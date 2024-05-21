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    Yeni Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni nesil Skoda Superb, mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kampanyalı fiyattan ön satışa sunuldu. Daha fazla konfor ve teknoloji sunan yeni Superb'in özellikleri ve fiyatı haberimizde:

    Škoda, D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb’in yeni neslini lansmana özel fiyatlarla ön satışa sundu. Daha sofistike bir tasarım, daha fazla konfor ve en yeni teknolojilerle donatılan Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Škoda Showroomları’nda yerini alacak.

    Yeni Skoda Superb fiyatı ne kadar❓

    Yeni Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ön Lansman dönemine özel olarak yeni Superb Sedan fiyatı 1 milyon 950 bin TL'den başlarken, yeni Škoda Superb Combi station wagon fiyatı ise 2 milyon 550 bin TL'den başlıyor.

    Yeni Skoda Superb fiyat listesi 🚗(Mayıs 2024)
    Versiyon Fiyat
    Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 1.950.000 TL
    Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.150.000 TL
    Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.450.000 TL
    L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.750.000 TL
    L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 4.250.000 TL
    L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 4.310.000 TL
    Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.550.000 TL
    Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.850.000 TL

    Yeni Škoda Superb, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Škoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Škoda Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor.

    Škoda Superb’in giriş seviyesi Elite donanımda Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 Adet Hava Yastığı gibi tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.

    Bununla birlikte Direksiyondan Vites Kontrolü (Shift by wire), 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli​, 10 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ve Geri Görüş Kamerası gibi birçok teknolojik özellik de sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Konfor ekipmanlarında ise giriş donanım seviyesi itibariyle Isıtmalı Ön Koltuklar öne çıkan ekipmanların başında geliyor.

    Premium donanım seviyesinde Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi​, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar​ öne çıkıyor. Prestige donanımında Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal​, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi​, Isıtmalı Ön/Arka koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunan Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

    Yeni Skoda Superb Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Superb’in en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de ise, Canton 14 Hoparlörlü 725 W Ses Sistemi​, Head-up Display​, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi​, Akıllı Park Asistanı​, Dinamik Şasi Kontrolü Sistemi Pro (DCC Pro)​ ve 19 inç Veritate Alüminyum Alaşımlı Jantlar yer alıyor.

    Benzinli, dizel ve hibrit motorlarla tercih edilebiliyor

    Škoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb Sedan 150 PS güç üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor.

    Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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