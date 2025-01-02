Kia, koltukları takmayı unuttuğu için 27 bin aracı geri çağırıyor

Kia'nın Gwangmyeong fabrikasında 25 Eylül 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında üretilen toplam 22.883 EV9 modelinin, ikinci ve/veya üçüncü sıra koltuk montaj vidalarının eksik olabileceği tespit edildi. Bu bilgi, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) sunulan belgelerde yer almakta.
Suçlu tek bir işçi
Durumu detaylı şekilde araştırmak için Kia, Güney Kore fabrikasından ithal edilen 90 adet EV9’u rastgele seçerek inceledi. İlginç bir şekilde, incelenen hiçbir araçta eksik ya da gevşek koltuk vidalarına rastlanmadı. Ancak, Kia'nın Güney Kore operasyonlarından gelen uyarılar doğrultusunda, sorunlu iki ABD vakasıyla bağlantılı olarak geniş çaplı bir geri çağırma kararı alındı.
Geniş kapsamlı geri çağırma
Eksik vidalar nedeniyle yanlış monte edilen koltukların, kaza anında yerinden çıkma riski taşıdığı ve bu durumun yolcu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabileceği ifade ediliyor. Kia bayileri, geri çağrılan araçların ikinci ve üçüncü sıra koltuklarını kontrol edecek ve eksik vidaları ücretsiz olarak takacak.