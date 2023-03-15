Tasarımda Türk imzası: İşte Kia'nın yeni elektrikli SUV modeli Kia EV9

Yeni Kia EV9'un burun kısmı oldukça yüksek tasarlanmış. Bu da geniş aile aracına heybetli bir duruş kazandırmış. Ön bölümde dikey aydınlatmalar ve gündüz LED'leriyle çevrili "dijital kaplan yüzü" ilk dikkat çeken detay oluyor. Tamponda ise geniş merkez hava girişi ve gri koruma plakası dikkat çekiyor.
Elektrikli SUV'a profilden baktığımızda yumuşak yüzeylerin sert çizgilerle harmanlandığını görmekteyiz. Çamurluk uçlarındaki parlak siyah eklentiler oldukça dikkat çekici. Bunun dışında gizli kapı kolları, aerodinamik tasarıma ve çift renkli görünüme sahip jantlar da göze çarpan detaylar arasında. Siyah sütunlar da tavanın havada asılı gibi görünmesini sağlamış.
Büyük SUV'un orta konsolu, havada asılı gibi duran bir tasarıma sahip. Alt bölüm depolama alanı olarak sunuluyor. Üst bölümde ise bardaklıklar, akıllı telefon cebi ve kol dayama gibi unsurlar mevcut. Koltuklar 6 veya 7 kişilik olacak şekilde konfigüre edilebiliyor. İkinci sırada kullanılan kaptan koltuklar, geriye doğru 180 derece döndürülebiliyor.
Kia EV9'un teknik detayları henüz açıklanmadı. Söz konusu model, grubun E-GMP platformu üzerine inşa edildi. Üstelik fotoğraflardan birinde göründüğü kadarıyla en az 480 kilometreye kadar uzanan bir sürüş menzili bekleyebiliriz. Bahar aylarında üretimine başlanacak modelin fiyatı daha açıklanmadı fakat 56 bin dolar civarında olacağı düşünülüyor. Söz konusu model, Kuzey Amerika pazarı dışında Avrupa'da da satılacak.
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)