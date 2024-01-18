Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi 2023, büyük oranda AI teknolojilerinin yılı oldu ve başta Microsoft Copilot olmak üzere AI hızlandırmalı ilk PC'ler tanıtıldı. Windows'un bazı yapay zeka özellikleri ise, bulut tabanlı hızlandırmanın yanı sıra donanım tabanlı olacak. Hatta yeni nesil işlemciler, bunun için NPU (Neural Processing Unit) birimi ile geliyor. Ancak unutulan bir diğer gereksinim DRAM kapasitesi.

Windows'un bellek gereksinimi artıyor

Trendforce'a göre Microsoft, DRAM taban çizgisini artık 16 GB'a çıkarmayı planlıyor. Bunun nedeni, yapay zeka hızlandırma ve LLM'lerin, sık ve büyük miktarlarda belleğe ihtiyaç duyması. Böylece yalnızca yerel hızlandırma için değil, aynı zamanda bulut tabanlı Copilot AI özelliklerinin de rahat bir biçimde çalışması hedefleniyor.

Windows 11'in sistem gereksinimleri ise en son Kasım 2023'te güncellendi ve TPM 2.0 başta olmak üzere 8.nesil Intel Core ve Ryzen 3000 ve üzeri işlemcilere destek sunuluyor. Üstelik bu CPU, iki veya daha fazla çekirdeğe ve 1GHz üzeri hızlara sahip olmalı. Bellek bölümünde ise en az 4GB RAM, 64 GB depolama alanı ve DirectX 12 destekli bir GPU önerildiğini hatırlatalım.

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Dolayısıyla TrendForce, AI bilgisayarların uzun vadede PC DRAM endüstrisine yön vereceğini söylüyor. Her halükarda bunun heyecan verici olduğunu belirtelim. Zira akıllı telefonlar bile 12GB ila 16GB kapasitelere ulaştı ancak 8GB RAM ile kısıtlanan PC'ler halen satılmaya devam ediyor.

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Windows 11'in gereksinimleri artıyor! 16GB RAM standart olacak