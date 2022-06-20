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    219 bin TL'lik Citroen Ami'nin ilk 50 adedi 25 dakikada satıldı

    Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Ami'ye yönelik ilgiden memnun olduklarını ve ilk yılında 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.
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    219 bin TL'lik Citroen Ami'nin ilk 50 adedi 25 dakikada satıldı

    Kısa süre önce online satış yoluyla bireysel müşterilerle buluşan tamamen elektrikli Citroen Ami kısa bir süre içinde tükendi. 50 adetlik ilk parti Citroën Ami’ler 25 dakika içerisinde satıldı. 2021 Aralık ayında Türkiye yollarına kurumsal müşterilerle çıkan Citroën Ami'nin bireysel satış için fiyatı 219.000 TL olarak açıklanmıştı.

    Ami’nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroën Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirmiştik.

    Perakende tarafında da ilk parti araçlarımızın online satış sistemimiz aracılığıyla 25 dakika içerisinde tükenmiş olması gelecekte bu modelin çok daha başarılı yerlere gelebileceğinin ve hedeflerimizin de üzerine çıkabileceğimizin bir göstergesi. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz %100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

    219 bin TL'lik Citroen Ami'nin ilk 50 adedi 25 dakikada satıldı

    Müşteriler online satın alıyor, aracı evine teslim ediliyor

    Perakende satışına başlanan yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami'nin tamamen internet üzerinden bir satış yolculuğu bulunuyor. Müşteriler çevrimiçi bir yolculuğun parçası olurken, Ami’yi web sitesi üzerinden bayilerin de entegre olduğu bir sistem aracılığıyla bir tıkla satın alıyorlar. Bütün bu yolculuğun sonunda ise online olarak satınalınan Ami’ler müşterilerin istedikleri adreslere teslim ediliyorlar.

    Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkânı

    Ami, 45 km/saat’e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanısıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor.

    Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.

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