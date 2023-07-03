Mitsubishi, yeni kompakt SUV modeliyle ilgili daha fazla ipucu paylaştı

Tam Boyutta Gör Mitsubishi'nin Avrupa'daki durumu ortada. Japon üretici bu bölgede Clio/Colt ve Captur/ASX gibi ikiz modellerle yoluna devam ediyor. Asya pazarında ise durum bundan farklı. Öyle ki Mitsubishi, Asya için tamamen kendine ait olan yeni bir kompakt crossover çıkarmaya hazırlanıyor.

Mitsubishi, söz konusu modelin öngösterimini geçen yıl XFC konseptiyle gerçekleştirmişti. Bugün de otomobilin üretim versiyonuyla ilgili yeni ipuçları paylaştı. Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan modelin ismi henüz açıklanmadı. Paylaşılan görüntülere baktığımızda ön-arka ışık imzasının konsepttekiyle oldukça benzer olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca iç mekânda da konseptteki gibi bitişik ekran tasarımının bulunduğu da gözlerden kaçmıyor.

Japon üretici yeni crossover modeliyle ilgili pek teknik detay paylaşmıyor ancak bu kez 222 mm yerden yüksekliğe sahip olduğunu öğreniyoruz. Bu da Mitsubishi'nin arazi kullanımına yönelik planlarının olabileceğine işaret ediyor. Bunun bir diğer göstergesi de araçta normal sürüş modunun yanı sıra ıslak, çakıl ve çamur gibi modlarında bulunacak olması. Ayrıca araçta Mitsubishi'nin tescilli Aktif Yalpa Kontrol sistemi de bulunacak.

Tam Boyutta Gör Mitsubishi'nin altını çizdiği bir diğer nokta da araçta özel Yamaha ses sisteminin bulunacak olması. Dynamic Sound Yamaha Premium adı verilen bu sistem, ses düzeyini aracın hızına göre otomatik ayarlamakla birlikte diğer ses ayarlarını da yolun durumuna göre değiştirebiliyor.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mitsubishi'nin yeni crossover modeli şimdilik Asya ülkelerine özel olarak lanse ediliyor. İlerleyen süreçte başka pazarlara getirilip getirilmemesini buradaki talep belirleyecek gibi görünüyor. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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