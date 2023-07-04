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    Yeni Kia Picanto tanıtıldı: Dış tasarımda dikkat çekici değişim

    Yenilenen Kia Picanto, özellikle en tepedeki GT-Line donanım seviyesinde yer verilen sportif tasarım ögeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.                
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    2024 Kia Picanto tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan fotoğraflar sayesinde tasarımını önceden görme şansı yakaladığımız yeni Kia Picanto bugün resmi olarak tanıtıldı. İç ve dış tasarımında güncellemeler gözlenen Picanto'daki GT-Line donanımının küçük bir A segment otomobile göre oldukça agresif göründüğünü söylemek mümkün.

    Yeni Kia Picanto, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Kia Picanto'nun ön tarafında "Tiger Nose" ızgara, dikey yerleşimli LED farlar ve EV9'u anımsatan gündüz LED'leri dikkat çekiyor. Arka tarafta ise yine EV9'dan esintiler taşıyan grafiklere sahip LED stoplar mevcut. 3 parçadan oluşan bu stoplar boydan boya uzanıyor. Bagaj kapağının düğmesi de ortadaki ışık şeridinin hemen altında yer alıyor.

    Yeni renk seçeneğinin de dikkat çektiği yeni Kia Picanto'da standart olarak gelen 14 inç jantlar üst donanım seviyelerinde 15 veya 16 inç olarak da satın alınabiliyor. Bunların dışında küçük bir açılabilir sunroof da Picanto'da ekstra ücret karşılığında tercih edilebilecek opsiyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

    2024 Kia Picanto tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Picanto'nun iç mekanında dışa göre daha mütevazı bir değişim söz konusu. 8 inç dokunmatik multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli mevcut. Merkezdeki ekranı tamamen dokunmatik kontrollere emanet etmeyen Kia, burada bolca fiziksel tuşa yer vermiş. Fiziksel klima kontrolleri ise alt taraftaki panel üzerinde toplanmış.

    Fotoğraflarda gördüğümüz GT-Line donanımındaki direksiyon simidi, altı düz tasarımıyla sportif bir görünüm sunuyor. Üstelik bu versiyonda ısıtmalı direksiyon opsiyonu da mevcut. Orta konsolda yine bir vites topuzu görüyoruz. Bu da bizlere Picanto'nun beş vitesli manuel şanzımanla sunulmaya devam ettiğini gösteriyor.

    2024 Kia Picanto tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2024 Kia Picanto'nun kaputu altında 1.0 ve 1.2 litre benzinli atmosferik motorlar sunulmaya devam ediyor. Motorların güç ve tork verilerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı belirtilmedi ancak mühendislerin bu motorları daha verimli ve temiz olacak şekilde optimize ettiğine değiniliyor. Yukarıda sözünü ettiğimiz beş vitesli manuel şanzımanın yanı sıra Kia'nın AMT otomatikleştirilmiş manuel şanzımanı da seçenekler arasında yer almaya devam ediyor.

    Yeni Picanto, giriş seviyesinde bir otomobil olmasına rağmen kör nokta uyarı sisteminden otomatik acil durum freni, aktif şerit yardımcısı ve sürücü dikkat uyarısına kadar pek çok gelişmiş güvenlik teknolojisi görev alıyor. Donanım seviyesine göre yedi adede kadar hava yastığı ile donatılabilen modelin ön tarafında MacPherson tipi süspansiyon, arkada ise torsiyon çubuğu bulunduğunu belirtelim.

    Yeni Kia Picanto'nun fiyatı henüz belli değil ancak son zamlardan sonra mevcut modelin ülkemizde 700 bin TL'den başladığını hatırlatalım.

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    DreamSs 5 dakika önce

    Fururlar oni purada :)

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