Tesla Cybertruck sahipleri araçta yeni bir kritik sorun keşfetti

Tesla Cybertruck sürücüleri yoğun kar yağışı sırasında farların karla kaplanmasından ve görüş mesafesinin azalmasından şikayet ediyor. Aracın düz ön paneli kar birikmesine oldukça müsait. Buna ek olarak farların tampon ve gövde arasındaki dar bir yuvaya yerleştirilmesi durumu daha da sıkıntılı bir hale getiriyor.
Kaputun hemen altındaki ışık şeridi far gibi görünse de bunlar aslında gündüz farları. Yolu aydınlatan esas farlar daha aşağıda, tamponun hemen üzerinde yer alıyor. Tesla mühendisleri muhtemelen farları sürücüye daha iyi görüş sağlamak ve karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırmamak için olabildiğince alçağa yerleştirmeye çalışmışlar.
Tesla'dan henüz ses yok
Yoğun kar yağışı sırasında farların karla kaplanması, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltarak sürücüler için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Görüş mesafesinin azalması, kaza yapma olasılığını artırırken aynı zamanda sürücülerin yoldaki diğer araçları, yayaları ve bisikletlileri fark etmesini de zorlaştırıyor.
Tesla'nın bu sorunu aracın estetiğini veya aerodinamiğini bozmadan basit bir çözümle giderip gidermeyeceğini göreceğiz. Şirket farların konumunu değiştirebilir ya da farların etrafına kar birikmesini engelleyecek bir koruma ekleyebilir. Far ısıtma sistemi de makul bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tesla henüz konuyla alakalı bir yorum yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.