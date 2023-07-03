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    Mitsubishi, yeni kompakt SUV modeliyle ilgili daha fazla ipucu paylaştı

    Mitsubishi, geçen yıl gösterdiği XFC konseptinin üretim versiyonunu 10 Ağustos'ta gösteceğini duyurdu ve araçla ilgili kesitlerin yer aldığı kısa bir video paylaştı.
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    Mitsubishi, yeni SUV modeliyle ilgili daha fazla ipucu paylaştı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi'nin Avrupa'daki durumu ortada. Japon üretici bu bölgede Clio/Colt ve Captur/ASX gibi ikiz modellerle yoluna devam ediyor. Asya pazarında ise durum bundan farklı. Öyle ki Mitsubishi, Asya için tamamen kendine ait olan yeni bir kompakt crossover çıkarmaya hazırlanıyor.

    Mitsubishi, söz konusu modelin öngösterimini geçen yıl XFC konseptiyle gerçekleştirmişti. Bugün de otomobilin üretim versiyonuyla ilgili yeni ipuçları paylaştı. Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan modelin ismi henüz açıklanmadı. Paylaşılan görüntülere baktığımızda ön-arka ışık imzasının konsepttekiyle oldukça benzer olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca iç mekânda da konseptteki gibi bitişik ekran tasarımının bulunduğu da gözlerden kaçmıyor.

    Japon üretici yeni crossover modeliyle ilgili pek teknik detay paylaşmıyor ancak bu kez 222 mm yerden yüksekliğe sahip olduğunu öğreniyoruz. Bu da Mitsubishi'nin arazi kullanımına yönelik planlarının olabileceğine işaret ediyor. Bunun bir diğer göstergesi de araçta normal sürüş modunun yanı sıra ıslak, çakıl ve çamur gibi modlarında bulunacak olması. Ayrıca araçta Mitsubishi'nin tescilli Aktif Yalpa Kontrol sistemi de bulunacak.

    Mitsubishi, yeni SUV modeliyle ilgili daha fazla ipucu paylaştı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi'nin altını çizdiği bir diğer nokta da araçta özel Yamaha ses sisteminin bulunacak olması. Dynamic Sound Yamaha Premium adı verilen bu sistem, ses düzeyini aracın hızına göre otomatik ayarlamakla birlikte diğer ses ayarlarını da yolun durumuna göre değiştirebiliyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mitsubishi'nin yeni crossover modeli şimdilik Asya ülkelerine özel olarak lanse ediliyor. İlerleyen süreçte başka pazarlara getirilip getirilmemesini buradaki talep belirleyecek gibi görünüyor. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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