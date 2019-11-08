A101 elektrikli araç satışına başladı

Her hafta akıllı telefon ve televizyonlar dahil çeşitli elektronik ürünlerin satıldığı A101’in internet sitesinde elektrikli araç satışı da başladı. Kral Motor’un Grande-5 ve Grande-6 isimli elektrikli araçları, A101’de 16 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
A101’de satılan bu üç tekerlekli araçlar iki kişilik küçük bir kabine sahip. Tıpkı motosikletlerdeki gibi gidonla kontrol edilen Grande-5 7000 ve Grande-6 7000’de, hız ve batarya kapasitesi gibi bilgileri gösteren dijital gösterge ekranı da mevcut. Maksimum 40 km/s hıza çıkabilen bu elektrikli araçların %32’lik eğimleri rahatça tırmanabildiği söyleniyor.
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A101’de satılan Grande-5 modelinin fiyatı 16 bin 499 TL. Grande-6 modeli ise 16 bin 999 TL’den satılıyor. Söz konusu modellerde sırasıyla 60V 60Ah ve 72V 60Ah jel akü bulunuyor. Şarj süresi 6-8 saat olarak açıklanan araçların teknik özelliklerini aşağıda sizler için listeledik:
|.
|Grande-5
|Grande-6
|Motor tipi
|DC Motor
|DC Motor
|Boyut
|1150*2280*1610
|1150*2280*1610
|Azami Hız
|40 km/s
|40 - 45 km/s
|Toplam Akü
|60V 60Ah x 5 Jel
|72V 60Ah x 6 Jel
|Şarj Süresi
|6 - 8 saat
|6 - 8 saat
|Elektrik Girişi
|220V 50hz
|220V 50Hz
|Menzil
|50 - 80 km
|60 - 90 km
|Ön (Arka) Fren
|Disk (Disk)
|Disk (Disk)
|Tırmanma Eğimi
|%32
|%32
|Ön Arka Lastik
|135/70R12 (130/90-13)
|135/70R12 (130/90-13)
https://www.a101.com.tr/oto-bahce-yapi/motorlu-tasit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bursa'da yabancı uyruklu bir kadın aynı şekilde kullanıyor. Ama bir okulun önünde bir iki defa yana yatırmış. Millet , koşup düzeltiyormuş her seferinde.
Ani manevraya gelmiyor.
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