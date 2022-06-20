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    2024 Skoda Octavia test sürüşünde görüntülendi

    Önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan 2024 model Skoda Octavia ilk kez test sürüşünde ortaya çıktı. İşte otomobilin detayları...              
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    2024 Skoda Octavia test sürüşünde görüntülendi
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    2024 Skoda Octavia liftback ve station wagon prototipleri ilk kez Avusturya'da bir yol testinde görüntülendi. Casus fotoğraflar Motor1.com portalında yayınlandı.

    VW grubunun son içten yanmalı motoru ile gelebilir

    Test otomobilinin tamamen kamuflajla değil, sadece ön ve arka kısımlarının kaplanmış olması dikkat çekiyor. Bunun nedeni muhtemelen tasarımdaki ana değişikliklerin sadece bu yerlerde gerçekleşmesi ve orta kısımda saklanacak fazla bir şey olmaması. Skoda Octavia 2024'ün yeni farlar, stop lambaları, ızgara, kaput ve tamponla gelmesi bekleniyor.

    2024 Skoda Octavia test sürüşünde görüntülendi
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    Yeni Skoda Octavia'nın hangi özelliklerle donatılacağını hünüz bilinmese de bazı tahminler var. Kaputun altında, şirketin yalnızca elektrikli araçlara odaklanmadan önce, VW Grubu tarafından son kez geliştirilen yeni bir içten yanmalı motorun olma ihtimali yüksek. Mevcut dördüncü nesil Skoda Octavia, 2019'un sonunda piyasaya sürülmüştü. Yeni neslin ya 2023'ün sonundan önce ya da 2024'ün başlarında satışa çıkması bekleniyor.

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