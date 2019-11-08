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    A101 elektrikli araç satışına başladı

    Her hafta akıllı telefon ve televizyonlar dahil çeşitli elektronik ürünler satan A101’in internet sitesinde elektrikli araç satışı başladı. A101'de satılan elektrikli aracın fiyatı ve özellikleri:
    2 hf.
    38,5b
    1
    51
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    A101 elektrikli araç satışına başladı
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    Her hafta akıllı telefon ve televizyonlar dahil çeşitli elektronik ürünlerin satıldığı A101’in internet sitesinde elektrikli araç satışı da başladı. Kral Motor’un Grande-5 ve Grande-6 isimli elektrikli araçları, A101’de 16 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

    A101’de satılan bu üç tekerlekli araçlar iki kişilik küçük bir kabine sahip. Tıpkı motosikletlerdeki gibi gidonla kontrol edilen Grande-5 7000 ve Grande-6 7000’de, hız ve batarya kapasitesi gibi bilgileri gösteren dijital gösterge ekranı da mevcut. Maksimum 40 km/s hıza çıkabilen bu elektrikli araçların %32’lik eğimleri rahatça tırmanabildiği söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi"

    A101’de satılan Grande-5 modelinin fiyatı 16 bin 499 TL. Grande-6 modeli ise 16 bin 999 TL’den satılıyor. Söz konusu modellerde sırasıyla 60V 60Ah ve 72V 60Ah jel akü bulunuyor. Şarj süresi 6-8 saat olarak açıklanan araçların teknik özelliklerini aşağıda sizler için listeledik:

    . Grande-5 Grande-6
    Motor tipi DC Motor DC Motor
    Boyut 1150*2280*1610 1150*2280*1610
    Azami Hız 40 km/s 40 - 45 km/s
    Toplam Akü 60V 60Ah x 5 Jel 72V 60Ah x 6 Jel
    Şarj Süresi 6 - 8 saat 6 - 8 saat
    Elektrik Girişi 220V 50hz 220V 50Hz
    Menzil 50 - 80 km 60 - 90 km
    Ön (Arka) Fren Disk (Disk) Disk (Disk)
    Tırmanma Eğimi %32 %32
    Ön Arka Lastik 135/70R12 (130/90-13) 135/70R12 (130/90-13)



    https://www.a101.com.tr/oto-bahce-yapi/motorlu-tasit/ Yorum Yaz
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    Farfaraway21 2 hf. en beğenilen
    Adım adım hindistanlaşıyoruz. Yoksa siz hala hindistanlılaştıramadıklarımızdan mısınız? 😁
    5 Yanıt Yanıtla +128
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    DH Misafiri 2 hf.
    16 bin liraya makul bir araç alınabilir. Bu tür araçlar ucuz olmadıkları sürece çok küçük bir kitleye hitap ederler. Sanırım onlarda zevk için binerler .
    2 Yanıt Yanıtla +42
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    kullanici123456 2 hf. Farfaraway21
    ‘’Az biraz daha modern Hindistan olma yolunda emin adımlarla’’ yazacaktım ki demek ki herkes her şeyin farkında :)
    Yanıtla +26
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    1 Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    bu araçlara yıılık vergi ehliyet vize varmıdır acaba ?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bunu ülkeye sokanın satanın allah cezasını versin. Yazık ya vallahi bunları gördükçe üzülüyorum güzelim ülkeyi hindistan Pakistan çevirdiniz yazık çok yazık.. Fiyata zaten bişey demiyorum asgari ücret etmez ama 16 bin. hiçbir allahın kulu da çıkıp demiyor bu çöplerin ne işi var bu ülkede rant için güzelim ülke çöplüğe döndü
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    firat_kilic 1 hf.
    Marketler dolar deliği açmak için mi yarışıyor?
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    a_y_k_u_t 1 hf.
    Hindistanlaşacaksak iyi. Adamlar teknoloji olarka bizden ileride zaten. Ayrıca yerli otomobil üretiminin başlangıcı da bu tür modellerden geçiyor. Hindistanda da bu şekilde başlamıştı otomobil üretimi. Bu tür modelleri herkes kullanacak, üretim artacak, talep artacak sonrasında uygun fiyatlı yerli üretim DEVLET ELİNİN DEĞMEDİĞİ otomobiller üretilecek. Çıkar sağlamadan, umut satmadan otomobil üretilecek. Başka türlüsü imkansız.
    Yanıtla +1
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    alito 1 hf.
    O fiyata satmaları çok zor.
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    joker669 1 hf.
    Arabanın resmini görünce gülme krizine girdim duramıyorum....??????????????????
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    çürükdiş 1 hf.
    İlk defa geçen yürürken gördüm. Oyuncak ihtiyacı için güzel.😂 Lakin bırakılmaz dışarda bu. Dızlarlar hemen😂
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    kayamtky 1 hf.
    %30 eğimli yokuşları çıkabilmesi iyi, Lityum yerine Jel akü kullanmaları kötü. Türk milletine kakalayın jel aküleri.
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    bende345 1 hf.
    Sıcak fırsatlara açılan konuya da yazmıştım.



    Bursa'da yabancı uyruklu bir kadın aynı şekilde kullanıyor. Ama bir okulun önünde bir iki defa yana yatırmış. Millet , koşup düzeltiyormuş her seferinde.



    Ani manevraya gelmiyor.
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    dostum kertenkele 1 hf. bende345
    5 bin olsa neyse de 16 bin çok para değmez.
    Yanıtla +2
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    dugers 1 hf.
    Bunu bu para verilmez diyecektim ama 12000 e iphone almaktan daha mantıklı eylem.
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