2024 Skoda Superb'in tasarımına ilişkin yeni çizimler paylaşıldı

Daha önce açıklanan teknik veriler ışığında yeni Superb'in selefine biraz daha uzun ve daha aerodinamik bir gövdeye sahip olduğunu biliyoruz. Hava sürtünme katsayısı 0.25 cd olarak açıklanan modelin liftback versiyonu 4912 mm, Combi versiyonu ise 4902 mm uzunluğa sahip. Bu da uzunluk olarak eskiye göre 4 cm civarında bir artış olduğu anlamına geliyor. 2841 mm'lik aks mesafesi ise her iki versiyonda da aynı.
Volkswagen Grubu'na ait MQB platformunun güncellenen bir versiyonu üzerine inşa edilen modelin kaputu altında tıpkı yeni Kodiaq'daki gibi benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler bulunacak. Ancak, en son seçenek sadece Combi gövde tipinde tercih edilebilecek. Yeni Superb ile ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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