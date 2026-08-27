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    Hyundai tarihi verdi: 2028’de gelişmiş otonom sürüşe geçiyor

    Hyundai, otonom sürüş alanındaki çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, yeni yapay zeka teknolojisiyle sürüş destek sistemlerini 2028’de Level 2+ seviyesine taşımaya hazırlanıyor.

    Hyundai tarihi verdi: 2028’de gelişmiş otonom sürüşe geçiyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, elektrikli araç teknolojilerinin yanı sıra otonom sürüş alanındaki çalışmalarını da hızlandırıyor. Şirket, 2028 yılında Level 2+ yarı otonom sürüş sistemine geçmeyi hedeflediğini duyurdu. Bu teknolojinin ilerleyen dönemde Level 4 seviyesine kadar geliştirilmesi hedefleniyor.

    Atria AI bu yıl devreye alınacak

    Hyundai'nin yatırımcı gününde paylaştığı planlara göre otonom sürüş teknolojilerinin merkezinde şirketin geliştirdiği Atria AI isimli yapay zeka sistemi bulunacak. Sistem, bu yılın sonuna kadar devreye alınacak ve ilerleyen süreçte seri üretim araçlara kademeli olarak yayılacak.

    Hyundai tarihi verdi: 2028’de gelişmiş otonom sürüşe geçiyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, yapay zekanın zaman içinde farklı araçlara yayılmasıyla Level 2+ seviyesinden Level 4'e kadar uzanan bir otonom sürüş ürün gamı oluşturmayı planlıyor.

    Bu süreçte Hyundai'nin sahip olduğu geniş araç filosu önemli bir avantaj sağlayacak. Milyonlarca araçtan elde edilecek gerçek dünya sürüş verileri, yapay zekanın eğitilmesi ve sistemin performansının geliştirilmesi için kullanılacak.

    Klasik Level 2 sistemlerde eller hep direksiyonda olması gerekirken Level 2+'ta otoyol gibi belirli alanlarda eller serbest bırakılabiliyor.

    Sensörler standartlaştırılacak

    Hyundai tarihi verdi: 2028’de gelişmiş otonom sürüşe geçiyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Group, otonom sürüş sistemlerinde kullanılan sensör mimarisini de Nvidia ekosistemi etrafında standartlaştıracak. Hyundai Motor, Kia, 42dot ve Motional tarafından toplanan veriler ortak ve tutarlı bir standartta birleştirilecek.

    Bu yaklaşım sayesinde şirketlerden birinin elde ettiği veriler ve otonom sürüş alanındaki kazanımlar diğer sistemlerin geliştirilmesinde de kullanılabilecek.

    Ioniq 5 robotaksiler yollara çıkıyor

    Hyundai tarihi verdi: 2028’de gelişmiş otonom sürüşe geçiyor Tam Boyutta Gör

    Hyundai aynı zamanda Waymo ile yürüttüğü çalışma kapsamında ilk Ioniq 5 robotaksilerin yılın dördüncü çeyreğinde teslim edilmesini planlıyor. Bu araçların, Waymo'nun robotaksi hizmetlerinin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlaması ve hizmetin 2027 gibi erken bir tarihte farklı ülkelerde kullanılabilmesinin önünü açması bekleniyor.

    Hyundai'nin sahibi olduğu Motional da Ioniq 5 tabanlı robotaksileri kullanacak. Şirketin bu yıl içinde Las Vegas'ta ticari operasyonlara başlaması, ardından 2027'de hizmetin başka şehirlere genişletilmesi planlanıyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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