Windows 11'in gereksinimleri artıyor: 16GB RAM standart olacak

Windows'un bellek gereksinimi artıyor
Trendforce'a göre Microsoft, DRAM taban çizgisini artık 16 GB'a çıkarmayı planlıyor. Bunun nedeni, yapay zeka hızlandırma ve LLM'lerin, sık ve büyük miktarlarda belleğe ihtiyaç duyması. Böylece yalnızca yerel hızlandırma için değil, aynı zamanda bulut tabanlı Copilot AI özelliklerinin de rahat bir biçimde çalışması hedefleniyor.
Windows 11'in sistem gereksinimleri ise en son Kasım 2023'te güncellendi ve TPM 2.0 başta olmak üzere 8.nesil Intel Core ve Ryzen 3000 ve üzeri işlemcilere destek sunuluyor. Üstelik bu CPU, iki veya daha fazla çekirdeğe ve 1GHz üzeri hızlara sahip olmalı. Bellek bölümünde ise en az 4GB RAM, 64 GB depolama alanı ve DirectX 12 destekli bir GPU önerildiğini hatırlatalım.
Dolayısıyla TrendForce, AI bilgisayarların uzun vadede PC DRAM endüstrisine yön vereceğini söylüyor. Her halükarda bunun heyecan verici olduğunu belirtelim. Zira akıllı telefonlar bile 12GB ila 16GB kapasitelere ulaştı ancak 8GB RAM ile kısıtlanan PC'ler halen satılmaya devam ediyor.Kaynakça https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240117-12000.html https://www.techpowerup.com/317978/microsoft-sets-16-gb-ram-as-minimum-requirement-for-copilot-and-windows-ai-features Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.