aks üzerinden ilerleyeceğini gösteriyor. Ancak görünen o ki başta karakter tasarımı olmak üzere bazı kayda değer değişiklikler de izleyicileri bekliyor.

Karga (The Crow), 7 Haziran 2024'te vizyona girecek. Filmden yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

