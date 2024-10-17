2025 Nissan Murano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Dördüncü nesil 2025 Nissan Murano'nun iç ve dış tasarımı tamamen yenilendi. Ölçülerinde ise selefine kıyasla pek değişim yok. 6,5 cm civarında daha genişleyen otomobilin toplam uzunluğu, yüksekliği ve aks mesafesi neredeyse tamamen aynı. Tasarım noktasında ise bunu söylemek çok mümkün değil.

2025 Nissan Murano, özellikleriyle neler sunuyor❓

Murano'nun yenilenen ön bölümünde üç modülden oluşan ince aydınlatmalar siyah bir panelle birbirine bağlanmış. Alt tarafta ise yatay şeritlerden oluşan geniş bir panjura ve onunla uyumlu gündüz LED'lerine yer verilmiş. Tasarım çizgileri farklı olsa da bu bölümde elektrikli Nissan Ariya'dan esinlenildiğini düşünmek yanlış olmaz.

Yan taraftan baktığımızda yeni Murano'nun klasik SUV tasarımlarına göre daha dinamik bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Parlak siyah yan aynalar A sütunundan kapıya taşınmış. Yeni aerodinamik jantlar, arka çamurluk üzerinde güçlenen omuz çizgisi ve A sütunundan D sütununa kadar uzanan yay şekilli krom parça, göze çarpan diğer tasarım detayları arasında.

Baştan sona yenilenen iç mekan

Tam Boyutta Gör 2025 Nissan Murano'nun iç mekanında da gerekli olan büyük güncelleme yapılmış. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3 inçlik ekranlardan oluşan dijital panel bizleri karşılıyor. Yeni model ayrıca opsiyonel olarak masaj özelliğine sahip ön koltuklarla gelen ilk Murano olma özelliği taşıyor. Merkez ekranın hemen altında aktif değilken tamamen kaybolan dokunmatik klima kontrolleri yer alıyor.

Murano'nun diğer öne çıkan donanımları arasında entegre Google servisleri, ProPilot Assist 1.1, kablosuz CarPlay ve Android Auto, 10 hoparlörlü Bose ses sistemi, aktif gürültü engelleme ve 3D akıllı çevre görüş sistemi gibi özellikler bulunuyor.

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Yeni tasarım ve teknolojilerle birlikte Murano'nun V6 motor ve CVT şanzıman kombinasyonu da tarih oldu. Artık kaputun altında Nissan'ın 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranına sahip turbo dört silindirli motoru ve 9 ileri otomatik şanzımanı yer alıyor. Söz konusu motor, 241 beygir güç ve 352 Nm tork üretiyor. Bu da eski motora göre 19 beygir civarında düşüş anlamına geliyor ancak tork tarafında 27 Nm artış söz konusu. Standart olarak önden çekişli düzene sahip olan modelde 4x4 seçenek de mevcut.

Önümüzdeki yıl satışa sunulacak yeni Nissan Murano'nun fiyatı henüz belli değil ancak 40 bin dolar civarından başlaması bekleniyor.

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Yeni Nissan Murano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri