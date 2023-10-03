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    Türkiye'de elektrikli otomobil rekabeti ne durumda? İşte en çok satanlar

    Türkiye'de elektrikli araç çeşitliliği arttıkça rekabet de aynı oranda yükselmeye başladı. Mevcut durumda Tesla, elektrikli crossover modeli Model Y ile açık ara lider durumda.
    Türkiye'de elektrikli araba rekabeti! İşte en çok satanlar Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı giderek artıyor. Özellikle Tesla gibi güçlü markaların pazara giriş yapmasıyla birlikte liste hareketlenmeye başladı. Geçen ay elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 13'ü geçti. 2023'ün dokuz aylık döneminde ise yüzde 5,2'ye ulaştı.

    Peki elektrikli otomobil pazarında markalar arasındaki rekabet ne durumda? Emre Özpeynirci'nin ODMD verilerinden yararlanarak paylaştığı listeye göre, Tesla, hem Eylül ayında hem de 2023 yılı genelinde elektrikli otomobil pazarının lideri. Ardından Mayıs ayında teslimatlara başlayan Togg geliyor. Renault ZOE ise pazardaki en eski modellerden biri olmasına rağmen üçüncü sırada yer almayı başarmış.

    Kasım ayı itibarıyla Çinli elektrikli araç devi BYD de Türkiye pazarına giriş yapacak. Yeni markaların da dahil olmasıyla özellikle 2024 yılından itibaren pazarda büyük bir çekişme görebiliriz.

    Türkiye'de elektrikli araba rekabeti! İşte en çok satanlar Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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