Yeni 2024 Renault Clio tanıtıldı! Sportif Esprit Alpine versiyonu da listede

- Yeni Renault Clio, özellikleriyle neler sunuyor❓
- İç tasarım ve teknolojiler
- 2024 Renault Clio motor seçenekleri
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Yeni Renault Clio, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyajlı 2024 Renault Clio'nun ön tarafında yenilenen logo ilk göze çarpan detaylardan biri oluyor. Bunun yanı sıra tasarımı komple değişen daha ince farlar ve tamponun altına kadar uzanan bumerang stili gündüz LED'leriyle daha fütüristik bir görüntü elde edildiğini söylemek mümkün. Merkezde ise diğer yeni Renault modellerinde de gördüğümüz motiflere sahip daha geniş bir panjur bulunuyor.
Yenilenen Clio'nun arka bölümündeki değişim ön tarafa göre oldukça mütevazı. Şekli aynı kalan stopların grafiklerinin tazelendiğini görmekteyiz. Merkezde yer alan yeni Renault logosu, Esprit Alpine versiyonunda koyu renkli Clio yazısıyla kombine edilmiş. RS Line'ın yerini alan bu versiyonun tampon kenarlarında yer alan sahte hava kanallarıyla sportif bir görünüm elde edilmiş. Altta yer alan difüzör ise versiyona göre beş farklı tasarımla karşımıza çıkıyor.
İç tasarım ve teknolojiler
Makyajlı Renault Clio'nun iç mekânı büyük oranda aynı fakat burada yeni sürdürülebilir malzemeler kullanılmış. Deri döşemeyle satın alınamayacak modelde koltuklar TEP adı verilen, organik ve polyester ipliklerden yapılan bir malzeme ile kaplanmış. Koltuk demişken, Esprit Alpine versiyonunda diğerlerine kıyasla daha sportif ve daha büyük yan desteklere sahip ön koltuklara yer verildiğini de belirtelim.
2024 Renault Clio motor seçenekleri
Kompakt modelde aşina olduğumuz motor seçenekleri bulunuyor. 65 beygirlik 1.0 litre üç silindirli atmosferikle başlayan seçenekler 90 beygirlik 1.0 litre üç silindirli turbo ile devam ediyor. En tepede ise 1.6 litre dört silindirli motor, iki elektrik motoru ve 1.2 kWsa bataryadan oluşan Clio E-Tech Full Hybrid 145 yer alıyor. Ayrıca 1.5 litrelik dizel motor da hala listedeki yerini koruyor.
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