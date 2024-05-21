Yeni Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Škoda, D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb’in yeni neslini lansmana özel fiyatlarla ön satışa sundu. Daha sofistike bir tasarım, daha fazla konfor ve en yeni teknolojilerle donatılan Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Škoda Showroomları’nda yerini alacak.

Yeni Skoda Superb fiyatı ne kadar❓

Tam Boyutta Gör Ön Lansman dönemine özel olarak yeni Superb Sedan fiyatı 1 milyon 950 bin TL'den başlarken, yeni Škoda Superb Combi station wagon fiyatı ise 2 milyon 550 bin TL'den başlıyor.

Yeni Skoda Superb fiyat listesi 🚗(Mayıs 2024) Versiyon Fiyat Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 1.950.000 TL Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.150.000 TL Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.450.000 TL L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.750.000 TL L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 4.250.000 TL L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 4.310.000 TL Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.550.000 TL Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.850.000 TL

Yeni Škoda Superb, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Škoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Škoda Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor.

Škoda Superb’in giriş seviyesi Elite donanımda Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 Adet Hava Yastığı gibi tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.

Bununla birlikte Direksiyondan Vites Kontrolü (Shift by wire), 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli​, 10 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ve Geri Görüş Kamerası gibi birçok teknolojik özellik de sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Konfor ekipmanlarında ise giriş donanım seviyesi itibariyle Isıtmalı Ön Koltuklar öne çıkan ekipmanların başında geliyor.

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Premium donanım seviyesinde Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi​, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar​ öne çıkıyor. Prestige donanımında Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal​, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi​, Isıtmalı Ön/Arka koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunan Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Superb’in en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de ise, Canton 14 Hoparlörlü 725 W Ses Sistemi​, Head-up Display​, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi​, Akıllı Park Asistanı​, Dinamik Şasi Kontrolü Sistemi Pro (DCC Pro)​ ve 19 inç Veritate Alüminyum Alaşımlı Jantlar yer alıyor.

Benzinli, dizel ve hibrit motorlarla tercih edilebiliyor

Škoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb Sedan 150 PS güç üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor.

Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor.

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