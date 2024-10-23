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    Makyajlı 2025 Opel Mokka tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    2025 model yılı için güncellenen Opel Mokka'da aerodinamik yapıyı iyileştiren ufak dokunuşlar yapılırken iç mekanda ise yeni ekranlar ve multimedya sistemi karşımıza çıkıyor.

    Opel Mokka, tanıtıldığı dönemde yeni Opel Vizor ve Pure Panel tasarımının ilk temsilcisi olmuştu. Şimdi ise Mokka için 2025 yılına özel bir tazelenme vakti geldi. Dış tasarımında ufak değişiklikler yapılan kompakt modelin multimedya sistemi de yenilendi.

    2025 Opel Mokka, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Opel Mokka tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2025 Opel Mokka'nın görsellerine baktığımızda selefiyle arasındaki farkı ayırt etmek oldukça zor. Opel Vizor içerisindeki LED farların ve arka stopların yenilendiği ilk göze çarpan detaylar arasında. Ayrıca tamponda da değişiklik söz konusu ve bu değişikliğin aerodinamik iyileşme sağladığı ifade ediliyor. Buna ek olarak tamponun altındaki sis farlarının da kaldırıldığını görmekteyiz. Dış tasarımdaki krom parçaların artık kullanılmadığını da ekleyelim.

    Mokka'nın iç mekanında 10'ar inçlik iki ekrandan oluşan dijital panel artık standart bir özellik. Yenilenen multimedya sistemi ise artık akıllı telefon benzeri bir deneyim sunarken geliştirilmiş ses tanıma, navigasyon için ChatGPT entegrasyonu ve opsiyonel olarak sunulan 180 derece geri görüş kamerası gibi özelliklere sahip. Direksiyon tasarımı da yenilenen modelin orta konsol da artık daha az mekanik tuşa sahip. Üstelik bu alanda USB-C girişi de bulunuyor.

    Yeni Opel Mokka tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2025 Opel Mokka, benzin, hafif hibrit ve %100 elektrikli versiyonlarla satılmaya devam edecek. Giriş seviyesinde 136 beygir güç üreten ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.2 litre turbo üç silindirli motorla yola devam edilirken hafif hibrit versiyonda bu motora ek 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW'lık bir elektrik motoru da bulunuyor. %100 elektrikli versiyonda ise 53 kWsa'lik batarya paketi 115 kW'lık elektrik motoruna güç sağlamaya devam ediyor.

    Yenilenen Opel Mokka'nın fiyatı Almanya'da 26.740 eurodan başlıyor. Elektrikli versiyonda bu fiyat yaklaşık 37 bin euroya kadar çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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