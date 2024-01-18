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    Windows 11'in gereksinimleri artıyor: 16GB RAM standart olacak

    Microsoft, AI PC'ler için Windows'un bazı sistem gereksinimlerini artırıyor. Yeni nesil sistemlerde minimum 16GB belleğe ihtiyaç duyulacak. İşte detaylar...    
    Windows 11'in gereksinimleri artıyor! 16GB RAM standart olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 2023, büyük oranda AI teknolojilerinin yılı oldu ve başta Microsoft Copilot olmak üzere AI hızlandırmalı ilk PC'ler tanıtıldı. Windows'un bazı yapay zeka özellikleri ise, bulut tabanlı hızlandırmanın yanı sıra donanım tabanlı olacak. Hatta yeni nesil işlemciler, bunun için NPU (Neural Processing Unit) birimi ile geliyor. Ancak unutulan bir diğer gereksinim DRAM kapasitesi.

    Windows'un bellek gereksinimi artıyor

    Trendforce'a göre Microsoft, DRAM taban çizgisini artık 16 GB'a çıkarmayı planlıyor. Bunun nedeni, yapay zeka hızlandırma ve LLM'lerin, sık ve büyük miktarlarda belleğe ihtiyaç duyması. Böylece yalnızca yerel hızlandırma için değil, aynı zamanda bulut tabanlı Copilot AI özelliklerinin de rahat bir biçimde çalışması hedefleniyor.

    Windows 11'in sistem gereksinimleri ise en son Kasım 2023'te güncellendi ve TPM 2.0 başta olmak üzere 8.nesil Intel Core ve Ryzen 3000 ve üzeri işlemcilere destek sunuluyor. Üstelik bu CPU, iki veya daha fazla çekirdeğe ve 1GHz üzeri hızlara sahip olmalı. Bellek bölümünde ise en az 4GB RAM, 64 GB depolama alanı ve DirectX 12 destekli bir GPU önerildiğini hatırlatalım. 

    Dolayısıyla TrendForce, AI bilgisayarların uzun vadede PC DRAM endüstrisine yön vereceğini söylüyor. Her halükarda bunun heyecan verici olduğunu belirtelim. Zira akıllı telefonlar bile 12GB ila 16GB kapasitelere ulaştı ancak 8GB RAM ile kısıtlanan PC'ler halen satılmaya devam ediyor.

    Kaynakça https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240117-12000.html https://www.techpowerup.com/317978/microsoft-sets-16-gb-ram-as-minimum-requirement-for-copilot-and-windows-ai-features
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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