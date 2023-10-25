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    2024 Skoda Superb'in tasarımına ilişkin yeni çizimler paylaşıldı

    Skoda, 2 Kasım'da resmi olarak tanıtmayı planladığı yeni nesil Superb'in dış tasarımına ilişkin çizimler paylaştı. Dördüncü nesil Skoda Superb, liftback ve Combi versiyonlarıyla satılmaya devam edecek
    2024 Skoda Superb'in tasarımına ilişkin yeni çizimler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    2024 Skoda Superb, Çekyalı üreticinin yeni Modern Solid tasarım dilini benimseyen bir model. Bu tasarımın öne çıkan özellikleri arasında ince LED Matrix farlar ve daha premium bir görüntü sunan kristal elementlere sahip LED arka stoplar yer alıyor. Daha geniş bir ön panjura yer verilen yeni Superb'in tampon boyunca uzanan merkez hava girişi de derinlik algısı yaratarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor.

    Daha önce açıklanan teknik veriler ışığında yeni Superb'in selefine biraz daha uzun ve daha aerodinamik bir gövdeye sahip olduğunu biliyoruz. Hava sürtünme katsayısı 0.25 cd olarak açıklanan modelin liftback versiyonu 4912 mm, Combi versiyonu ise 4902 mm uzunluğa sahip. Bu da uzunluk olarak eskiye göre 4 cm civarında bir artış olduğu anlamına geliyor. 2841 mm'lik aks mesafesi ise her iki versiyonda da aynı.

    2024 Skoda Superb'in tasarımına ilişkin yeni çizimler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni Superb'in iç mekanını daha önce net bir şekilde görmüştük. Kısa süre önce tanıtılan Kodiaq ile benzer bir yerleşime sahip olan alanda 13 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç Sanal Kokpit, head-up display ve farklı fonksiyonların atanabildiği "Smart Dials" isimli döner düğmeler dikkat çekiyor. Çekyalı marka, baş mesafesi ve bagaj tarafında eskiye göre ciddi bir iyileşme olduğunu iddia ediyor. Liftback versiyonda 645 litre olan hacim Combi'de 690 litre olarak karşımıza çıkıyor.

    Volkswagen Grubu'na ait MQB platformunun güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edilen modelin kaputu altında tıpkı yeni Kodiaq'daki gibi benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler bulunacak. Ancak, en son seçenek sadece Combi gövde tipinde tercih edilebilecek. Yeni Superb ile ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    17434 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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