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    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 22 bini geçti

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre elektrikli araç şarj soket sayısı ağustos ayında yüzde 6,7 artarak 22 bin 485'e yükseldi.
    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 22 bini geçti Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı artmaya devam ediyor. Aylık ve yıllık büyümeler halen istenen seviyede gerçekleşmiyor olsa da yatırımlar hız kesmenden devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre Türkiye’deki elektrikli araç şarj soket sayısı ağustos ayında yüzde 6,7 artarak 22 bin 485'e yükseldi.

    Soket sayısı 22 bini geçti

    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 22 bini geçti Tam Boyutta Gör
    EPDK’nın raporuna göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 2024 Ağustos itibarıyla 138 bin 429 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2023 yılında 80 bin 826 olarak gerçekleşmişti, dolayısıyla yüzde 70’in üzerinde bir artış söz konusu.

    Elektrikli araç sayısının agresif artışına kıyasla araç şarj soket sayısı da artmaya devam ediyor. Hatta bu artışın daha agresif olduğunu görüyoruz. Rapora göre toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 22 bin 485'e çıktı. Bu rakam, temmuzda 21 bin 70, geçen yılın ağustos ayında ise 8 bin 337 olarak kayıtlara geçmişti. Dolayısıyla yıllık bazda yüzde 160 seviyesinde bir artış söz konusu.

    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 22 bini geçti Tam Boyutta Gör
    Toplam şarj soketlerindeki AC şarjın sayısı ise 14 bin 226 olarak kayıtlara geçti. DC, yani daha hızlı şarj sunan soket sayısı ise 8 bin 259’a yükseldi. Yıllık bazda AC şarj noktası sayısı yüzde 122, DC şarj noktası sayısı ise yüzde 320 düzeyinde yükseliş gösterdi. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise 1.390 MW’a yükseldi.
    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 22 bini geçti Tam Boyutta Gör
    EPDK aynı zamanda firmaların sahip olduğu soket sayılarını da listeledi. Buna göre ZES, 3.162 adet AC soket ve 924 adet DC soket ile açık ara lider durumda. İkinci sıradaki E-Şarj ise 378 adet AC soket ve 1.440 adet DC sokete sahip. E-Şarj en fazla DC sokete sahip şirket durumda. Voltrun'ın toplam şarj cihazı 1.225 adet olurken Togg'un Trugo ağı ise 1.113 adede ulaştı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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