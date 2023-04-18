Yeni 2024 Renault Clio tanıtıldı! Sportif Esprit Alpine versiyonu da listede

Tam Boyutta Gör Son yıllarda yollarda olan ve yüzü biraz eskiyen Bursalı Renault Clio için yenilenme zamanı geldi. Türkiye'de en çok satılan otomobiller arasında yer alan Clio, makyajlı kasasıyla çok daha modern ve şık görünüyor. Peki güncellemeyle birlikte 2024 Renault Clio'da neler değişti gelin hep birlikte göz atalım:

Yeni Renault Clio, özellikleriyle neler sunuyor❓

Makyajlı 2024 Renault Clio'nun ön tarafında yenilenen logo ilk göze çarpan detaylardan biri oluyor. Bunun yanı sıra tasarımı komple değişen daha ince farlar ve tamponun altına kadar uzanan bumerang stili gündüz LED'leriyle daha fütüristik bir görüntü elde edildiğini söylemek mümkün. Merkezde ise diğer yeni Renault modellerinde de gördüğümüz motiflere sahip daha geniş bir panjur bulunuyor.

Yenilenen Clio'nun arka bölümündeki değişim ön tarafa göre oldukça mütevazı. Şekli aynı kalan stopların grafiklerinin tazelendiğini görmekteyiz. Merkezde yer alan yeni Renault logosu, Esprit Alpine versiyonunda koyu renkli Clio yazısıyla kombine edilmiş. RS Line'ın yerini alan bu versiyonun tampon kenarlarında yer alan sahte hava kanallarıyla sportif bir görünüm elde edilmiş. Altta yer alan difüzör ise versiyona göre beş farklı tasarımla karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Clio'da 17 inç'e kadar beş farklı jant seçeneğine yer verilmiş. Esprit Alpine ve Techno versiyonlarında yüzgeç anten dikkat çekiyor. Makyajlı Renault Clio'nun dış renk seçenekleri ise Arctic White, Platinum Gray, Black Pearl Black, Iron Blue, Decir Red, Valencia Orange ve yeni Rafal Gray'den oluşuyor.

İç tasarım ve teknolojiler

Makyajlı Renault Clio'nun iç mekânı büyük oranda aynı fakat burada yeni sürdürülebilir malzemeler kullanılmış. Deri döşemeyle satın alınamayacak modelde koltuklar TEP adı verilen, organik ve polyester ipliklerden yapılan bir malzeme ile kaplanmış. Koltuk demişken, Esprit Alpine versiyonunda diğerlerine kıyasla daha sportif ve daha büyük yan desteklere sahip ön koltuklara yer verildiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör Clio'nun iç mekânında versiyona göre 7 veya 10 inç dijital gösterge paneli ile 7 veya 9.3 inç dokunmatik multimedya ekranı kombinasyonları sunuluyor. Söz konusu sistemde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra dahili navigasyon da mevcut. Yenilenen Clio, dur&kalk özellikli adaptif hız sabitleyici ve seviye 2 yarı otonom sürüş gibi özelliklerle öne çıkan toplam 20 farklı sürücü asistan teknolojisiyle donatılmış.

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2024 Renault Clio motor seçenekleri

Kompakt modelde aşina olduğumuz motor seçenekleri bulunuyor. 65 beygirlik 1.0 litre üç silindirli atmosferikle başlayan seçenekler 90 beygirlik 1.0 litre üç silindirli turbo ile devam ediyor. En tepede ise 1.6 litre dört silindirli motor, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşan Clio E-Tech Full Hybrid 145 yer alıyor. Ayrıca 1.5 litrelik dizel motor da hala listedeki yerini koruyor.

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2024 Renault Clio tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri