2023'te küresel bilgisayar satışları %14 azaldı: 2024 için sektör AI PC'lerden umutlu

Lenovo ve HP, Kuzey Amerika'da pazarın toparlanması sayesinde 2023'ün 4. çeyreğinde tek haneli büyüme elde etti. Dell, ticari sektördeki yavaşlama nedeniyle geçen seneye göre sevkiyatlarda %9'luk bir düşüş görürken, Apple %2'lik sevkiyat artışıyla dirençliliğini korudu.
AI ve ARM PC'ler 2024'te itici güç olabilir
Counterpoint, Intel ve AMD'nin yeni nesil yapay zekalı bilgisayarlar için geliştirdikleri işlemciler (Meteor Lake ve Hawk Point) nedeniyle 2024'te AI PC'lerin ilgi odağı olacağını ve satışların bir miktar toparlanmasını bekliyor. Şirket, 2025'te en az bir nöral işlem ünitesi (NPU) veya yapay zeka hızlandırıcısı içeren bilgisayarların satışların %50'sini oluşturmasını bekliyor.
Counter Point'in bilgisayar sektörü için gelecek tahminleri şöyle: "Kurumsal harcamalardaki yavaşlama ve 2023'teki stok eritme süreci, bilgisayar satıcılarının yeniden stoklama talebini tetikleyecek ve bu da ticari bilgisayar sektörü için itici güç olacak. Öte yandan Qualcomm'un ARM tabanlı bilgisayarlara yönelik Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite çözümleri, 2024 yılı boyunca ek bir itici güç olacak. Bu, muhtemelen ARM PC'ler için Apple'ın M serisi MacBook'lardaki başarısından sonra başka bir dönüm noktası olacak."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.