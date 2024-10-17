2025 Nissan Murano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

2025 Nissan Murano, özellikleriyle neler sunuyor❓
Murano'nun yenilenen ön bölümünde üç modülden oluşan ince aydınlatmalar siyah bir panelle birbirine bağlanmış. Alt tarafta ise yatay şeritlerden oluşan geniş bir panjura ve onunla uyumlu gündüz LED'lerine yer verilmiş. Tasarım çizgileri farklı olsa da bu bölümde elektrikli Nissan Ariya'dan esinlenildiğini düşünmek yanlış olmaz.
Yan taraftan baktığımızda yeni Murano'nun klasik SUV tasarımlarına göre daha dinamik bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Parlak siyah yan aynalar A sütunundan kapıya taşınmış. Yeni aerodinamik jantlar, arka çamurluk üzerinde güçlenen omuz çizgisi ve A sütunundan D sütununa kadar uzanan yay şekilli krom parça, göze çarpan diğer tasarım detayları arasında.
Baştan sona yenilenen iç mekan
Murano'nun diğer öne çıkan donanımları arasında entegre Google servisleri, ProPilot Assist 1.1, kablosuz CarPlay ve Android Auto, 10 hoparlörlü Bose ses sistemi, aktif gürültü engelleme ve 3D akıllı çevre görüş sistemi gibi özellikler bulunuyor.
Yeni tasarım ve teknolojilerle birlikte Murano'nun V6 motor ve CVT şanzıman kombinasyonu da tarih oldu. Artık kaputun altında Nissan'ın 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip turbo dört silindirli motoru ve 9 ileri otomatik şanzımanı yer alıyor. Söz konusu motor, 241 beygir güç ve 352 Nm tork üretiyor. Bu da eski motora göre 19 beygir civarında düşüş anlamına geliyor ancak tork tarafında 27 Nm artış söz konusu. Standart olarak önden çekişli düzene sahip olan modelde 4x4 seçenek de mevcut.
Önümüzdeki yıl satışa sunulacak yeni Nissan Murano'nun fiyatı henüz belli değil ancak 40 bin dolar civarından başlaması bekleniyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.