Makyajlı 2025 Opel Mokka tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Opel Mokka, tanıtıldığı dönemde yeni Opel Vizor ve Pure Panel tasarımının ilk temsilcisi olmuştu. Şimdi ise Mokka için 2025 yılına özel bir tazelenme vakti geldi. Dış tasarımında ufak değişiklikler yapılan kompakt modelin multimedya sistemi de yenilendi.
2025 Opel Mokka, özellikleriyle neler sunuyor❓
Mokka'nın iç mekanında 10'ar inçlik iki ekrandan oluşan dijital panel artık standart bir özellik. Yenilenen multimedya sistemi ise artık akıllı telefon benzeri bir deneyim sunarken geliştirilmiş ses tanıma, navigasyon için ChatGPT entegrasyonu ve opsiyonel olarak sunulan 180 derece geri görüş kamerası gibi özelliklere sahip. Direksiyon tasarımı da yenilenen modelin orta konsol da artık daha az mekanik tuşa sahip. Üstelik bu alanda USB-C girişi de bulunuyor.
Yenilenen Opel Mokka'nın fiyatı Almanya'da 26.740 eurodan başlıyor. Elektrikli versiyonda bu fiyat yaklaşık 37 bin euroya kadar çıkıyor.
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)