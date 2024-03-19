Tam Boyutta Gör Tesla Cybertruck hiç şüphe yok ki, elektrikli araç pazarında heyecan yaratan bir model. Fakat son zamanlarda araç sahipleri elektrikli pick-up'ta can sıkıcı sorunlar tespit etmeye başladı. Son olarak farlarla alakalı bir problem gündeme gelmiş durumda.

Cybertruck'ta tasarım hatası: Kendi lastiklerine zarar veriyor 1 ay önce eklendi

Tesla Cybertruck sürücüleri yoğun kar yağışı sırasında farların karla kaplanmasından ve görüş mesafesinin azalmasından şikayet ediyor. Aracın düz ön paneli kar birikmesine oldukça müsait. Buna ek olarak farların tampon ve gövde arasındaki dar bir yuvaya yerleştirilmesi durumu daha da sıkıntılı bir hale getiriyor.

Kaputun hemen altındaki ışık şeridi far gibi görünse de bunlar aslında gündüz farları. Yolu aydınlatan esas farlar daha aşağıda, tamponun hemen üzerinde yer alıyor. Tesla mühendisleri muhtemelen farları sürücüye daha iyi görüş sağlamak ve karşıdan gelen sürücülerin gözünü kamaştırmamak için olabildiğince alçağa yerleştirmeye çalışmışlar.

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Tesla'dan henüz ses yok

Yoğun kar yağışı sırasında farların karla kaplanması, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltarak sürücüler için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Görüş mesafesinin azalması, kaza yapma olasılığını artırırken aynı zamanda sürücülerin yoldaki diğer araçları, yayaları ve bisikletlileri fark etmesini de zorlaştırıyor.

Tesla'nın bu sorunu aracın estetiğini veya aerodinamiğini bozmadan basit bir çözümle giderip gidermeyeceğini göreceğiz. Şirket farların konumunu değiştirebilir ya da farların etrafına kar birikmesini engelleyecek bir koruma ekleyebilir. Far ısıtma sistemi de makul bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tesla henüz konuyla alakalı bir yorum yapmadı.

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Tesla Cybertruck sahipleri araçta yeni bir kritik sorun keşfetti