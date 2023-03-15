Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5’in satışlarına başlıyor

Tiggo 8 Pro: Markanın amiral gemisi
Chery Tiggo 8 Pro, 7 koltuklu yapısı, 4,7 metreyi aşan uzunluğuyla orta boy lüks bir SUV olarak model ailesi içinde en üst konumda yer alıyor. Akıllı teknolojilerin zekice uygulandığı, yüksek güç üreten 1.6 TGDI motoru ve zengin donanımlı lüks dokusuyla markanın Türkiye’deki amiral gemisi pozisyonundaki Tiggo 8 Pro, SUV sınıfındaki standartları yeniden belirliyor.
Heybetli tasarım, lazerle fırçalanmış yüzeyleri barındıran dekoratif unsurlarla kombine edilen siyah ve kahverengi döşemelerle birleştirilerek hem dışta hem de iç mekânda üst düzey bir kalite algısı sağlıyor. Kapitone görünümlü deri koltuklar premium markalarda sunulan konfor imkanlarıyla yarışıyor.
Tiggo 8 Pro’daki L2.5 seviyesinde akıllı sürüş özelliklerine sahip yeni nesil ADAS sistemi, segmentindeki pek çok rakibini geride bırakabilen özelliklerle müşterileriyle buluşacak. Adaptif Hız Sabitleme, Acil Durum Frenlemesi, Şerit Takip Asistanı vb. pek çok işlev, Tiggo 8 Pro’nun güvenlik kapsamında yer alıyor.
Tiggo 8 Pro, bugüne kadar dünyanın farklı yerlerinde başarısını kanıtladı. Chery Tiggo 8 Pro, Filipinler Uluslararası Otomobil Fuarı’nda En İyi Orta Boy İthal Araç Ödülü’nü kazanırken, aynı zamanda Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da tercihlerinden olmuştu.
Tiggo 7 Pro
En güncel teknolojilerle donatılan Tiggo 7 Pro, 12 inçlik LCD gösterge paneli, 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik LCD dokunmatik klima ekranı ile son derece modern ve yenilikçi kokpit tasarımıyla dikkat çekiyor.
Omoda 5: Chery’nin ilk küresel otomobili
Chery’nin tüm dünya genelinde genç kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılama temeline dayanarak geliştirdiği ilk küresel otomobili olan Omoda 5, tasarımından fonksiyonel donanımlarına kadar her yönüyle, düzinelerce ülkede yapılan binlerce pazar araştırması sonucunda nihai halini aldı.
Öncü moda akımlarından esinlenilen tasarımıyla OMODA 5, “Cross-Car” olarak adlandırılan yeni bir segment ortaya çıkarmayı hedefliyor. Son derece kapsamlı sürüş destek sistemlerini barındıran akıllı teknolojiler, yüksek sürüş performansının güvenle ve konforla gerçekleşmesini garanti ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)