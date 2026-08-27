Hyundai tarihi verdi: 2028’de gelişmiş otonom sürüşe geçiyor

Atria AI bu yıl devreye alınacak
Hyundai'nin yatırımcı gününde paylaştığı planlara göre otonom sürüş teknolojilerinin merkezinde şirketin geliştirdiği Atria AI isimli yapay zeka sistemi bulunacak. Sistem, bu yılın sonuna kadar devreye alınacak ve ilerleyen süreçte seri üretim araçlara kademeli olarak yayılacak.
Bu süreçte Hyundai'nin sahip olduğu geniş araç filosu önemli bir avantaj sağlayacak. Milyonlarca araçtan elde edilecek gerçek dünya sürüş verileri, yapay zekanın eğitilmesi ve sistemin performansının geliştirilmesi için kullanılacak.
Klasik Level 2 sistemlerde eller hep direksiyonda olması gerekirken Level 2+'ta otoyol gibi belirli alanlarda eller serbest bırakılabiliyor.
Sensörler standartlaştırılacak
Bu yaklaşım sayesinde şirketlerden birinin elde ettiği veriler ve otonom sürüş alanındaki kazanımlar diğer sistemlerin geliştirilmesinde de kullanılabilecek.
Ioniq 5 robotaksiler yollara çıkıyor
Hyundai aynı zamanda Waymo ile yürüttüğü çalışma kapsamında ilk Ioniq 5 robotaksilerin yılın dördüncü çeyreğinde teslim edilmesini planlıyor. Bu araçların, Waymo'nun robotaksi hizmetlerinin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlaması ve hizmetin 2027 gibi erken bir tarihte farklı ülkelerde kullanılabilmesinin önünü açması bekleniyor.
Hyundai'nin sahibi olduğu Motional da Ioniq 5 tabanlı robotaksileri kullanacak. Şirketin bu yıl içinde Las Vegas'ta ticari operasyonlara başlaması, ardından 2027'de hizmetin başka şehirlere genişletilmesi planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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