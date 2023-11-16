2023’ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu: Zirve bu yıl değişti

Tam Boyutta Gör NordPass, en yaygın 200 şifrenin 2023 yılı versiyonunu yayınladı ve elbette hepsi oldukça basit ve güvenilir sayılmaktan çok uzak. Bu şifrelerin çoğunun basit kaba kuvvet araçları kullanılarak bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor. Geri kalanların büyük çoğunluğu da bundan daha güvenli değil.

2023’ün en çok kullanılan şifreleri

Tam Boyutta Gör Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de ardışık sayı dizileri insanların en çok tercih ettiği parola formatı olmuş gibi görünüyor. En yaygın olarak kullanılan şifre bu yıl “123456” olurken geçen yılın lideri “password” listede 7. sıraya geriledi. 2020 yılından beri “password” listede ilk 10’da yer alıyor.

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Görünüşe göre, yeni hesap oluşturan kişiler, parola oluşturma kutucuğundaki açık gri yazı tipindeki kelimenin bir etiketten ziyade bir öneri olduğunu varsayıyor… Bu yıl en yaygın ikinci parola "admin" olurken listenin üçüncü sırasında ise “12345678” oldu, sebebi sanırım gayet açık. Bu üç şifrenin toplamda 9.904.869 kez kullanıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde en yaygın olan ilk 10 şifre şu şekilde:

“123456” “admin” “12345678” “123456789” “1234” “12345” “password “ “123” “Aa123456” “1234567890”

Türkiye’de en çok kullanılan şifreler

Tam Boyutta Gör NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Liste genel olarak global ile benzer. Zirvede yine “123456” yer alıyor. İkinci sırada “123456789” ve üçüncü sırada “admin” bulunuyor. İlk 10’da dikkat çeken iki tane şifre bulunuyor. Bunlar “turktelekom” ve “superonline". İlginçtir ki ilk 10 listesinde kırılması en zor olan şifreler de (sırasıyla 4 ay ve 1 dakika) bunlar. Liste şu şekilde:

“123456” “123456789” “admin” “12345” “12345678” “123123” “123321” “turktelekom” “asd123” “superonline"

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2023’ün en yaygın şifreleri belli oldu: Türkiye de var!