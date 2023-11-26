Tesla, Tam Otonom Sürüş Beta'yı Çin'de kullanıma sokmaya hazırlanıyor

Ülkede otonom sürüşle ilgili yeni yasaların çıkması Tesla'ya bu yönde adım atma imkanı tanıdı. Çin'de bazı yerel yönetimler üçüncü ve dördüncü seviye otonom sürüşe sahip seri üretim araçların coğrafi olarak kısıtlanmış alanlarda olsa da, halka açık yollarda test edilebilmesine izin veren yasalar çıkardı.
Tesla meraklısı ve yatırımcısı ray4tesla, Twitter'de firmanın yazılımın 12. sürümünü bitirdiğinde FSD Beta'yı Çin'de kullanıma sunacağını iddia etti. Elon Musk geçtiğimiz günlerde FSD'nin güncellenmiş versiyonunu Aralık ayı başında kullanıma sunulacağını söylemişti. Sistemin kullanıma sunulduğunda nasıl performans göstereceği merak konusu.
Tesla'nın ve Musk'ın vaat ettiği gibi gerçek anlamda "tam otonom sürüşe" ulaşabilmesi için aracın sorumluluğunu alması ve sürücülerin dikkat etmemesine izin vermesi gerekiyor. Böyle bir durumda gerçekleşecek kazada yasal ve hukuki problemler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla tam otonom sürüş teknolojik olarak zor olduğu kadar hukuki olarak da çözülmesi zor sıkıntılar barındırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.