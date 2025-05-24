Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai ve Kia, elektrikli araçları otomatik olarak şarj eden yeni robotik sistemlerini denemeye hazırlanıyor. Böylece elektrikli araçların şarj işleminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Güney Kore'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'na kurulan sistem, elektrikli araçlara otomatik olarak şarj kablosunu takıp, şarj tamamlandığında da bağlantıyı kesen tek kollu bir robot olarak tasarlandı.

Araç park edip hareketsiz hale geldiğinde, otomatik robot araca bağlanarak şarj portunu otomatik olarak açıyor. Dahili kamerasıyla şarj girişinin konumunu ve açısını hesaplayan robot, şarj kablosunu alıp portu güvenli şekilde takıyor ve şarj işlemini başlatıyor. Şarj tamamlandığında kabloyu çıkarıp yerine koyuyor ve port kapağını kapatıyor.

3D kamera tabanlı yapay zeka ile kontrol edilen sistem, park pozisyonu, port yapısı, hava durumu, engeller ve kablo ağırlığı gibi birçok değişkeni aynı anda analiz edebiliyor. Ayrıca, güvenlik amacıyla lazer sensörlü bir direk kullanılarak engeller tespit edilebiliyor.

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Incheon Uluslararası Havalimanı Şirketi ile iş birliği yapan Hyundai ve Kia, sistemlerini bu yüksek güvenlikli ve yoğun trafiğe sahip alanda devreye alarak otomatik şarj teknolojisinin yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Tamamen çevreci araçlara geçen havalimanı, 2026 yılına kadar 1.110 şarj ünitesine ulaşmayı hedefliyor. Havalimanının çevreci hizmet araçları bu robotlarla şarj edilecek ve çalışanlardan alınacak geri bildirimlerle sistem daha kullanıcı dostu hale getirilecek.

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Hyundai, Güney Kore'de elektrikli araç şarj robotunu hizmete aldı

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