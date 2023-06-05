Yeni Lexus LBX tanıtıldı: 136 beygirlik lüks ve hibrit B SUV

Tam Boyutta Gör Lexus markasının yeni bir segmente girmesini sağlayan LBX, aynı zamanda yeni müşteri kitlesinin bu segmentteki lüks anlayışını değiştiriyor. Lexus’un yeni B SUV modeli, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak. Lexus, UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ olmak üzere ürün gamına LBX’in de katılmasıyla oldukça geniş SUV çeşitliliğiyle adından söz ettiriyor.

Yeni Lexus LBX, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Lexus LBX; 4,190 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,545 mm yüksekliğe ve 2,580 mm aks aralığına sahip. Alçak kaputu, akıcı gövdesi, arka tavan spoyleri ve sinyalleriyle aerodinamik bir tasarımla öne çıkan LBX, verimliliğin, sürüş dengesinin ve performansın altını çiziyor.

LBX, Lexus’un GA-B global mimari platformu üzerine yapılan ilk model oldu. Bu platform, LBX modeline alçak ağırlık merkezi, geniş iz açıklığı, kısa ön-arka çıkıntılar ve yüksek gövde rijitliği sağlıyor. Aynı zamanda aracın eğlenceli sürüş karakteristiğini destekleyen platform Lexus Sürüş İmzası’nın da en küçük Lexus modelinde garanti altına alınmasını sağlıyor. Bu sayede sürücü ve otomobil arasındaki her zaman doğal bir iletişim kurularak tüm sürüş şartlarında güven, kontrol ve konfordan ödün verilmiyor.

Yeni nesil hibrit motorla üst düzey sürüş keyfi

Tam Boyutta Gör LBX, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı. Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. Daha kompakt yeni E-CVT şanzımanla eşleştirilen LBX modelinde yer alan yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, hızlanmalar sırasında daha fazla elektrik motoru gücünün elde edilmesini sağlarken tam elektrikli sürüş kapasitesini de artırıyor.

Lexus LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede gerçekleştiriyor.

LBX’in gerçek bir SUV olma nitelikleri arasında arka aksta ek bir elektrik motoruyla Lexus E-Four dört çeker sürüş seçeneği sunulması yer alıyor. Hızlanırken, viraj alırken ve düşük tutunmanın olduğu zeminlerde sürüş yaparken sistem gücü otomatik olarak arka tekerleklere aktararak aracın dengesini korumasını sağlıyor.

Zarif, yalın ve yüksek kaliteye sahip bir kabin

Tam Boyutta Gör Lexus daha üst segment bir aracın atmosferini ve hissini yansıtmak için yalın ve zarif bir kabin tasarladı. Bu sayede geniş bir görüş açısına sahip bir kabin, ferah bir yaşam alanı ve güçlü bir his veren orta konsol elde edildi.

Kullanılan malzemelerdeki premium kalite ve detaylara verilen önemle birlikte eşsiz bir atmosfer elde edildi. Üst düzey kaliteye sahip yarı anilin derinin yanı sıra koltuk kaplamaları ve direksiyon, vites kolu ve kapı döşemeleri için sentetik deri ve malzemeler kullanan vegan dostu bir iç mekan da yer alıyor.

LBX yeni bir kaplama tekniği kullanılarak oluşturulan modelinde Tsuyusami karakalem süslemeler bulunuyor ve aracın kabinine daha fazla derinlik hissi veriyor. Ambiyans aydınlatması ise, iyi hissettiren ve herkesin kendisini evinde gibi hissetmesini sağlayan Omotenashi misafirperverlik felsefesi etkisini tamamlıyor. Kabinin farklı bölümlerini vurgulayan aydınlatma tasarımı, farklı ruh hallerini çağrıştıran temalar dahil olmak üzere 50 renk seçeneği sunuyor.

Tam Boyutta Gör İlk kez NX SUV modelinde tanıtılan ve binicilerin atlarla kurduğu doğal iletişimi otomobillere aktaran Tazuna kokpit konsepti LBX modelinde de kullanıldı. Tüm kontroller sürücünün en küçük el ve göz hareketini gerektirecek şekilde konumlandırıldı. Bu sayede LBX ile sürücü her zaman tamamen sürüşe odaklanabiliyor.

Bu konsept Lexus’ta ilk kez kullanılan yeni 12.3 inç dijital gösterge ekranıyla daha da ileriye taşınıyor. Dijital göstergelerin tasarımı, seçilen sürüş moduna veya kişisel tercihlere göre değiştirilebiliyor. Pratik kullanımıyla da öne çıkan LBX, 332 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor. LBX, opsiyonel olarak elektrikli olarak açılan bagaj kapağıyla da tercih edilebilecek.

Son teknolojilerle donatılan LBX, 9.8 inç dokunmatik ekranıyla multimedya deneyimini daha ileriye taşıyor. “Hey Lexus” sesli asistanın yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarıyla akıllı telefon entegrasyonunu kolaylaştırıyor. LBX’in teknolojik özellikleri opsiyonel dijital anahtarla devam ediyor.

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Apple ve Android akıllı telefonlarla uyumlu olan özellik, kullanıcıların telefonlarını kullanarak aracın kapı kilitlerini açmasını ve aracı çalıştırmalarını sağlıyor. Kullanıcıların telefonlarını çantadan veya cebinden çıkarmasını gerektirmeden çalışan akıllı anahtar, araca erişim gerektiğinde başkalarıyla da paylaşılma imkanı sağlıyor.

Müzik deneyimiyle de öne çıkan LBX, opsiyonel olarak 13 hoparlörlü Mark Levinson premium müzik sistemiyle tercih edilebiliyor.

Farklı karakterlere sahip donanım seviyeleri

Tam Boyutta Gör Kişiselleştirilmiş lükste yeni adım atan Lexus, LBX ürün gamını dört “atmosfer” modeliyle tanımlıyor. Elegant ve Relax, rafine bir hisse odaklanırken Emotion ve Cool daha sportif bir karakterle öne çıkıyor. Her bir model, farklı tip müşteriler düşünülerek tasarlandı.

Emotion ve Cool modeller, çift renkli gövde, 18 inç alaşım jantlar ile dikkat çekerken Elegant ve Relax tek renkli gövde ve parlak 18 inç jantlarla sunulacak. Kabinde ise Emotion kırmızı detaylar ve dikişlerle sentetik deriye sahipken LBX Cool, Ultrasuede döşeme ve deri iki renkli siyah/gri kabini, bakır dikişler ve detaylarıyla tasarlandı.

LBX Elegant ve Relax modellerinde de farklı atmosferler yer alıyor. Elegant, zarif kahverengi veya kum rengi sentetik deriyle tercih edilirken Relax ise bronz veya siyah yarı anilin deri döşemelerle sunulacak. Lexus, bu dört atmosfer modeline ek olarak LBX ismine sahip giriş seviyesi modeli de sunuyor. Giriş seviyesi araçta, sınıfındaki bazı rakiplerinden farklı olarak gelişmiş teknolojik özellikler standart olarak yer alacak.

LBX ile kapsamlı güvenlik özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni Lexus LBX, son nesil Lexus Safety System + ile donatıldı. Kapsamlı aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerini içeren Lexus Safety System + kaza risklerini tespit etmek, sürücüyü uyarmak ve gerektiğinde bir çarpışmayı engellemek üzere otomatik olarak direksiyon, fren ve tahrik gücü kontrolü sağlayan özelliklere sahip.

Temel özellikler arasında Kavşak Dönüş Asistanı ile çalışan Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi yer alıyor. Ayrıca daha güvenli sürüş ve manevralar için Sürücü Monitörü, Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Monitörü de bulunuyor.

Güvenli Çıkış Asistanı özelliğine sahip e-latch elektrikli kapı açma sistemi ise, arkadan gelen bisiklet dahil olmak üzere tehlikeleri algılayarak kapının açılmasıyla yaşanabilecek kazaların önüne geçiyor.

LBX’in güvenlik özellikleri Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Panoramik Çevre Monitörü gibi unsurlarla artırılabiliyor. Ayrıca uzaktan park etme özelliği ise, sürücünün akıllı telefonunu kullanarak aracını uzaktan park etmesine imkan tanıyarak dar alanlarda stressiz manevralar yapılmasını sağlıyor.

LBX aynı zamanda LC ve LS gibi amiral gemisi modellerinde yer alan su püskürtme başlıkları içeren silecekleriyle direkt olarak camı yıkamasıyla daha iyi bir görüş sağlıyor.

“Türkiye’de en çok tercih edilen Lexus modellerinden biri olacak”

Tam Boyutta Gör Lexus’un yeni modelinin dünya lansmanında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt,

“Lexus, SUV konusunda kendini kanıtlamayı başarmış bir marka. Türkiye’de de tüm SUV modellerimiz ilk günden bu yana en çok ilgi gören ürünlerimiz oldu. Daha önce Lexus’un atak döneminde olduğunun altını çizmiştik ve bunun da ürünlerle destekleneceğini ifade etmiştik. 2024’te Türkiye pazarında sunmaya başlayacağımız LBX, rekabetçi fiyatıyla Lexus’un en ulaşılabilir modeli olarak yakın zamanda en çok tercih edilen araçlarımızdan biri olacak.

1.5 litrelik motor hacmi sayesinde ÖTV avantajı sunabileceğimiz bir model olmasıyla da yüksek talep göreceğine inanıyoruz. 2024 yılı için marka olarak 2.000 adetlik bir potansiyelimiz var ancak tedarik sorunları nedeniyle satış adetlerimizi daha çok ne kadar araç bulabildiğimiz belirleyecek. Bununla birlikte yeni LBX, 2024’te satışlarımızın yüzde 25’ini temsil ederek RX’in ardından en çok satan ikinci modelimiz olacak” dedi.

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2024 Lexus LBX tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri