2024 Audi Q4 e-tron ailesi daha fazla güç ve menzil sunuyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil rekabetinde ben de varım diyen Audi, Q4 e-tron ailesini 2024 model yılına hazırlarken birtakım güncellemeler yaptı. Bu güncellemeler, artırılan verimlilik ve menzil, daha yüksek şarj gücü, yeni süspansiyon ayarı, yeni ses imzası ve daha fazla standart özellik olarak sıralanabilir.

Yeniliklere baktığımızda, Audi Q4 e-tron ailesinde opsiyon olarak sunulan adaptif hız sabitleyici özelliğinin artık otoyoldaki 90 km/s ve üzeri hızdaki sürüşlerde şerit değiştirme asistanına da sahip olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında, 77 kWsa net kapasiteye sahip batarya ile yola devam edilse de optimize edilen batarya kimyası sayesinde DC şarj gücü iyileştirilmiş. Bu da bataryanın 28 dakika civarında %10-80 arası doluma ulaşmasını sağlıyor.

Yukarıda sözünü ettiğimiz iyileştirmeler sonucunda çift motorlu Quattro versiyonları artık maksimum 175 kW DC şarj gücüne sahip olurken arkadan itişli versiyonlarda bu değer 135 kW olarak karşımıza çıkıyor.

2024 model yılı güncellemesiyle gelen bir diğer özellik de batarya koruma fonksiyonu. Bu özellik, DC hızlı şarj sırasında şarj seviyesini otomatik olarak yüzde 80'de limitleyerek batarya ömrünü uzatmaya odaklanıyor. Ayrıca, Q4 e-tron modellerinde ilk kez batarya son koşullandırma fonksiyonu da mevcut. Araçtaki ısı yönetim sistemi, sürüş veya şarjdan sonra belli bir sıcaklık limitinin aşılması durumunda bataryayı soğutuyor.

Tam Boyutta Gör Audi Q4 e-tron modellerinde artık daha fazla güç ve verimlilik sunan yeni bir arka elektrik motoru bulunuyor. Tüm versiyonlarda standart olarak yer alan bu motor 210 kW (282 HP) güç üretiyor. Örnek vermek gerekirse, Audi Q4 Sportback 45 e-tron modeli, önceden 534 km menzil sunarken yeni motorla birlikte bu değer 561 km'ye yükselmiş. Bu değişimde yeni elektrik motorunun optimize ısı yönetim sisteminin payı yüksek.

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Söz konusu modellerde artık MMI navigasyon plus, Audi connect navigasyon & multimedya, tamamen dijital 10.25 inç Audi sanal kokpit, elektrikli bagaj kapağı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi daha fazla standart donanım karşımıza çıkıyor. Opsiyon listesinde ise yeni bir Edition S seçeneği ile özel gövde renkleri kombine edilirken 21 inç mat bronz jantlar, Matrix LED farlar, koyu LED stoplar ve bronz Audi logoları bir arada sunuluyor. Opsiyon listesinde ayrıca otomobili diğer Audi modellerinden ayıran "karakter sesi" de mevcut.

2024 model Audi Q4 e-tron ailesi 26 Eylül'den itibaren Avrupa'da 52,950 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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2024 Audi Q4 e-tron ailesi daha fazla güç ve menzil sunuyor