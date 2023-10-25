Tam Boyutta Gör 2024 Skoda Superb, Çekyalı üreticinin yeni Modern Solid tasarım dilini benimseyen bir model. Bu tasarımın öne çıkan özellikleri arasında ince LED Matrix farlar ve daha premium bir görüntü sunan kristal elementlere sahip LED arka stoplar yer alıyor. Daha geniş bir ön panjura yer verilen yeni Superb'in tampon boyunca uzanan merkez hava girişi de derinlik algısı yaratarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor.

Daha önce açıklanan teknik veriler ışığında yeni Superb'in selefine biraz daha uzun ve daha aerodinamik bir gövdeye sahip olduğunu biliyoruz. Hava sürtünme katsayısı 0.25 cd olarak açıklanan modelin liftback versiyonu 4912 mm, Combi versiyonu ise 4902 mm uzunluğa sahip. Bu da uzunluk olarak eskiye göre 4 cm civarında bir artış olduğu anlamına geliyor. 2841 mm'lik aks mesafesi ise her iki versiyonda da aynı.

Tam Boyutta Gör Yeni Superb'in iç mekanını daha önce net bir şekilde görmüştük. Kısa süre önce tanıtılan Kodiaq ile benzer bir yerleşime sahip olan alanda 13 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç Sanal Kokpit, head-up display ve farklı fonksiyonların atanabildiği "Smart Dials" isimli döner düğmeler dikkat çekiyor. Çekyalı marka, baş mesafesi ve bagaj tarafında eskiye göre ciddi bir iyileşme olduğunu iddia ediyor. Liftback versiyonda 645 litre olan hacim Combi'de 690 litre olarak karşımıza çıkıyor.

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Volkswagen Grubu'na ait MQB platformunun güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edilen modelin kaputu altında tıpkı yeni Kodiaq'daki gibi benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler bulunacak. Ancak, en son seçenek sadece Combi gövde tipinde tercih edilebilecek. Yeni Superb ile ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2024 Skoda Superb'in tasarımına ilişkin yeni çizimler paylaşıldı