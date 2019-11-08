A101 elektrikli araç satışına başladı

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Her hafta akıllı telefon ve televizyonlar dahil çeşitli elektronik ürünlerin satıldığı A101’in internet sitesinde elektrikli araç satışı da başladı. Kral Motor’un Grande-5 ve Grande-6 isimli elektrikli araçları, A101’de 16 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

A101’de satılan bu üç tekerlekli araçlar iki kişilik küçük bir kabine sahip. Tıpkı motosikletlerdeki gibi gidonla kontrol edilen Grande-5 7000 ve Grande-6 7000’de, hız ve batarya kapasitesi gibi bilgileri gösteren dijital gösterge ekranı da mevcut. Maksimum 40 km/s hıza çıkabilen bu elektrikli araçların %32’lik eğimleri rahatça tırmanabildiği söyleniyor.

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A101’de satılan Grande-5 modelinin fiyatı 16 bin 499 TL. Grande-6 modeli ise 16 bin 999 TL’den satılıyor. Söz konusu modellerde sırasıyla 60V 60Ah ve 72V 60Ah jel akü bulunuyor. Şarj süresi 6-8 saat olarak açıklanan araçların teknik özelliklerini aşağıda sizler için listeledik:

. Grande-5 Grande-6 Motor tipi DC Motor DC Motor Boyut 1150*2280*1610 1150*2280*1610 Azami Hız 40 km/s 40 - 45 km/s Toplam Akü 60V 60Ah x 5 Jel 72V 60Ah x 6 Jel Şarj Süresi 6 - 8 saat 6 - 8 saat Elektrik Girişi 220V 50hz 220V 50Hz Menzil 50 - 80 km 60 - 90 km Ön (Arka) Fren Disk (Disk) Disk (Disk) Tırmanma Eğimi %32 %32 Ön Arka Lastik 135/70R12 (130/90-13) 135/70R12 (130/90-13)

https://www.a101.com.tr/oto-bahce-yapi/motorlu-tasit/