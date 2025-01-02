Kia, koltukları takmayı unuttuğu için 27 bin aracı geri çağırıyor

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Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia, ABD pazarında satılan yaklaşık 23.000 adet EV9 elektrikli SUV modelini, koltukların yanlış monte edildiği endişesiyle geri çağırmak zorunda kaldı. Kia için utanç verici bir gaf olarak görülen olayda suç, montaj hattındaki bir işçiye yükleniyor.

Kia'nın Gwangmyeong fabrikasında 25 Eylül 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen toplam 22.883 EV9 modelinin, ikinci ve/veya üçüncü sıra koltuk montaj vidalarının eksik olabileceği tespit edildi. Bu bilgi, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) sunulan belgelerde yer almakta.

Suçlu tek bir işçi

Tam Boyutta Gör Kia, hatanın kaynağını tek bir "montaj hattı çalışanı"na bağladı. Bu çalışanın, belirtilmemiş sayıda araçta tüm koltuk vidalarını düzgün şekilde sabitlemeyi unuttuğu belirtiliyor. Sorunun ilk olarak ise Eylül ayında bir müşterinin, 2024 model EV9’un üçüncü sıra koltuklarının düzgün monte edilmediğini ve vidaların eksik olduğunu bildirmesiyle ortaya çıktığı aktarılıyor. Bu olayın ardından ABD'de ikinci bir benzer vaka tespit edildi.

Durumu detaylı şekilde araştırmak için Kia, Güney Kore fabrikasından ithal edilen 90 adet EV9’u rastgele seçerek inceledi. İlginç bir şekilde, incelenen hiçbir araçta eksik ya da gevşek koltuk vidalarına rastlanmadı. Ancak, Kia'nın Güney Kore operasyonlarından gelen uyarılar doğrultusunda, sorunlu iki ABD vakasıyla bağlantılı olarak geniş çaplı bir geri çağırma kararı alındı.

Geniş kapsamlı geri çağırma

Tam Boyutta Gör Geri çağırma kapsamında, teslim edilen veya sevkiyat bekleyen tüm EV9 modelleri kontrol edilecek. Halen teslim edilmeyi bekleyen 990 adet aracın ise kontrol edildiği ve herhangi bir sorun bulunmadığı açıklandı. Ancak Kia, etkilenen araçların ardışık olarak üretilmediğini vurgulayarak, tüm sahiplerin yerel bayileriyle iletişime geçmesini tavsiye etti.

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Eksik vidalar nedeniyle yanlış monte edilen koltukların, kaza anında yerinden çıkma riski taşıdığı ve bu durumun yolcu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabileceği ifade ediliyor. Kia bayileri, geri çağrılan araçların ikinci ve üçüncü sıra koltuklarını kontrol edecek ve eksik vidaları ücretsiz olarak takacak.

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Kia, koltukları takmayı unuttuğu için 27 bin aracı geri çağırıyor