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    Hyundai, Güney Kore'de elektrikli araç şarj robotunu hizmete aldı

    Hyundai ve Kia, elektrikli araçları otomatik olarak şarj eden yeni robotik sistemlerini denemeye hazırlanıyor. Incheon Uluslararası Havalimanı'na kurulan sistem ile şarj işlemi kolaylaşacak.

    Hyundai, Güney Kore'de elektrikli araç şarj robotunu hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Hyundai ve Kia, elektrikli araçları otomatik olarak şarj eden yeni robotik sistemlerini denemeye hazırlanıyor. Böylece elektrikli araçların şarj işleminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

    Güney Kore'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'na kurulan sistem, elektrikli araçlara otomatik olarak şarj kablosunu takıp, şarj tamamlandığında da bağlantıyı kesen tek kollu bir robot olarak tasarlandı.

    Araç park edip hareketsiz hale geldiğinde, otomatik robot araca bağlanarak şarj portunu otomatik olarak açıyor. Dahili kamerasıyla şarj girişinin konumunu ve açısını hesaplayan robot, şarj kablosunu alıp portu güvenli şekilde takıyor ve şarj işlemini başlatıyor. Şarj tamamlandığında kabloyu çıkarıp yerine koyuyor ve port kapağını kapatıyor.

    3D kamera tabanlı yapay zeka ile kontrol edilen sistem, park pozisyonu, port yapısı, hava durumu, engeller ve kablo ağırlığı gibi birçok değişkeni aynı anda analiz edebiliyor. Ayrıca, güvenlik amacıyla lazer sensörlü bir direk kullanılarak engeller tespit edilebiliyor.

    Incheon Uluslararası Havalimanı Şirketi ile iş birliği yapan Hyundai ve Kia, sistemlerini bu yüksek güvenlikli ve yoğun trafiğe sahip alanda devreye alarak otomatik şarj teknolojisinin yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Tamamen çevreci araçlara geçen havalimanı, 2026 yılına kadar 1.110 şarj ünitesine ulaşmayı hedefliyor. Havalimanının çevreci hizmet araçları bu robotlarla şarj edilecek ve çalışanlardan alınacak geri bildirimlerle sistem daha kullanıcı dostu hale getirilecek.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/hyundai-kia-to-test-ev-charging-robot-at-koreas-busiest-airport https://www.hyundai.co.kr/news/CONT0000000000177226
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    gun 22 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 22 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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