2024 Audi Q4 e-tron ailesi daha fazla güç ve menzil sunuyor

Yeniliklere baktığımızda, Audi Q4 e-tron ailesinde opsiyon olarak sunulan adaptif hız sabitleyici özelliğinin artık otoyoldaki 90 km/s ve üzeri hızdaki sürüşlerde şerit değiştirme asistanına da sahip olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında, 77 kWsa net kapasiteye sahip batarya ile yola devam edilse de optimize edilen batarya kimyası sayesinde DC şarj gücü iyileştirilmiş. Bu da bataryanın 28 dakika civarında %10-80 arası doluma ulaşmasını sağlıyor.
Yukarıda sözünü ettiğimiz iyileştirmeler sonucunda çift motorlu Quattro versiyonları artık maksimum 175 kW DC şarj gücüne sahip olurken arkadan itişli versiyonlarda bu değer 135 kW olarak karşımıza çıkıyor.
2024 model yılı güncellemesiyle gelen bir diğer özellik de batarya koruma fonksiyonu. Bu özellik, DC hızlı şarj sırasında şarj seviyesini otomatik olarak yüzde 80'de limitleyerek batarya ömrünü uzatmaya odaklanıyor. Ayrıca, Q4 e-tron modellerinde ilk kez batarya son koşullandırma fonksiyonu da mevcut. Araçtaki ısı yönetim sistemi, sürüş veya şarjdan sonra belli bir sıcaklık limitinin aşılması durumunda bataryayı soğutuyor.
Söz konusu modellerde artık MMI navigasyon plus, Audi connect navigasyon & multimedya, tamamen dijital 10.25 inç Audi sanal kokpit, elektrikli bagaj kapağı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi daha fazla standart donanım karşımıza çıkıyor. Opsiyon listesinde ise yeni bir Edition S seçeneği ile özel gövde renkleri kombine edilirken 21 inç mat bronz jantlar, Matrix LED farlar, koyu LED stoplar ve bronz Audi logoları bir arada sunuluyor. Opsiyon listesinde ayrıca otomobili diğer Audi modellerinden ayıran "karakter sesi" de mevcut.
2024 model Audi Q4 e-tron ailesi 26 Eylül'den itibaren Avrupa'da 52,950 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.