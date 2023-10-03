Türkiye'de elektrikli otomobil rekabeti ne durumda? İşte en çok satanlar

Tam Boyutta Gör Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı giderek artıyor. Özellikle Tesla gibi güçlü markaların pazara giriş yapmasıyla birlikte liste hareketlenmeye başladı. Geçen ay elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 13'ü geçti. 2023'ün dokuz aylık döneminde ise yüzde 5,2'ye ulaştı.

Peki elektrikli otomobil pazarında markalar arasındaki rekabet ne durumda? Emre Özpeynirci'nin ODMD verilerinden yararlanarak paylaştığı listeye göre, Tesla, hem Eylül ayında hem de 2023 yılı genelinde elektrikli otomobil pazarının lideri. Ardından Mayıs ayında teslimatlara başlayan Togg geliyor. Renault ZOE ise pazardaki en eski modellerden biri olmasına rağmen üçüncü sırada yer almayı başarmış.

Türkiye otomotiv pazarı Eylül ayını yine rekorla kapattı 3 sa. önce eklendi

Kasım ayı itibarıyla Çinli elektrikli araç devi BYD de Türkiye pazarına giriş yapacak. Yeni markaların da dahil olmasıyla özellikle 2024 yılından itibaren pazarda büyük bir çekişme görebiliriz.

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