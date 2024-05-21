Yeni Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Yeni Skoda Superb fiyatı ne kadar❓
- Yeni Skoda Superb fiyat listesi 🚗(Mayıs 2024)
- Yeni Škoda Superb, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Benzinli, dizel ve hibrit motorlarla tercih edilebiliyor
- Yorumlar
Škoda, D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb’in yeni neslini lansmana özel fiyatlarla ön satışa sundu. Daha sofistike bir tasarım, daha fazla konfor ve en yeni teknolojilerle donatılan Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Škoda Showroomları’nda yerini alacak.
Yeni Skoda Superb fiyatı ne kadar❓
|Versiyon
|Fiyat
|Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|1.950.000 TL
|Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.150.000 TL
|Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.450.000 TL
|L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.750.000 TL
|L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4
|4.250.000 TL
|L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4
|4.310.000 TL
|Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.550.000 TL
|Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG
|2.850.000 TL
Yeni Škoda Superb, özellikleriyle neler sunuyor❓
Škoda Superb’in giriş seviyesi Elite donanımda Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 Adet Hava Yastığı gibi tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.
Bununla birlikte Direksiyondan Vites Kontrolü (Shift by wire), 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli, 10 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ve Geri Görüş Kamerası gibi birçok teknolojik özellik de sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Konfor ekipmanlarında ise giriş donanım seviyesi itibariyle Isıtmalı Ön Koltuklar öne çıkan ekipmanların başında geliyor.
Premium donanım seviyesinde Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar öne çıkıyor. Prestige donanımında Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi, Isıtmalı Ön/Arka koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunan Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar yolculukları daha keyifli hale getiriyor.
Benzinli, dizel ve hibrit motorlarla tercih edilebiliyor
Škoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb Sedan 150 PS güç üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor.
Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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