2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu! Çinli modeller de var

Tam Boyutta Gör Çinliler ürettikleri elektrikli otomobillerle Avrupa pazarında da adından söz ettiriyor. Hal böyle olunca bu durum verilen prestijli ödüllere de yansımaya başladı. Avrupa'da Yılın Otomobili 2024 Ödülü için belirlenen finalistlerden ikisi Çinli otomobil oldu.

Söz konusu prestijli ödül için her zaman olduğu gibi yine 7 finalist belirlendi. 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak olan BYD Seal ve Volvo EX30, adını finale yazdıran iki Çinli temsilci oldu. BYD Atto 3, BYD Han, BYD Dolphin, Nio ET7 ve Smart #1 de ödül için yarışan diğer Çin menşeli modellerdi ancak final etabında boy gösteremediler.

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Bu noktada Volvo EX30 ve Smart #1'ın Çinli otomobil olarak nitelendirilmesine şaşıranlar olabilir. Bu markalar Avrupa kökenli olsalar da platform, batarya, elektrik motoru gibi tüm kritik bileşenleri Çin kaynaklı. Üstelik bu modellerin üretiminden de Çinli otomotiv devi Geely Group sorumlu.

Yarışmanın finalinde Çinlilerin dışında Fransız modeller ağırlıkta. Alman, Koreli ve Japon modellerin de bulunduğu finalist listesi şöyle:

BMW 5 Serisi

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot E-3008/3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30

Finale kalan modellerden hangisi sizin favoriniz? Volvo EX30 Peugeot E-3008/3008 Kia EV9 Toyota C-HR BMW 5 Serisi BYD Seal Renault Scenic Oy Ver 210 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Finale kalan modellerden hangisi sizin favoriniz? Volvo EX30 Peugeot E-3008/3008 Kia EV9 Toyota C-HR BMW 5 Serisi BYD Seal Renault Scenic Anket Sonlandı 210 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Finale kalan modellerden hangisi sizin favoriniz? 12% Volvo EX30 25 oy 10% Peugeot E-3008/3008 21 oy 20% Kia EV9 42 oy 9% Toyota C-HR 18 oy 21% BMW 5 Serisi 45 oy 24% BYD Seal 51 oy 4% Renault Scenic 8 oy 210 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu