Türkiye'de elektrikli otomobil rekabeti ne durumda? İşte en çok satanlar

Peki elektrikli otomobil pazarında markalar arasındaki rekabet ne durumda? Emre Özpeynirci'nin ODMD verilerinden yararlanarak paylaştığı listeye göre, Tesla, hem Eylül ayında hem de 2023 yılı genelinde elektrikli otomobil pazarının lideri. Ardından Mayıs ayında teslimatlara başlayan Togg geliyor. Renault ZOE ise pazardaki en eski modellerden biri olmasına rağmen üçüncü sırada yer almayı başarmış.
Kasım ayı itibarıyla Çinli elektrikli araç devi BYD de Türkiye pazarına giriş yapacak. Yeni markaların da dahil olmasıyla özellikle 2024 yılından itibaren pazarda büyük bir çekişme görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.