2024 Avrupa'da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu! Çinli modeller de var

Söz konusu prestijli ödül için her zaman olduğu gibi yine 7 finalist belirlendi. 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak olan BYD Seal ve Volvo EX30, adını finale yazdıran iki Çinli temsilci oldu. BYD Atto 3, BYD Han, BYD Dolphin, Nio ET7 ve Smart #1 de ödül için yarışan diğer Çin menşeli modellerdi ancak final etabında boy gösteremediler.
Bu noktada Volvo EX30 ve Smart #1'ın Çinli otomobil olarak nitelendirilmesine şaşıranlar olabilir. Bu markalar Avrupa kökenli olsalar da platform, batarya, elektrik motoru gibi tüm kritik bileşenleri Çin kaynaklı. Üstelik bu modellerin üretiminden de Çinli otomotiv devi Geely Group sorumlu.
Yarışmanın finalinde Çinlilerin dışında Fransız modeller ağırlıkta. Alman, Koreli ve Japon modellerin de bulunduğu finalist listesi şöyle:
- BMW 5 Serisi
- BYD Seal
- Kia EV9
- Peugeot E-3008/3008
- Renault Scenic
- Toyota C-HR
- Volvo EX30
Finale kalan modellerden hangisi sizin favoriniz? Oy Ver 210 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.