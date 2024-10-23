Makyajlı 2025 Opel Mokka tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Opel Mokka, tanıtıldığı dönemde yeni Opel Vizor ve Pure Panel tasarımının ilk temsilcisi olmuştu. Şimdi ise Mokka için 2025 yılına özel bir tazelenme vakti geldi. Dış tasarımında ufak değişiklikler yapılan kompakt modelin multimedya sistemi de yenilendi.

2025 Opel Mokka, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 2025 Opel Mokka'nın görsellerine baktığımızda selefiyle arasındaki farkı ayırt etmek oldukça zor. Opel Vizor içerisindeki LED farların ve arka stopların yenilendiği ilk göze çarpan detaylar arasında. Ayrıca tamponda da değişiklik söz konusu ve bu değişikliğin aerodinamik iyileşme sağladığı ifade ediliyor. Buna ek olarak tamponun altındaki sis farlarının da kaldırıldığını görmekteyiz. Dış tasarımdaki krom parçaların artık kullanılmadığını da ekleyelim.

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Mokka'nın iç mekanında 10'ar inçlik iki ekrandan oluşan dijital panel artık standart bir özellik. Yenilenen multimedya sistemi ise artık akıllı telefon benzeri bir deneyim sunarken geliştirilmiş ses tanıma, navigasyon için ChatGPT entegrasyonu ve opsiyonel olarak sunulan 180 derece geri görüş kamerası gibi özelliklere sahip. Direksiyon tasarımı da yenilenen modelin orta konsol da artık daha az mekanik tuşa sahip. Üstelik bu alanda USB-C girişi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör 2025 Opel Mokka, benzin, hafif hibrit ve %100 elektrikli versiyonlarla satılmaya devam edecek. Giriş seviyesinde 136 beygir güç üreten ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 1.2 litre turbo üç silindirli motorla yola devam edilirken hafif hibrit versiyonda bu motora ek 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilen 21 kW'lık bir elektrik motoru da bulunuyor. %100 elektrikli versiyonda ise 53 kWsa'lik batarya paketi 115 kW'lık elektrik motoruna güç sağlamaya devam ediyor.

Yenilenen Opel Mokka'nın fiyatı Almanya'da 26.740 eurodan başlıyor. Elektrikli versiyonda bu fiyat yaklaşık 37 bin euroya kadar çıkıyor.

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Yeni Opel Mokka tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri