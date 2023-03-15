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    Chery, Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5’in satışlarına başlıyor

    Chery, 21 Mart 2023 itibarıyla SUV modellerinin resmi lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen satış fiyatları da bu tarih itibarıyla açıklanacak.
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    Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5’in satışlarına başlıyor Tam Boyutta Gör
    Chery, 21 Mart 2023 tarihinde Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 isimli SUV modellerinin Türkiye ürün lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Farklı kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek çeşitlilikteki 3 farklı Chery logolu SUV model, resmi lansmanla birlikte müşteriler ile buluşacak. Chery’nin Türkiye pazarındaki yapılanmasında sadece bir başlangıç olan bu üç modeli, gelecekte daha fazla model takip edecek. 

    Tiggo 8 Pro: Markanın amiral gemisi

    Chery Tiggo 8 Pro, 7 koltuklu yapısı, 4,7 metreyi aşan uzunluğuyla orta boy lüks bir SUV olarak model ailesi içinde en üst konumda yer alıyor. Akıllı teknolojilerin zekice uygulandığı, yüksek güç üreten 1.6 TGDI motoru ve zengin donanımlı lüks dokusuyla markanın Türkiye’deki amiral gemisi pozisyonundaki Tiggo 8 Pro, SUV sınıfındaki standartları yeniden belirliyor.

    Heybetli tasarım, lazerle fırçalanmış yüzeyleri barındıran dekoratif unsurlarla kombine edilen siyah ve kahverengi döşemelerle birleştirilerek hem dışta hem de iç mekânda üst düzey bir kalite algısı sağlıyor. Kapitone görünümlü deri koltuklar premium markalarda sunulan konfor imkanlarıyla yarışıyor.

    Tiggo 8 Pro’daki L2.5 seviyesinde akıllı sürüş özelliklerine sahip yeni nesil ADAS sistemi, segmentindeki pek çok rakibini geride bırakabilen özelliklerle müşterileriyle buluşacak. Adaptif Hız Sabitleme, Acil Durum Frenlemesi, Şerit Takip Asistanı vb. pek çok işlev, Tiggo 8 Pro’nun güvenlik kapsamında yer alıyor. 

    Tiggo 8 Pro, bugüne kadar dünyanın farklı yerlerinde başarısını kanıtladı. Chery Tiggo 8 Pro, Filipinler Uluslararası Otomobil Fuarı’nda En İyi Orta Boy İthal Araç Ödülü’nü kazanırken, aynı zamanda Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun da tercihlerinden olmuştu.

    Tiggo 7 Pro

    Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5’in satışlarına başlıyor Tam Boyutta Gör
    Chery Tiggo 7 Pro, hem teknik yapısı hem de modaya uygun görünümü ile seçkin şehirliler için tasarlanan lüks bir SUV olarak öne çıkıyor. C segmentindeki SUV temsilci, “Angel Wing Star” isimli ön ızgarası, Matrix LED akıllı farları, çift renkli gövdesi ve havada asılıymış izlenimi veren tavanıyla, Tiggo model ailesinin tasarım dilini koruyarak genç müşterilere hitap ediyor.

    En güncel teknolojilerle donatılan Tiggo 7 Pro, 12 inçlik LCD gösterge paneli, 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik LCD dokunmatik klima ekranı ile son derece modern ve yenilikçi kokpit tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Omoda 5: Chery’nin ilk küresel otomobili

    Chery’nin tüm dünya genelinde genç kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılama temeline dayanarak geliştirdiği ilk küresel otomobili olan Omoda 5, tasarımından fonksiyonel donanımlarına kadar her yönüyle, düzinelerce ülkede yapılan binlerce pazar araştırması sonucunda nihai halini aldı.

    Öncü moda akımlarından esinlenilen tasarımıyla OMODA 5, “Cross-Car” olarak adlandırılan yeni bir segment ortaya çıkarmayı hedefliyor. Son derece kapsamlı sürüş destek sistemlerini barındıran akıllı teknolojiler, yüksek sürüş performansının güvenle ve konforla gerçekleşmesini garanti ediyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 2 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 20 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 21 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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