Yeni Skoda Superb'in özellikleri açıklandı: 100 km'nin üzerinde menzile sahip hibrit versiyon

- 2024 Skoda Superb, özellikleriyle neler sunacak❓
- Tasarımı ile büyülemeye devam edecek
- Yeni Skoda Superb ölçüler
- Yeni Skoda Superb motor seçenekleri
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2024 Skoda Superb, özellikleriyle neler sunacak❓
Yeni Superb, globalde 150-265 PS arasında güçlere sahip üç benzinli, iki dizel ve bir plug-in hibrit motor seçenekleriyle sunulacak. İlk kez mild hibrit bir motorla donatılacak Superb modelinde, plug-in hibrit versiyon 100 kilometrenin üzerinde sıfır emisyonlu menzili sağlayacak.
Dördüncü nesil Superb, yenilikçi bir model olarak öncülük yapmaya devam edecek. Bugüne kadar konfor seviyesiyle dikkat çeken önceki nesilden daha da geniş bir yaşam alanı sunacak olan yeni Superb, 10 hava yastığı ve birçok asistan sistemiyle her zamankinden daha yüksek güvenlik seviyesiyle tercih edilebilecek.
Yüksek verimlilik ve performans sağlayan motorlarla donatılacak olan Superb’de, tüm modeller DSG otomatik şanzıman ile sunulacak. Aynı zamanda yeni nesilde önemli değişimlerden biri, vites kolunun direksiyon kolonuna taşınması olacak. Bu sayede orta konsol alanında yer açılmasıyla daha fazla konfor ve saklama alanı elde ediliyor.
Tasarımı ile büyülemeye devam edecek
Yeni Superb, markanın güncellenmiş tasarım dilini kullanarak sahne alacak. Sedan ve Combi versiyonlarıyla sunulacak olan yeni Superb, önde ve arkada daha dinamik ışıklandırma tasarımıyla dikkat çekecek. Arka ışıklandırma grubu daha ince hale getirildi ve yeni kristal unsurlarla birleştirildi. Full LED Matrix farların altıgen modülleri ise, Crystallinium adı verilen renkli bir kristal elementle tamamlandı.
Yeni Superb’in iç tasarımı da yenilenirken, müşteri odaklı yaklaşım da dikkat çekiyor. Kabinde kullanıcı deneyimi her açıdan geliştirildi. Kullanım kolaylığı sağlayan manuel kontroller ve dokunmatik ekranlı dijital kontroller, daha keyifli bir yolculuk deneyimi getirecek. 12.9 inç’e kadar tercih edilebilen yeni bilgi-eğlence sistemi, keskin grafikleri ve sezgisel kullanımıyla fark yaratacak.
Aks aralığı korunan Yeni Škoda Superb, önceki nesle göre daha uzun ve yüksek olarak tasarlandı. Bu sayede tüm yolcular için baş mesafesi artarken bagaj hacmi de sedan için 645 litre, Combi için 690 litre oldu.
Kasım ayında tanıtılacak yeni nesil, modelin iddiasını daha ileriye taşımayı amaçlıyor. Yeni Superb, Slovakya’da Bratislava fabrikasında üretilecek.
|Ölçüler
|Skoda Superb Sedan
|Skoda Superb Combi
|Uzunluk (mm)
|4914 (+45)
|4094 (+42)
|Genişlik (mm)
|1849 (-15)
|1849 (-15)
|Yükseklik (mm)
|1481 (+12)
|1482 (+5)
|Aks aralığı (mm)
|2842 (+1)
|2842 (+2)
|Ön koltuk baş mesafesi (mm)
|1049 (+11)
|1050 (+8)
|Arka koltuk baş mesafesi (mm)
|986 (+6)
|1010 (+10)
|Bagaj kapasitesi (litre)
|645 (+20)
|690 (+30)
|Motor
|Şanzıman
|Güç
|Benzin
|-
|-
|1.5 TSI (mHEV)
|7 DSG
|150 hp
|2.0 TSI
|7 DSG
|204 hp
|2.0 TSI
|7 DSG 4x4
|265 hp
|Dizel
|-
|-
|2.0 TDI
|7 DSG
|150 hp
|2.0 TDI
|7 DSG 4x4
|193 hp
|Şarj Edilebilir Hibrit
|-
|-
|1.5 TSI iV
|6 DSG
|204 hp
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)