2023’ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu: Zirve bu yıl değişti

2023’ün en çok kullanılan şifreleri
Görünüşe göre, yeni hesap oluşturan kişiler, parola oluşturma kutucuğundaki açık gri yazı tipindeki kelimenin bir etiketten ziyade bir öneri olduğunu varsayıyor… Bu yıl en yaygın ikinci parola "admin" olurken listenin üçüncü sırasında ise “12345678” oldu, sebebi sanırım gayet açık. Bu üç şifrenin toplamda 9.904.869 kez kullanıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde en yaygın olan ilk 10 şifre şu şekilde:
- “123456”
- “admin”
- “12345678”
- “123456789”
- “1234”
- “12345”
- “password “
- “123”
- “Aa123456”
- “1234567890”
Türkiye’de en çok kullanılan şifreler
- “123456”
- “123456789”
- “admin”
- “12345”
- “12345678”
- “123123”
- “123321”
- “turktelekom”
- “asd123”
- “superonline"
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.