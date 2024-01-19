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    2023'te küresel bilgisayar satışları %14 azaldı: 2024 için sektör AI PC'lerden umutlu

    Küresel bilgisayar satışları 2023'ün dördüncü çeyreğinde geçen seneye göre %0,2 azaldı. Böylece bilgisayar satışları sekiz çeyrek üstüste azalmış oldu. 2023 genelinde ise azalış miktarı %14 oldu.
    2023'te küresel bilgisayar satışları %14 azaldı Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Araştırma şirketinin verilerine göre küresel bilgisayar satışları 2023'ün dördüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine %0,2 azaldı. Böylece bilgisayar satışları sekiz çeyrek üstüste azalmış oldu.

    Lenovo ve HP, Kuzey Amerika'da pazarın toparlanması sayesinde 2023'ün 4. çeyreğinde tek haneli büyüme elde etti. Dell, ticari sektördeki yavaşlama nedeniyle geçen seneye göre sevkiyatlarda %9'luk bir düşüş görürken, Apple %2'lik sevkiyat artışıyla dirençliliğini korudu.

    2023'te küresel bilgisayar satışları %14 azaldı Tam Boyutta Gör
    2023'ün tamamında ise geçen seneye göre bilgisayar satışlarında %14 düşüş gerçekleşti. Zayıf talep ve stok eritme, pazar genelinde sevkiyat performansını olumsuz etkiledi. PC üreticilerinin sıralaması ise 2023'de değişmedi. Lenovo, %24 pazar payıyla ilk sırada yer alırken %21 pay ile HP ikinci sırada yer aldı. Dell, %16 ile üçüncü sırada yer alırken, Apple %9 pazar payıyla onu takip etti.

    AI ve ARM PC'ler 2024'te itici güç olabilir

    Counterpoint, Intel ve AMD'nin yeni nesil  yapay zekalı bilgisayarlar için geliştirdikleri işlemciler (Meteor Lake ve Hawk Point) nedeniyle 2024'te AI PC'lerin ilgi odağı olacağını ve satışların bir miktar toparlanmasını bekliyor. Şirket, 2025'te en az bir nöral işlem ünitesi (NPU) veya yapay zeka hızlandırıcısı içeren bilgisayarların satışların %50'sini oluşturmasını bekliyor.

    Counter Point'in bilgisayar sektörü için gelecek tahminleri şöyle: "Kurumsal harcamalardaki yavaşlama ve 2023'teki stok eritme süreci, bilgisayar satıcılarının yeniden stoklama talebini tetikleyecek ve bu da ticari bilgisayar sektörü için itici güç olacak. Öte yandan Qualcomm'un ARM tabanlı bilgisayarlara yönelik Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite çözümleri, 2024 yılı boyunca ek bir itici güç olacak. Bu, muhtemelen ARM PC'ler için Apple'ın M serisi MacBook'lardaki başarısından sonra başka bir dönüm noktası olacak."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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