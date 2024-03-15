The Crow yeniden çevriminden beklenen fragman geldi

"Snow White and the Huntsman" ve "Ghost in the Shell" gibi filmlerle tanınan Rupert Sanders'ın yönettiği The Crow yeniden çevriminin başrolünde Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Skarsgård'a FKA Twigs ve Danny Huston eşlik ediyor.
The Crow, 7 Haziran'da Vizyona Girecek
Alex Proyas'ın yönettiği 1994 yapımı film, kendisini ve nişanlısını öldüren çeteden intikam almak için ölümden dönen Eric Draven karakterini takip ediyordu. Yayınlanan ilk fragman, bu yeniden çevrimin de oldukça benzer bir aks üzerinden ilerleyeceğini gösteriyor. Ancak görünen o ki başta karakter tasarımı olmak üzere bazı kayda değer değişiklikler de izleyicileri bekliyor.
Karga (The Crow), 7 Haziran 2024'te vizyona girecek. Filmden yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.