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    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç şarj ücretlerinde son durum ne?

    Elektrikli araçları şarj etme maliyeti, alınan enerjinin kWh başına ücretine göre değişiklik gösteriyor. Biz de Ekim 2023 itibarıyla şarj ücretlerindeki son durumu sizler için derledik.
    Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de elektrikli otomobil kullanımı gün geçtikçe artıyor. Elbette bu durum şarj istasyonlarının sayısını da artırıyor. Son verilere göre Türkiye'de 6.633 adedi AC, 2.228 adedi DC hızlı şarj noktası olmak üzere toplam 8.861 adet şarj soketi bulunuyor.

    Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte EPDK tarafından genel bir düzen getirildi ve şarj istasyonlarında kW bazlı ücretlendirmeye geçiş yapıldı. Şu anda ülkemizde Eşarj, ZES, Trugo, Voltrun gibi bir çok istasyon ağı işletmecisi mevcut. Elektrikli araç kullanıcıları, bataryalarını bu işletmecilerin şarj cihazlarında kWsa başına ücret karşılığında doldurabiliyor.

    Peki Ekim ayına giriş yapmamızla birlikte elektrikli araç şarj ücretlerinde son durum ne? Şarj ücretleri akaryakıt fiyatlarına göre avantajını korusa da bir yandan fiyatlar artmaya devam ediyor. Ekim 2023 itibarıyla 22 kW AC şarj ücreti kW başına ortalama 7,5 TL civarına yükseldi. Gelin aşağıdaki tabloda bazı işletmecilerin elektrikli araç şarj ücretlerine yakından bakalım:

    Eşarj

    • 22 kW'a kadar tüm AC soketler 7.48 TL/kWh
    • 60 kW'a kadar tüm DC soketler 8.98 TL/kWh
    • Diğer tüm DC soketler 9.48 TL/kWh

    *Eşarj üyelerine bu fiyatlar üzerinden %5 indirim uygulanıyor.

    ZES

    • AC Tip 2 soketler 6.29 TL/kWh
    • 60 kW DC CCS soketler 7.49 TL/kWh
    • 120 ve 180 kW DC CCS, CHAdeMO soketler 7.99 TL/kWh

    Trugo

    • 180 kW DC soketler 7.99 TL/kWh
    • 300 kW DC soketler 7.99 TL/kWh

    *Şarj tamamlandıktan sonra alanın işgal edilmeye devamı durumunda 0.5 TL/dk

    Voltrun

    • 22 kW AC soketler 5.95 TL/kWh
    • 60 - 200 kW DC soketler 7.45 TL/kWh

    SHARZ

    • AC soket 5.9 TL/kWh
    • 60 kW'a kadar tüm DC soketler 6.75 TL/kWh
    • Diğer tüm DC soketler 7.5 TL/kWh

    Tora Şarj

    • AC soket 6.65 TL/kWh
    • DC soket 7.95 TL/kWh

    Tesla Supercharger

    Tesla dışına açık Supercharger istasyonlarında 250 kW'a kadar güç sunan cihazlarda kWh başına ücretin 7.8 TL'ye kadar çıkabildiğini, Tesla sahibi olmayanlar için ise bu ücretin 8.6 TL olduğunu görmekteyiz.

    Şarj maliyeti nasıl hesaplanır?

    Elektrikli araç şarj maliyeti batarya kapasitesine ve enerji fiyatına göre değişiklik gösterir. Örnek olarak; 50 kWsa batarya kapasitesine sahip bir aracınız varsa, 7.48 TL/kWh tarifesine göre şarj maliyeti 50 x 7.48 = 374 TL olacaktır. Elbette evde şarj ile yüksek tarife ücreti 2.6 TL'den bile bu maliyeti 130 TL'ye kadar düşürmek mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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