Tesla, Tam Otonom Sürüş Beta'yı Çin'de kullanıma sokmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Tesla, Çin'de Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının beta sürümünü sunmaya hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz açıklanmasa da bu yılın sonunda ya da 2024'ün başlarında olabilir.

Ülkede otonom sürüşle ilgili yeni yasaların çıkması Tesla'ya bu yönde adım atma imkanı tanıdı. Çin'de bazı yerel yönetimler üçüncü ve dördüncü seviye otonom sürüşe sahip seri üretim araçların coğrafi olarak kısıtlanmış alanlarda olsa da, halka açık yollarda test edilebilmesine izin veren yasalar çıkardı.

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Tesla meraklısı ve yatırımcısı ray4tesla, Twitter'de firmanın yazılımın 12. sürümünü bitirdiğinde FSD Beta'yı Çin'de kullanıma sunacağını iddia etti. Elon Musk geçtiğimiz günlerde FSD'nin güncellenmiş versiyonunu Aralık ayı başında kullanıma sunulacağını söylemişti. Sistemin kullanıma sunulduğunda nasıl performans göstereceği merak konusu.

Tesla'nın ve Musk'ın vaat ettiği gibi gerçek anlamda "tam otonom sürüşe" ulaşabilmesi için aracın sorumluluğunu alması ve sürücülerin dikkat etmemesine izin vermesi gerekiyor. Böyle bir durumda gerçekleşecek kazada yasal ve hukuki problemler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla tam otonom sürüş teknolojik olarak zor olduğu kadar hukuki olarak da çözülmesi zor sıkıntılar barındırıyor.

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Tesla, Tam Otonom Sürüş'ü Çin'de kullanıma sokmaya hazırlanıyor