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    2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu! Çinli modeller de var

    22 ülkeden 59 jürinin oylarıyla belirlenen Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasının 2024 ayağında yavaş yavaş sona geliyoruz. 28 katılımcı arasından ilk finalistler belli oldu.
    2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çinliler ürettikleri elektrikli otomobillerle Avrupa pazarında da adından söz ettiriyor. Hal böyle olunca bu durum verilen prestijli ödüllere de yansımaya başladı. Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 Ödülü için belirlenen finalistlerden ikisi Çinli otomobil oldu.

    Söz konusu prestijli ödül için her zaman olduğu gibi yine 7 finalist belirlendi. 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak olan BYD Seal ve Volvo EX30, adını finale yazdıran iki Çinli temsilci oldu. BYD Atto 3, BYD Han, BYD Dolphin, Nio ET7 ve Smart #1 de ödül için yarışan diğer Çin menşeli modellerdi ancak final etabında boy gösteremediler.

    Bu noktada Volvo EX30 ve Smart #1'ın Çinli otomobil olarak nitelendirilmesine şaşıranlar olabilir. Bu markalar Avrupa kökenli olsalar da platform, batarya, elektrik motoru gibi tüm kritik bileşenleri Çin kaynaklı. Üstelik bu modellerin üretiminden de Çinli otomotiv devi Geely Group sorumlu.

    Yarışmanın finalinde Çinlilerin dışında Fransız modeller ağırlıkta. Alman, Koreli ve Japon modellerin de bulunduğu finalist listesi şöyle:

    • BMW 5 Serisi
    • BYD Seal
    • Kia EV9
    • Peugeot E-3008/3008
    • Renault Scenic
    • Toyota C-HR
    • Volvo EX30

    Finale kalan modellerden hangisi sizin favoriniz? Oy Ver 210 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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