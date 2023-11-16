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    2023’ün en çok kullanılan şifreleri belli oldu: Zirve bu yıl değişti

    2023 yılının en sık kullanılan, aynı zamanda da en kötüleri olan şifreler belli oldu. Listenin zirvesi değişse de hepsi halen çok tanıdık. Bu yıl zirveyi “123456” şifresi devraldı.
    2023’ün en yaygın şifreleri belli oldu: Türkiye de var! Tam Boyutta Gör
    NordPass, en yaygın 200 şifrenin 2023 yılı versiyonunu yayınladı ve elbette hepsi oldukça basit ve güvenilir sayılmaktan çok uzak. Bu şifrelerin çoğunun basit kaba kuvvet araçları kullanılarak bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor. Geri kalanların büyük çoğunluğu da bundan daha güvenli değil.

    2023’ün en çok kullanılan şifreleri

    2023’ün en çok kullanılan şifreleri Tam Boyutta Gör
    Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de ardışık sayı dizileri insanların en çok tercih ettiği parola formatı olmuş gibi görünüyor. En yaygın olarak kullanılan şifre bu yıl “123456” olurken geçen yılın lideri “password” listede 7. sıraya geriledi. 2020 yılından beri “password” listede ilk 10’da yer alıyor.

    Görünüşe göre, yeni hesap oluşturan kişiler, parola oluşturma kutucuğundaki açık gri yazı tipindeki kelimenin bir etiketten ziyade bir öneri olduğunu varsayıyor… Bu yıl en yaygın ikinci parola "admin" olurken listenin üçüncü sırasında ise “12345678” oldu, sebebi sanırım gayet açık. Bu üç şifrenin toplamda 9.904.869 kez kullanıldığı belirtiliyor. Dünya genelinde en yaygın olan ilk 10 şifre şu şekilde:

    1. “123456”
    2. “admin”
    3. “12345678”
    4. “123456789”
    5. “1234”
    6. “12345”
    7. “password “
    8. “123”
    9. “Aa123456”
    10. “1234567890”

    Türkiye’de en çok kullanılan şifreler

    Türkiye’de en çok kullanılan şifreler Tam Boyutta Gör
    NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Liste genel olarak global ile benzer. Zirvede yine “123456” yer alıyor. İkinci sırada “123456789” ve üçüncü sırada “admin” bulunuyor. İlk 10’da dikkat çeken iki tane şifre bulunuyor. Bunlar “turktelekom” ve “superonline". İlginçtir ki ilk 10 listesinde kırılması en zor olan şifreler de (sırasıyla 4 ay ve 1 dakika) bunlar. Liste şu şekilde:
    1. “123456”
    2. “123456789”
    3. “admin”
    4. “12345”
    5. “12345678”
    6. “123123”
    7. “123321”
    8. “turktelekom”
    9. “asd123”
    10. “superonline"
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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