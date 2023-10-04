Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de elektrikli otomobil kullanımı gün geçtikçe artıyor. Elbette bu durum şarj istasyonlarının sayısını da artırıyor. Son verilere göre Türkiye'de 6.633 adedi AC, 2.228 adedi DC hızlı şarj noktası olmak üzere toplam 8.861 adet şarj soketi bulunuyor.

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte EPDK tarafından genel bir düzen getirildi ve şarj istasyonlarında kW bazlı ücretlendirmeye geçiş yapıldı. Şu anda ülkemizde Eşarj, ZES, Trugo, Voltrun gibi bir çok istasyon ağı işletmecisi mevcut. Elektrikli araç kullanıcıları, bataryalarını bu işletmecilerin şarj cihazlarında kWsa başına ücret karşılığında doldurabiliyor.

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Peki Ekim ayına giriş yapmamızla birlikte elektrikli araç şarj ücretlerinde son durum ne? Şarj ücretleri akaryakıt fiyatlarına göre avantajını korusa da bir yandan fiyatlar artmaya devam ediyor. Ekim 2023 itibarıyla 22 kW AC şarj ücreti kW başına ortalama 7,5 TL civarına yükseldi. Gelin aşağıdaki tabloda bazı işletmecilerin elektrikli araç şarj ücretlerine yakından bakalım:

Eşarj

22 kW'a kadar tüm AC soketler 7.48 TL/kWh

60 kW'a kadar tüm DC soketler 8.98 TL/kWh

Diğer tüm DC soketler 9.48 TL/kWh

*Eşarj üyelerine bu fiyatlar üzerinden %5 indirim uygulanıyor.

ZES

AC Tip 2 soketler 6.29 TL/kWh

60 kW DC CCS soketler 7.49 TL/kWh

120 ve 180 kW DC CCS, CHAdeMO soketler 7.99 TL/kWh

Trugo

180 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

300 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

*Şarj tamamlandıktan sonra alanın işgal edilmeye devamı durumunda 0.5 TL/dk

Voltrun

22 kW AC soketler 5.95 TL/kWh

60 - 200 kW DC soketler 7.45 TL/kWh

SHARZ

AC soket 5.9 TL/kWh

60 kW'a kadar tüm DC soketler 6.75 TL/kWh

Diğer tüm DC soketler 7.5 TL/kWh

Tora Şarj

AC soket 6.65 TL/kWh

DC soket 7.95 TL/kWh

Tesla Supercharger

Tesla dışına açık Supercharger istasyonlarında 250 kW'a kadar güç sunan cihazlarda kWh başına ücretin 7.8 TL'ye kadar çıkabildiğini, Tesla sahibi olmayanlar için ise bu ücretin 8.6 TL olduğunu görmekteyiz.

Şarj maliyeti nasıl hesaplanır?

Elektrikli araç şarj maliyeti batarya kapasitesine ve enerji fiyatına göre değişiklik gösterir. Örnek olarak; 50 kWsa batarya kapasitesine sahip bir aracınız varsa, 7.48 TL/kWh tarifesine göre şarj maliyeti 50 x 7.48 = 374 TL olacaktır. Elbette evde şarj ile yüksek tarife ücreti 2.6 TL'den bile bu maliyeti 130 TL'ye kadar düşürmek mümkün.

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2023 yılı elektrikli araç şarj ücretlerinde son durum ne?