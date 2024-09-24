Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı artmaya devam ediyor. Aylık ve yıllık büyümeler halen istenen seviyede gerçekleşmiyor olsa da yatırımlar hız kesmenden devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre Türkiye’deki elektrikli araç şarj soket sayısı ağustos ayında yüzde 6,7 artarak 22 bin 485'e yükseldi.

Soket sayısı 22 bini geçti

Tam Boyutta Gör EPDK’nın raporuna göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 2024 Ağustos itibarıyla 138 bin 429 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2023 yılında 80 bin 826 olarak gerçekleşmişti, dolayısıyla yüzde 70’in üzerinde bir artış söz konusu.

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Elektrikli araç sayısının agresif artışına kıyasla araç şarj soket sayısı da artmaya devam ediyor. Hatta bu artışın daha agresif olduğunu görüyoruz. Rapora göre toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 22 bin 485'e çıktı. Bu rakam, temmuzda 21 bin 70, geçen yılın ağustos ayında ise 8 bin 337 olarak kayıtlara geçmişti. Dolayısıyla yıllık bazda yüzde 160 seviyesinde bir artış söz konusu.

Tam Boyutta Gör Toplam şarj soketlerindeki AC şarjın sayısı ise 14 bin 226 olarak kayıtlara geçti. DC, yani daha hızlı şarj sunan soket sayısı ise 8 bin 259’a yükseldi. Yıllık bazda AC şarj noktası sayısı yüzde 122, DC şarj noktası sayısı ise yüzde 320 düzeyinde yükseliş gösterdi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise 1.390 MW’a yükseldi.

Tam Boyutta Gör EPDK aynı zamanda firmaların sahip olduğu soket sayılarını da listeledi. Buna göre ZES, 3.162 adet AC soket ve 924 adet DC soket ile açık ara lider durumda. İkinci sıradaki E-Şarj ise 378 adet AC soket ve 1.440 adet DC sokete sahip. E-Şarj en fazla DC sokete sahip şirket durumda. Voltrun'ın toplam şarj cihazı 1.225 adet olurken Togg'un Trugo ağı ise 1.113 adede ulaştı.

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Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 22 bini geçti