2023'te küresel bilgisayar satışları %14 azaldı: 2024 için sektör AI PC'lerden umutlu

Tam Boyutta Gör Counterpoint Araştırma şirketinin verilerine göre küresel bilgisayar satışları 2023'ün dördüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine %0,2 azaldı. Böylece bilgisayar satışları sekiz çeyrek üstüste azalmış oldu.

Lenovo ve HP, Kuzey Amerika'da pazarın toparlanması sayesinde 2023'ün 4. çeyreğinde tek haneli büyüme elde etti. Dell, ticari sektördeki yavaşlama nedeniyle geçen seneye göre sevkiyatlarda %9'luk bir düşüş görürken, Apple %2'lik sevkiyat artışıyla dirençliliğini korudu.

Tam Boyutta Gör 2023'ün tamamında ise geçen seneye göre bilgisayar satışlarında %14 düşüş gerçekleşti. Zayıf talep ve stok eritme, pazar genelinde sevkiyat performansını olumsuz etkiledi. PC üreticilerinin sıralaması ise 2023'de değişmedi. Lenovo, %24 pazar payıyla ilk sırada yer alırken %21 pay ile HP ikinci sırada yer aldı. Dell, %16 ile üçüncü sırada yer alırken, Apple %9 pazar payıyla onu takip etti.

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AI ve ARM PC'ler 2024'te itici güç olabilir

Counterpoint, Intel ve AMD'nin yeni nesil yapay zekalı bilgisayarlar için geliştirdikleri işlemciler (Meteor Lake ve Hawk Point) nedeniyle 2024'te AI PC'lerin ilgi odağı olacağını ve satışların bir miktar toparlanmasını bekliyor. Şirket, 2025'te en az bir nöral işlem ünitesi (NPU) veya yapay zeka hızlandırıcısı içeren bilgisayarların satışların %50'sini oluşturmasını bekliyor.

Counter Point'in bilgisayar sektörü için gelecek tahminleri şöyle: "Kurumsal harcamalardaki yavaşlama ve 2023'teki stok eritme süreci, bilgisayar satıcılarının yeniden stoklama talebini tetikleyecek ve bu da ticari bilgisayar sektörü için itici güç olacak. Öte yandan Qualcomm'un ARM tabanlı bilgisayarlara yönelik Nuvia tabanlı Snapdragon X Elite çözümleri, 2024 yılı boyunca ek bir itici güç olacak. Bu, muhtemelen ARM PC'ler için Apple'ın M serisi MacBook'lardaki başarısından sonra başka bir dönüm noktası olacak."

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